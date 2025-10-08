El restaurant de l’Alt Penedès que conquista amb una cuina personal i producte de proximitat

Del Tros Vins i Platets no és un restaurant qualsevol. Aquí es menja allò que neix a prop, es cuina amb intenció i es beu el que es cultiva.
La Balbina i en Toni han unit la seva passió per la terra i la gastronomia en un projecte que sorprèn per la seva autenticitat, sabor i honestedat. La seva carta canvia amb el temps, el clima i la collita. Cada plat té arrels; cada vi, una història.
Del tros vins i platets: filosofia sense artificis
Del Tros vins i platets va néixer com una extensió natural de la vida que la Balbina i en Toni ja feien a Sant Pere de Riudebitlles. Ella, apassionada de la cuina de temporada. Ell, viticultor i ànima inquieta. La fusió d’aquests dos mons va donar lloc a una proposta gastronòmica íntima, on cada ingredient té un origen clar i una raó de ser.
La cuina aquí no s’entén sense la vinya, sense l’hort, sense l’entorn. “No és cuina d’autor, és cuina de paisatge”, diuen. I es nota: des de les infusions d’herbes recollides en els seus passejos matinals fins als vins que fermenten en petites bótes artesanals.
El restaurant és una prolongació de casa seva, i el comensal no és només client: és convidat. No hi ha artificis ni pretensions, només productes frescos, combinacions genuïnes i un respecte profund pel ritme natural.
Sabors que conten històries: plats que parlen
A Del Tros, la carta no s’imprimeix. S’explica. La Balbina la recita amb la mateixa emoció amb què cull les figues del seu jardí. Avui hi ha crema de rovellons i rossinyols amb cansalada i vi ranci. Demà, potser una gallina guisada amb suc de codonys acabats de collir.
Els plats no només alimenten: emocionen. El congre amb figues i flor de raïm en escabetx recupera sabors oblidats. La vaca Parda dels Pirineus, acompanyada amb mostassa de figues i quètxup de mores, combina potència i tendresa. I les postres… gelat de iogurt amb rossinyols o pastís de formatge amb espígol salvatge: petits gestos que converteixen la cuina en poesia.
Tot està pensat per dialogar amb els seus vins. Cada plat es marida amb una etiqueta pròpia del seu petit celler, Vinyes que Atrapen, on les varietats autòctones es treballen amb mínima intervenció i màxima personalitat.
Un restaurant amb ànima de casa
No hi ha estovalles llargues ni cambrers uniformats. L’espai, acollidor i senzill, té la calidesa d’una casa de camp viscuda, amb llum natural que entra entre les vinyes i una cuina oberta que deixa veure l’essència de cada plat.
Els comensals ho saben. Molts hi arriben per recomanació, d’altres per casualitat, però gairebé tots repeteixen. L’experiència no és només gustativa: és emocional. Aquí es menja sense pressa, es conversa, es mira el paisatge.
“És com si mengessis a casa d’uns amics que cuinen de meravella”, comenta un visitant habitual. I aquesta sensació de proximitat és un dels ingredients secrets de Del Tros.
Més enllà del restaurant: sostenibilitat, cultura i comunitat
Del Tros no és només un restaurant. És també un projecte de vida i territori. El seu compromís amb la sostenibilitat va més enllà dels ingredients: cultiven sense pesticides, cuinen amb llenya local i aprofiten cada part del producte.
A més, organitzen activitats que reforcen la relació amb la comunitat: visites a la vinya, tallers de fermentació o tastos sensorials. Tot orientat a compartir coneixements i revalorar la cultura rural.
La Balbina i en Toni també col·laboren amb productors veïns, creant una xarxa que enforteix l’economia circular de l’Alt Penedès. No volen créixer, només consolidar-se. Continuar oferint una cuina honesta i viva, sense perdre el contacte amb la terra.
On menjar és tornar a la terra
Del Tros no pretén revolucionar el món gastronòmic, només recordar que la bona cuina comença amb respecte. Respecte pel producte, pel paisatge i pel temps. Un petit restaurant que convida a assaborir allò proper i autèntic.
I tu? Quan va ser l’última vegada que vas menjar alguna cosa realment local? Comparteix aquest descobriment amb qui sàpiga assaborir la senzillesa.