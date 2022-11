Avís per temps violent a tres comarques: pedregades, tornados i tempestes

Protecció Civil ha emès una alerta per temps violent al Baix Ebre, Montsià i la Terra Alta en les pròximes dues hores. Entre els propers 30 minuts i 2 hores estan previst aiguats intensos, pedregades amb pedres de més de 2 centímetres, ratxes de vent de 90 km/h i tornados en aquestes comarques. Durant tot el dia la pluja ha estat molt intensa i continua a hores d’ara, quan de fet la situació podria empitjorar. Al País Valencià aquest matí fins i tot s’ha hagut d’aturar l’activitat a l’aeroport per la gran tempesta que hi havia.

Avís temps violent: en els propers 30 minuts i fins 2h es pot produir pedra>2cm, ratxes de vent 90 km/h, esclafits i/o tornados a Baix Ebre, Montsià i Terra Alta.



Durant el dia d’avui les pluges que hi ha hagut a les Terres de l’Ebre han deixat més de 250 litres al Parc Natural dels Ports i més de 100 a Ulldecona i la Sénia. Per ara no hi ha hagut incidències destacables, però Protecció Civil ha activat l’alerta perquè el temps podria posar-se més violent en els pròxims minuts. Aquest avís forma part de l’alerta del Pla Inuncat que es mantindrà durant tot el dissabte al Montsià, el Baix Ebre i la Terra Alta. Per controlar els efectes de la tempesta, que podrien ser greus a la zona dels Ports pels barrancs que hi ha i la pluja que s’hi ha acumulat, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) està en contacte amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.

6.000 abonats sense llum

L’episodi d’intenses pluges que s’ha viscut aquest dissabte ha afectat en especial 6.660 abonats que s’han quedat sense subministrament elèctric a més d’una dotzena de municipis de les Terres de l’Ebre. Aquesta incidència encara no s’ha resolt i la tempesta que s’espera en els pròxims minuts podria complicar la situació. Per ara la companyia manté que continua amb les tasques de reparació per restablir la llum en aquests municipis.