MÉTEO | On plourà i farà més xafogor aquest cap de setmana?

El cap de setmana serà, de nou, de contrastos pel que fa a la meteorologia. Si bé demà divendres s’esperen precipitacions intenses a la costa i els Pirineus i una baixada de temperatures, el cap de setmana serà tot el contrari i tornarem a tenir a sobre una calorada intensa. Sobretot diumenge, quan tornaran a pujar les temperatures i la xafogor podria causar noves tempestes. Aquest divendres s’esperen forts xàfecs -es podria arribar fins i tot als 100 litres per metre quadrat– a la costa i als Pirineus. Aquestes tempestes tan fortes es produiran sobretot a la tarda i la nit i el més molest és que aniran acompanyades per fortes ratxes de vent que els afegiran perillositat.

Dissabte de núvols i pluja als Pirineus

Els models de predicció mostren que aquest cap de setmana plourà tant el divendres com el diumenge. Dissabte tampoc no veurem el sol, però no s’esperen precipitacions importants a cap zona del país. On es podrien registrar algunes tempestes de poca importància és al Pirineu i Prepirineu. Els núvols seran els protagonistes indiscutibles del primer dia del cap de setmana i els xàfecs ho seran de nou el diumenge.

Els núvols taparan Catalunya aquest dissabte, però no s’esperen precipitacions importants | Pixabay

Pel que fa a les temperatures de dissabte, tot dependrà del moment en què arribi la massa d’aire càlid al país. El que prediuen els diferents models és que farà molta xafogor durant tot el cap de setmana i la humitat farà que les nits siguin complicades. De fet, en algunes zones la sensació tèrmica arribarà als 35 graus, tot i que dissabte encara es podrà tolerar la calor. Diumenge serà un dia molt més complicat.

Diumenge de xàfecs als Pirineus i a Ponent

El diumenge hi haurà molts xàfecs al nord-oest del país, mentre que a la resta de Catalunya hi haurà núvols sense precipitacions. Les pluges es registraran principalment al Pirineu i Prepirineu i a les comarques de Ponent. De fet, en aquesta zona del país els xàfecs podrien ser importants i descarregar molta aigua. Els diferents models predictius no es posen d’acord en la quantitat d’aigua que caurà, però en el que coincideixen és que probablement plourà de forma intermitent i intensa.

Dues persones es protegeixen de la pluja amb un paraigua. Aquest diumenge s’esperen precipitacions a la zona de Ponent i als Pirineus | Pixabay

Diumenge la xafogor serà pràcticament insuportable. Les temperatures superaran els 35 graus a Ponent i al prelitoral. Les nits seran molt complicades, ja que les temperatures no baixaran gaire. Així, tindrem nits tropicals i tòrrides que dificultaran aclucar l’ull en aquestes zones del país on els termòmetres estaran disparats a causa de la forta sensació de xafogor. La nit de diumenge a dilluns serà encara pitjor que la de dissabte a diumenge, sobretot a les Terres de l’Ebre.

Els models predictius, tot i que no coincideixen del tot en les previsions per a la setmana que ve, sí que apunten a una normalització de les temperatures. Així, començaran a ser les típiques de mitjans de setembre, quan l’estiu ja està a punt de donar pas a la tardor i els dies -i sobretot les nits- comencen a ser menys calorosos.