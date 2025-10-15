Ni Los Angeles ni París: el restaurant de carretera a Girona que va conquerir Hollywood amb pura cuina catalana

Es tracta ni més ni menys que de La Jovita per l’Esteve GV, un restaurant que ofereix cuina d’autor per enaltir la gastronomia catalana, amb un èmfasi especial en productes locals, de temporada i de proximitat, coneguts com a km 0.
Entre les seves ofertes culinàries podem degustar plats típics catalans amb propostes de cuina moderna. Tenen arrossos, peixos, carns, plats de mar i muntanya i receptes tradicionals, però presentades amb cura i estètica. També hi ha influències clàssiques, gastronomia d’abans i elaboracions que recorden la cuina de l’àvia.
Hollywood va passejar per La Jovita amb la seva cuina catalana
No és cap secret que la cuina espanyola és de talla mundial, per la qual cosa no ens pot sorprendre que un restaurant com La Jovita per l’Esteve GV deixi empremta tant en locals com en visitants.
Durant els anys 60 i 70 del segle XX, aquest restaurant de carretera es va convertir en un enclavament i punt de trobada per a artistes, estiuejants i celebritats de Hollywood que hi acudien per degustar alguns plats.
I és per aquest motiu que el xef Esteve García Vilanova, format en alta cuina i apassionat per la tradició catalana, va decidir revolucionar i reviure l’antic restaurant La Jovita.
Va voler recuperar una memòria familiar i gastronòmica que l’havia acompanyat i que ha estat profundament lligada a Calonge, a la Costa Brava. Va transformar completament el concepte i li va donar un nou gir. Avui és un magnífic espai on passat i present dialoguen a la taula amb bona cuina i vi local.
El dirigeix juntament amb la seva parella, Celine Wu, i així s’entrellacen sabors i tradicions, fent un tribut a la cuina de sempre, a l’olor de la llar de les àvies, amb una visió contemporània de cuina gourmet i un negoci sostenible.
Esteve García Vilanova: el cervell darrere de La Jovita
Esteve García Vilanova va néixer a Barcelona l’any 1991, i la seva formació en l’àmbit de la restauració es va iniciar a l’Escola Sant Ignasi dels Jesuïtes Sarrià, on va estudiar Hostaleria i Alta Cuina. Aquesta va ser la via que li va impulsar el seu entorn familiar, ja que des de petit ajudava la seva àvia a la cuina durant els àpats familiars, i això li va deixar una empremta profunda: un amor precoç per la cuina d’horta, la caça i la pesca.
Pel que fa al seu recorregut professional, destaca que va treballar amb Carles Gaig als seus restaurants de Barcelona, Andorra i Singapur, trajecte que va ser clau en el seu desenvolupament tècnic, estilístic i pràctic. També va col·laborar amb Nandu Jubany a Andorra en diversos projectes a Sol i Neu, amb el grup Majestic i a l’edifici The Embassy, i va passar per la cuina del restaurant Capritx d’Artur Martínez a Terrassa.
La seva carrera va obtenir un reconeixement per part de la selecció Best New Chefs Espanya 2025, i va ser inclòs al portal Food & Wine com a premi a la seva creativitat, respecte per les arrels i la cuina ancestral.
L’alta gastronomia i l’economia sostenible s’entrellacen en aquest restaurant
El terme km 0 o de proximitat que utilitza aquest restaurant prové del moviment Slow Food, nascut a Itàlia com una reacció social i local davant del fast food i la globalització de la cultura alimentària.
En essència, significa que en cada plat s’utilitzen productes locals, comprats directament a agricultors, pescadors i ramaders de la zona. Això no només enforteix l’economia local i circular i contribueix al desenvolupament de la comunitat, sinó que redueix la petjada de carboni en evitar transports llargs o importacions innecessàries.
A més, està relacionat amb el turisme rural i ecològic, ja que enalteix els valors culturals catalans en donar suport a l’economia artesanal i respectar l’estacionalitat. Hi trobaràs plats autòctons i frescos que prioritzen productes locals, de temporada i de petits productors de la regió de l’Empordà.
Què menjar a La Jovita per l’Esteve GV?
No podem deixar aquest article a mitges i, per això, et mencionem alguns dels plats més destacats de La Jovita per l’Esteve GV, entre els quals pots triar el teu preferit:
- Cargols guisats amb conill i sofregit tradicional.
- Fricandó de vedella amb bolets.
- Peus de porc amb gambes de Palamós (mar i muntanya).
- Fricandó de lluerna amb safrà.
- Llamàntol blau rostit amb ceba al conyac.
- Rajada en escabetx suau d’algues del Mediterrani.
- Arròs sec o caldós de llagosta roja de la Costa Brava.
- Arròs de peix i marisc.
- Fideuà de peix i marisc.
- Macarrons a l’estil “Cisqueta”.
- Amanida de ventresca confitada amb taronja, menta i ceba vermella.
- Calamars a la romana amb salsa tàrtara de llima.
- Carxofa farcida amb picada d’ametlles.
- Llenguado a la meunière.
- Llagosta gratinada amb tòfona negra, bolets i salsa holandesa.
- Daina Rossini “a la seva manera” (brioche, foie micuit, tòfona).
Bon profit!