Escapa’t per la ciutat de Barcelona i gaudeix del primer festival gastronòmic xinès: 20 paradetes, menjar autèntic i accés gratuït

L’esdeveniment, que se celebra al Port Fòrum, promet una immersió cultural completa entre sabors, espectacles i tallers. L’accés és lliure i obert a tot el públic.
Amb més de 30 activitats i espais temàtics, el festival reuneix el millor de la gastronomia xinesa: des de dumplings fins a danses del drac.
El públic també podrà gaudir de demostracions en directe, espectacles tradicionals i tallers culturals, tot en un mateix recinte.
Organitzat per l’Institut Confuci, la proposta busca acostar la cultura xinesa de forma participativa i gratuïta.
Una cita per als cinc sentits
Només arribar al Port Fòrum, el visitant és rebut per una simfonia d’aromes intensos: oli de sèsam, gingebre fresc i fideus saltats al wok.
Els sons dels tambors i els passos rítmics de la dansa del drac es barregen amb els murmuris dels assistents que recorren cada parada.
És un viatge a través dels sentits, on cada mos, so i color explica una història.
Lluny de ser només un esdeveniment culinari, el festival vol oferir una experiència completa: assaborir, veure, tocar i participar.
Nens, famílies, amants del menjar i curiosos culturals hi troben un espai per descobrir i compartir.
On i quan se celebra el festival
El festival se celebra a la Marina del Port Fòrum, a Sant Adrià de Besòs, un espai a l’aire lliure ideal per a aquest tipus d’activitats.
Tindrà lloc durant el cap de setmana de l’11 i 12 d’octubre, amb els horaris següents:
- Dissabte: obertura oficial a les 10:00 h; accés al públic general a partir de les 11:00 i fins a les 20:00 h
- Diumenge: obert de 11:00 a 17:00 h
L’entrada és totalment gratuïta i no cal inscripció prèvia.
Hi ha zones habilitades per seure, espais de descans, lavabos i accés per a persones amb mobilitat reduïda.
Es recomana arribar d’hora per evitar aglomeracions i aprofitar millor la programació.
Gastronomia xinesa autèntica a cada racó
Un dels principals atractius són les més de 20 paradetes de menjar xinès tradicional.
Els assistents podran tastar plats representatius de diverses regions del país, des del nord picant fins al sud més dolç i aromàtic.
Algunes especialitats destacades:
- Dumplings i jiaozi al vapor o a la planxa
- Fideus artesanals saltats al moment
- Baos esponjosos farcits de porc o verdures
- Broquetes estil Sichuan, picants i especiades
- Begudes tradicionals com el te de gessamí o el bubble tea artesà
A més de la degustació, algunes paradetes ofereixen petites xerrades amb els cuiners, que expliquen l’origen i el procés de cada recepta.
Molts d’ells formen part de restaurants xinesos de Barcelona i voltants, seleccionats per la seva autenticitat.
Molt més que menjar: cultura i tradició
El Festival Gastronòmic de la Xina no només alimenta l’estómac, també nodreix la curiositat i l’esperit.
Durant els dos dies hi haurà espectacles tradicionals com la dansa del drac, exhibicions de canvi de màscares i actuacions musicals amb instruments clàssics.
També es podrà participar en:
- Tallers de cal·ligrafia xinesa i pintura
- Activitats de benestar inspirades en pràctiques orientals
- Demostracions en viu de com es preparen els fideus xinesos
- Zones per provar-se el hanfu, el vestit tradicional xinès
Tant nens com adults podran gaudir-ho. Hi ha espais familiars i moltes de les activitats són aptes per a totes les edats.
El que no et pots perdre (ni deixar per a última hora)
Per aprofitar al màxim el festival, aquí tens cinc imprescindibles:
- Tastar un bao recent fet, calent i ple de sabor
- Veure de prop la dansa del drac, amb els seus girs i tambors enèrgics
- Participar al taller de cal·ligrafia i endur-te’n un record personalitzat
- Provar-se un hanfu i fer-se una foto entre fanalets vermells
- Observar l’elaboració artesanal de fideus, una tècnica ancestral
Consell pràctic: porta calçat còmode, una mica d’efectiu (encara que moltes parades accepten targeta) i una ampolla reutilitzable.
Com que és un esdeveniment a l’aire lliure, també és recomanable portar protecció solar.
I sobretot, molta gana i ganes de descobrir.
Una festa xinesa al cor de Barcelona
Entre aromes de Sichuan i tambors de dansa del drac, aquest festival no és només una cita gastronòmica, sinó una invitació a viatjar sense sortir de la ciutat.
Una oportunitat única per acostar-se a una de les cultures més riques i diverses del món, des del paladar fins a la tradició.
Ja saps quin plat tastaràs primer? Comparteix aquesta guia i organitza la teva escapada amb amics o família.
Barcelona t’espera aquest cap de setmana amb els braços —i els palets— oberts.