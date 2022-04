El privilegi de cursar un Màster Universitari a la UdG

El Decret de preus públics universitaris inclou una rebaixa important del preu del crèdit per als màsters oficials. Aquest fet és important per als estudiants que vulguin continuar la seva vida universitària, perquè els permetrà continuar formant-se sense tant d’esforç personal. Els màsters constitueixen una veritable aposta estratègica de la UdG, que n’ofereix un ventall prou ampli, entre màsters oficials i propis, per abastar tots els àmbits de coneixement. Així mateix aquest curs s’ha avançat el període per demanar beca de caràcter general del Ministeri, el termini finalitza el 12 de maig. En un entorn privilegiat, en una veritable ciutat universitària que ofereix cultura, natura i esport als estudiants que hi viuen.

Hi ha tres grans col·lectius als quals poden interessar els nostres màsters: les persones que canvien de feina o que necessiten enfocar el seu futur cap a una altra disciplina, els estudiants acabats de graduar que volen continuar formant-se i aquelles persones que estan interessades en la recerca i volen fer un Doctorat (els estudis de postgrau oficials permeten accedir després al Doctorat).

Aquests dos darrers anys la Universitat ha adaptat les seves activitats docents i de recerca a les noves mesures requerides a causa de la pandèmia. La institució, que és sobretot presencial, es preocupa pels estudiants que no puguin accedir a les aules per raons de mobilitat o per confinament forçós, per tal que puguin seguir les classes a partir de diverses plataformes tecnològiques. Alguns dels màsters han optat per una oferta doble, presencial i online. Així mateix, les instal·lacions de la Universitat s’han equipat amb tots els elements necessaris per garantir la seguretat i la salut de la comunitat universitària.

