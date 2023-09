MÉTEO | Catalunya batrà rècords de calor l’1 d’octubre: on en farà més

La calor no afluixa i sembla que en les pròximes hores encara anirà a pitjor. El pic serà el diumenge 1 d’octubre, coincidint amb l’aniversari del referèndum del 2017, i les temperatures podrien batre tots els rècords per aquesta època de l’any. El dissabte, de fet, ja s’esperen més de 32 graus a les Terres de l’Ebre i a la demarcació de Lleida, i fins a 30 graus al Prepirineu, la demarcació de Girona i la Catalunya Central. La calorada encara serà pitjor diumenge, amb més de 35 graus al pla de Lleida, que batrà el rècord de temperatura d’octubre. Altres zones de Catalunya també experimentaran molta calor i es podran aprofitar les platges com si es tractés d’un dia més de l’estiu.

La massa d’aire calent procedent d’Àfrica és la causant d’aquesta calorada i del fet que tinguem temperatures entre set i nou graus més altes de l’habitual per al mes d’octubre. No només hi haurà temperatures elevades, també un sol imponent tot el cap de setmana. Només dimarts es podrien veure cels ennuvolats i una petita baixada de temperatures que no es notarà massa, especialment a les nits. Caldrà tenir paciència per esperar el fred, que sembla que no arribarà fins ben entrat l’octubre, potser gairebé al novembre.

Un home dona aigua al seu gos en plena onada de calor / Europa Press

Els rècords que es podrien batre aquest cap de setmana

Aquesta calorada tan inusual a principis d’octubre aixafarà els plans de la castanyada a més d’una persona. Especialment a les zones més calentes del país, on aquest cap de setmana es batran rècords històrics. Aquestes són les temperatures rècord per ara i el que podria passar aquest cap de setmana: