L’hamburguesa més cara del món és catalana: costa 9.450 € i només es pot tastar en un sopar privat

Només pots tastar-la si t’hi conviden, i ja té llista d’espera. El restaurant Asador Aupa ha creat la que es considera l’hamburguesa més cara del món: 9.450 €. L’accés està restringit i la seva recepta és un misteri. Lluny de ser un caprici amb or o caviar, la proposta es basa en carns i formatges excepcionals, i en una experiència gastronòmica íntima que no figura a la carta.
Una joia entre pans: què porta l’hamburguesa de 9.450 €
El nom d’aquesta hamburguesa és SUA, una paraula basca que significa “foc”. Segons el restaurant, es tracta d’una creació única que utilitza “les tres millors carns del món”, a més del formatge més exclusiu d’Europa i una salsa elaborada amb un esperitós de luxe.
El més sorprenent és que l’hamburguesa no porta ingredients “decoratius” com fulles d’or o caviar, elements freqüents en altres plats cars. Els responsables del restaurant han assegurat que “no hem fet servir ingredients ostentosos sense sentit”, sinó que tot està dissenyat per aconseguir el millor sabor possible.
El pa també és una peça artesanal: fermentació llarga, cocció lenta, textura precisa. Cada component es mesura al detall. El resultat, diuen aquells que han tingut el privilegi de tastar-la, és una explosió de sabor inigualable, profunda i equilibrada.
Només per invitació: l’experiència privada de l’Asador Aupa
Tastar aquesta hamburguesa no és qüestió d’arribar, seure i pagar. L’Asador Aupa ha dissenyat una experiència exclusiva en una sala privada amb una única taula, on només se serveix aquest plat sota invitació directa del restaurant o després de superar una sol·licitud estricta.
No es pot reservar per telèfon ni trobar a la carta en línia. I encara que el restaurant no revela quins criteris utilitza per escollir els comensals, deixa clar que “els diners no ho són tot”. Hi ha qui ha sol·licitat participar i ha estat rebutjat. Altres, en canvi, reben una trucada inesperada: “Estàs convidat. Tens lloc”.
L’experiència no només inclou l’hamburguesa, sinó un servei personalitzat, maridatges únics i un ambient pensat perquè cada sopar sigui irrepetible. Les places ja estan completes almenys fins al febrer del 2026.
Rècord mundial? Això diu Guinness (i el que no diu)
Aquí ve la gran pregunta: és realment l’hamburguesa més cara del món? Segons el Llibre Guinness dels Rècords, l’hamburguesa més cara mai venuda en format individual és The Golden Boy, elaborada als Països Baixos el 2021, amb un preu de 5.000 €. Aquesta hamburguesa incloïa or comestible, caviar beluga i tòfona blanca. Va ser certificada oficialment i continua apareixent als registres com la número u.
La proposta d’Aupa —amb els seus 9.450 €— supera amb escreix aquesta xifra, però encara no ha estat reconeguda oficialment per Guinness ni per cap altre organisme verificador. Es tracta, fins ara, d’una reivindicació del mateix restaurant, que els mitjans han recollit pel seu caràcter insòlit, però que no figura encara als llibres de rècords.
Això no li treu mèrit. L’exclusivitat, el preu i l’execució posicionen la SUA com una ferma candidata al títol, si algun dia se sotmet a una avaluació formal.
Del viral a l’exclusiu: pur màrqueting o art culinari?
Les xarxes socials han amplificat el fenomen. Des que es va anunciar l’hamburguesa, desenes de mitjans han publicat titulars que oscil·len entre la fascinació i la incredulitat. Alguns la veuen com una genialitat gastronòmica. Altres, com una provocació innecessària.
Pot una hamburguesa costar 9.450 € sense caure en el ridícul? Els responsables de l’Asador Aupa creuen que sí. Per a ells, la SUA no és només menjar, és una experiència completa: sabors extrems, ambient cuidat, accés limitat, una història al darrere. Això la diferencia de moltes altres propostes de “luxe” que basen el seu valor en decoracions superficials. A Aupa, el luxe no és el que es veu, sinó el que no es veu: tècnica, producte i context.
T’hi atreviries?
El sabor més car del món: experiència o provocació? El debat està servit. Alguns critiquen el preu com a símbol d’un luxe innecessari. Altres defensen que l’alta cuina també té dret a jugar amb els extrems, com ho fa l’art o la moda.
Val la pena pagar per una hamburguesa així, encara que només sigui una vegada a la vida? O és una estratègia més per captar atenció en un món saturat d’ofertes gastronòmiques? Explica’ns què en penses. La tastaries si t’hi convidessin? O prefereixes mil hamburgueses normals abans que una de sola, encara que sigui inoblidable?
Comparteix, comenta i entra al debat. Perquè fins i tot l’impossible —com una hamburguesa de gairebé 10.000 €— pot ser real.