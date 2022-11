MÉTEO | Els llocs on haurem de treure el paraigua aquest cap de setmana

Els termòmetres van baixant discretament aquests dies i s’espera que les temperatures d’aquest cap de setmana siguin una mica més fredes. Ja de cara a la setmana que ve i a les portes de desembre, el termòmetre podria quedar-se definitivament en temperatures més adients d’aquesta època de l’any. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges prendran protagonisme a gran part de Catalunya aquest divendres, però desapareixeran durant el cap de setmana, quan es podria viure una lleugera pujada de temperatura, abans d’encarar la baixada definitiva. Aquest front de precipitacions continua sent insuficient per fer front a la necessitat d’aigua arreu del país. Així doncs, el cap de setmana estarà marcat pel cel serè i alguns núvols.

Tempestes i calamarsa a la Costa Brava

Aquest dijous al matí ha plogut en alguns punts de Catalunya i s’espera una tarda amb variabilitat, durant la qual podria haver alguns ruixats locals. Els aiguats més intensos, però, s’esperen aquest divendres i afectaran només algunes zones del país. En concret, a les demarcacions de Girona i de Lleida. Durant el matí, el país s’aixecarà amb sol i núvols. De cara a la tarda, a la demarcació de Tarragona i part de la de Barcelona, es mantindrà el cel ennuvolat. A la resta de Catalunya, pluges. De fet, segons el Meteocat, podrien haver-hi tempestes locals i, aquestes, podrien anar acompanyades de calamarsa que afectin tota la Costa Brava.

També podria nevar aquest divendres a la tarda a la Vall d’Aran. La cota de neu estarà al voltant dels 1.600 metres, al final del dia baixarà fins a 1.400 metres al vessant nord del Pirineu.

S’esperen algunes tempestes en alguns punts de Catalunya aquest divendres, 25 de novembre | Pixabay

Tot i aquestes precipitacions puntuals, que poden arribar a ser moderades, però no abundants, no seran suficients per revertir la situació de sequera que manté en alerta tot el país, així que haurem de continuar esperant aquestes pluges tan necessàries.

S’acaba la muntanya russa a les temperatures

Tot apunta que, a partir de la setmana que ve, les temperatures baixaran de manera sostinguda després d’unes setmanes de muntanya russa al termòmetre de Catalunya. Aquest dimecres, marcat pel sol, es van arribar a superar els 20 graus en alguns punts, tot i que a la nit les temperatures ja van començar a baixar. Durant el dia de divendres, els termòmetres tornaran a baixar moderadament, situant la màxima una mica per sota de la d’aquest dijous. Els canvis, però, continuen.

Les temperatures baixaran de manera sostinguda a partir de la setmana que ve a tot el país | Pixabay

Posant la mirada al cap de setmana, sobretot en diumenge, les temperatures màximes podrien pujar lleugerament, però serà a partir de dilluns quan la línia del termòmetre, tant de la mínima com de la màxima, s’estabilitzi en un número més baix. De fet, es preveu que la màxima pugui situar-se per sota dels 15 graus i, en zones de la demarcació de Lleida, podrien estar per sota del 0.

Quina és la previsió de la setmana que ve?

Com ja hem dit, la setmana que ve començarà amb una baixada de les temperatures màximes i mínimes i es preveu que sigui de manera sostinguda. De fet, aquesta línia baixa en els termòmetres a tota Catalunya podria aguantar durant gairebé dues setmanes. Passats aquests dies, caldrà veure què passa.

Catalunya encara una setmana en què les temperatures baixaran de manera sostinguda | Pixabay

El fred, però, no serà l’únic que marcarà l’inici d’una nova setmana. Les pluges també visitaran gran part del país dilluns que ve i es podrien quedar fins dimarts. Així i tot, les previsions de precipitacions segueixen sent poc abundants.