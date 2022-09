Els aiguats deixen un home ferit greu al Maresme

Les pluges s’han fet notar aquesta tarda-vespre a les comarques del Maresme de La Selva. Per les xarxes ha estat habitual veure durant aquest vespre els carrers de les diferents localitats de les dues comarques del litoral negades i amb imatges que escenifiquen el caos que hi ha hagut. Els Bombers hagut d’actuar en repetides ocasions i varis cotxes s’han quedat encallats a causa de les pluges torrencials, que han deixat 90 litres per metre quadrat en una hora. De fet, els serveis mèdics han hagut de rescatar un home, de 63 anys, de dins del seu cotxe encallat per l’acumulació d’aigua en un pas soterrani a la N-II. Els Serveis l’han hagut de traslladar en estat greu a l’hospital de Mataró. A més, la caiguda d’un llamp sobre la catenària entre Vilassar i Mataró ha afectat el sistema d’electrificació, fet que ha obligat a circular en via única en aquest tram durant 10 minuts.

A Calella hi ha hagut acumulació d’aigua en una escola i en un primer moment els alumnes no podien sortir. En aquests moments encara hi ha aigua al soterrani, però ja han sortit i no hi ha hagut afectacions personals, tal com informa Protecció Civil. D’altra banda, a Vidreres, a la C-35, els Bombers han tret diverses persones de 4 cotxes atrapats a d’aigua. Un d’ells era una grua i ha calgut extreure el conductor pel sostre. A Lloret, els Bombers han anat a buscar una família amb un nadó que havien quedat encallats amb el cotxe a una pista forestal.

🚨 Així baixen els carrers de Mataró.



⚠️ Alerta si esteu al Maresme!



Projecte 4 Estacions

Les pluges inunden un vaixell

De fet, al port de Mataró s’ha inundat un vaixell a causa dels aiguats que hi han caigut. Les autoritats hi han posat barreres de contenció per possible contaminació, però no es té constància que hi hagi fuita del combustible.

Bombers de la Generalitat han rebut entre les 18 i les 20 hores d’aquest divendres 42 avisos des de la Regió Metropolitana Nord, sobretot de la comarca del Maresme (Barcelona), a causa de la pluja i tempestes.

Tempesta brutal com feia moltíssim temps que no es veia, avui i ara a Mataró.

Protecció Civil demana estar alerta

Els bombers han detallat que també han registrat 13 avisos a la Regió de Girona, la majoria dels quals des de la comarca de La Selva. En una altra anotació en la mateixa xarxa social, Protecció Civil ha demanat prudència, evitar zones inundables i limitar al màxim la mobilitat mentre es mantinguin les pluges intenses. A més, el telèfon d’emergències 112 ha rebut des de les set de la tarda unes 90 trucades per aquest episodi de pluja. Protecció Civil manté activada l’alerta del pla Inuncat i demana limitar la mobilitat a Mataró i a altres zones properes afectades per les fortes pluges, atès que es mantenen moltes incidències per acumulacions d’aigua.

Entre les 18 i les 20 h Bombers hem rebut 42 avisos a REMNord i 13 a REGirona relacionats amb la tempesta. Els avisos es centren a les comarques de la Selva i el Maresme

Davant d’aquest escenari torrencial, s’espera que durant la nit segueixi plovent, en menor mesura, però els xàfecs seguiran sent intensos. Demà al matí s’espera que hi caigui un parell de gotes a primera hora, mentre que durant tot el dia el cel estarà ennuvolat, amb algun petit xàfec que hi pot caure.