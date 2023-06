Alerta méteo: les comarques de Catalunya on més plourà

Dimarts de ruixats i tempestes a la meitat nord de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) alerta que a partir de mig matí es començaran a registrar els primers xàfecs al Pirineu i el Prepirineu que deixaran pas a una tarda més intensa. Les previsions apunten que es mantindrà la tendència de les últimes setmanes, amb matins assolellats i tardes passades per aigua que, no obstant això, seran d’intensitat feble o moderada, per la qual cosa no tindran un gran impacte en la sequera que afecta el país des de fa mesos.

Segons el Meteocat, les primeres pluges arribaran “punts de muntanya i zones properes de l’interior del quadrant nord-est, resta del terç nord i al Massís del Port, i en són possibles a altres punts de l’extrem oest”. Estan en alerta les comarques de la Vall d’Aran, l’Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, l’Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès, Osona, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, el Gironès i la Selva.

Previsió de pluges per al dimarts 6 de juny / Meteocat

El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que seran “d’intensitat entre feble i moderada, o localment d’intensitat forta al Pirineu, Prepirineu i punts del quadrant nord-est”. Sovint aniran acompanyats de tempesta i calamarsa. La quantitat d’aigua que caurà serà “poc abundant” i en alguns punts del terç nord cauran més de 20mm. El patró es repetirà aquest dimecres, amb un matí sense pluja i una tarda amb ruixats al Pirineu, l’interior de les comarques de Girona, el nord de la demarcació de Barcelona, el prelitoral nord i el massís del Port.

Temperatures estables per sota dels 30ºC

Els termòmetres marquen temperatures estables respecte als últims dies i preveuen màximes d’entre 22ºC i 27ºC a la majoria del país, mentre que en algunes zones de les Terres de l’Ebre i del Pla de Lleida arribaran als 30ºC. Les mínimes rondaran els 8-10ºC al Pirineu, els 11-12ºC al Prepirineu i pugen fins als 13-14ºC a les comarques de Girona i a la Catalunya Central, mentre que al litoral s’enfilen fins als 17ºC i arribaran a 21ºC a Barcelona.