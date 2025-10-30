Confirmat: nova línia d’autobusos a Catalunya amb enllaç directe a Barcelona

Aquesta rutina tindrà en endavant un respir gràcies a la nova línia d’autobusos directa Olot‑Vic‑Barcelona per Bracons.
Es tracta d’una iniciativa impulsada per Transports Elèctrics Interurbans S.A. (Teisa) en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya. T’ho expliquem tot a continuació.
Més qualitat de vida
Molts habitants de la Garrotxa relaten els seus periples per arribar a la capital catalana. Implicava madrugar per arribar a temps a classe o a la feina i, només començar el dia, ja era esgotador.
Amb la nova ruta, aquestes persones que vivien una Odissea tenen la càrrega alleugerida. Poden dormir una mica més i sortir més tard per arribar més descansades a les seves universitats o llocs de treball.
Trajectes més ràpids i còmodes
El recorregut de la línia ràpida d’Olot‑Barcelona per Amer té un temps aproximat d’una hora i quaranta-cinc minuts i abans es requerien gairebé 3 hores per completar-lo.
La mateixa surt de l’estació d’autobusos d’Olot, fa només una parada al polígon La Serra de Sant Esteve d’en Bas i finalitza al carrer Aragó de Barcelona.
Pel que fa al recorregut Olot‑Barcelona per Banyoles (que durava dues hores i mitja) s’ha reduït a una hora i mitja.
Després de les noves rutes, les persones poden organitzar millor les seves jornades i fins i tot tenen temps per esmorzar abans de començar la feina.
El retorn també ha estat optimitzat. Les sortides van des del carrer Tarragona de Barcelona fins a Olot i només hi ha dues parades intermèdies, cosa que permet un viatge més ràpid i menys estressant.
Rutes alternatives per a tots els viatgers
No tots els passatgers busquen una rapidesa absoluta. Per a qui necessiten recórrer més localitats intermèdies, continuen disponibles les rutes Olot‑Barcelona per Amer i Olot‑Barcelona per Banyoles, però amb parades.
Totes dues s’aturen en nombrosos pobles que es troben en aquest trajecte. És a dir, fan parada en localitats com Santa Coloma de Farners, Besalú i Banyoles i disposen de diverses opcions horàries tant d’anada com de tornada.
Aquesta modalitat de ruta beneficia una gran població que ara pot confiar en la nova organització, desplaçar-se sense dependre del cotxe, amb la seguretat d’arribar a temps i molt més descansada tant a la feina al matí com a casa a la tarda.
Una resposta coherent davant la creixent demanda
El reforç d’aquestes connexions no és casualitat. Es fonamenta en dades demogràfiques. Entre 2023 i 2024, Teisa va registrar un increment del 12 % en passatgers.
Així mateix, entre el primer trimestre de 2024 i el mateix període de 2025, l’afluència va pujar un 28,2 %.
A partir d’aquestes dues dates clau, les queixes dels viatgers habituals sobre l’escassetat d’horaris i les llargues esperes es van incrementar i el descontentament va ser evident.
D’aquí que l’empresa impulsés la mesura conjuntament amb la Generalitat. Un comunicat públic del representant del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va fer pública la postura de les autoritats.
La idea és igualar oportunitats, tant en educació com en ocupació, ja que abans la distància i els temps de desplaçament limitaven la vida de moltes persones de les rodalies de Barcelona en comparació amb els habitants de la ciutat.
Un canvi positiu que transforma el dia a dia
Més enllà de les xifres i les dades estadístiques, i citant a Serrat, “està la gent”, i la nova línia ha canviat de manera positiva la vida de molts.
Els estudiants que ja no perden classes, els treballadors que arriben menys estressats, els ciutadans en general poden planificar la seva jornada amb més tranquil·litat i tots veuen millores en la seva quotidianitat.
La mobilitat interurbana té elements que, de vegades, són invisibles en les estadístiques, però demostra el seu impacte real en la qualitat de vida dels habitants de localitats properes a les grans ciutats.
El projecte de Teisa és un exemple de com la planificació del transport pot acostar comarques llunyanes a la capital i reforçar la integració territorial perquè estudiar, treballar i participar en la vida urbana no sigui un maldecap diari.