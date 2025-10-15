Cada plat tastat ens connecta amb receptes transmeses de generació en generació i que, a més, estan elaborades amb ingredients frescos i locals. Menjar en aquests llocs ens acosta a les arrels, alhora que promovem l’economia local i creem un vincle profund amb la terra i els seus productors.
Aquesta és la història de molts restaurants i, especialment, d’un que descobrim al cor de Girona. Es tracta de Casa Marieta, que amb la seva entrada d’arcs i el terra de quadres blancs i negres conserva aquest esperit des de finals del segle XIX.
Gairebé un segle i mig d’història
Els orígens de Casa Marieta es remunten al 1892, quan Maria Vinyoles, coneguda popularment pels seus veïns com la Marieta, va començar a regentar la fonda de Can Bartrol. Era un lloc que combinava allotjament i restauració per a viatgers i comerciants que passaven per la comarca.
Tot i que la Marieta era la cara visible del negoci, no va ser fins al 1901 quan Maria va adquirir oficialment el local. No sabia que amb aquell acte comercial estava assegurant la continuïtat de la tradició familiar fins ben entrat el segle XXI. Al llarg de tres generacions, la casa ha estat un referent gastronòmic, a més d’un testimoni de la vida quotidiana i de la història de la ciutat.
Avui dia, Casa Marieta ofereix una cuina catalana de mercat i de temporada. Això vol dir que els seus plats casolans estan elaborats amb productes comprats, collits, criats o creats per productors locals.
Entre les seves delícies destaquen el pollastre amb escamarlans, el bacallà amb mussolina d’alls suaus o la crema catalana. Cada proposta culinària es pot acompanyar amb els vins de la seva bodega, on reposen ampolles acuradament seleccionades i que, en conjunt, han mantingut viva l’herència i l’esperit de la família Vinyoles.
El menú de la llar
Tota la carta de Casa Marieta ret un sincer homenatge a la cuina catalana de sempre. En la seva cuina casolana amb aroma de llar, cada plat reflecteix l’essència de la tradició i dels productes locals de temporada.
Els sabors canvien segons l’època de l’any, però tots conserven l’autenticitat que ha caracteritzat el restaurant des que, el 1892, la Marieta es fes càrrec del lloc.
En altres paraules, durant més d’un segle ha ofert escalfor familiar i acollidora als seus clients. Entre les seves especialitats (que et recomanem que provis) destaquen els cargols Casa Marieta, l’ànec amb peres, els canelons de l’àvia o el suquet de peix.
Cadascun d’ells és elaborat amb ingredients frescos, sense conservants ni químics, i amb un punt de cocció impecable que combina la tradició amb noves tècniques gastronòmiques.
La botifarra amb mongetes o la terrina de faves a la catalana són altres exemples de com una cuina senzilla pot omplir-se de luxe i memòria, adaptant-se a les tendències culinàries modernes sense perdre la seva essència.
El xuixo llegendari
Si decideixes fer un recorregut gastronòmic per Casa Marieta, no podràs acabar-lo sense tastar el seu xuixo de Girona, el dolç més emblemàtic de la ciutat. En aquest restaurant centenari és preparat de manera artesanal, seguint la recepta tradicional.
Es tracta d’un pastís fregit farcit de crema i empolsinat amb sucre, que sorprèn pel contrast de sabors i textures: cruixent per fora i tendre per dins. El seu origen es remunta a començaments del segle XX, quan les pastisseries locals van començar a experimentar amb receptes de massa fregida farcida de crema, coincidint amb el naixement de Casa Marieta com a negoci familiar.
El nom xuixo prové del so que fa la massa en fregir-se. Però va més enllà: és una onomatopeia que reflecteix la tradició artesanal del producte.
A més del seu sabor, el xuixo de Girona és també un símbol cultural i representa la dedicació dels pastissers locals, la identitat de la ciutat i la preservació de les receptes tradicionals catalanes amb productes de proximitat.
Per això és un emblema de Casa Marieta. L’has de tastar!