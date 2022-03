El Saló Futura incorpora un ‘speed dating’ professional al seu programa

El Saló Futura -l’esdeveniment de màsters i postgraus al costat del Saló de l’Ensenyament- incorpora dins del seu programa unes trobades d’un minut amb empreses rellevants. Aquest speed dating, és la novetat que aporta aquest any l’esdeveniment i segons han explicat en un comunicat, “és una eina per millorar i assegurar l’inserció laboral”. Amb aquestes “cites”, els assistents que ho decideixin es poden apuntar i conèixer a diferents empresaris que podrien obrir la porta al seu futur dins d’alguna empresa.

El 18 i 19 de març, el Saló Futura torna a Barcelona després de dos anys de pandèmia i se centra en la inserció laboral dels joves al mercat. De fet, tal com explica en una nota de premsa el mateix esdeveniment, “gairebé el 90% dels estudiants de màster i postgraus troben feina del que han estudiat”. Amb aquestes dades, obren les portes a aquesta nova edició, sota el lema Fins on vols arribar? i esperen que les xifres superin les de l’any passat, que van ser de més de 100.000 visitants i més de 14.000 consultes orientatives.

Pel que fa a la resta d’activitats, una altra de les propostes que s’oferiran seran les càpsules Orienta’t al Futur, xerrades curtes, d’entre 10 i 12 minuts, impartides per una orientadora que donarà resposta a temàtiques concretes en la tria d’un màster i un postgrau A part, també es posa a disposició del públic les sessions personalitzades, on un tutor es reunirà amb aquell que ho desitgi per respondre dubtes: “Amb la presència de totes les universitats públiques del país i de la majoria de centres privats, la 17a edició del Saló Futura torna amb l’objectiu de seguir promovent l’especialització”, recorda el comunicat del Saló.

Entre els centres que participen en aquesta edició hi ha la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya; així com la Universitat Ramon Llull, la Universitat Internacional de Catalunya, la Universitat Abat Oliva CEU, EAE Business School, ESIC Business & Marketing Schoool, o Elisava, entre d’altres.