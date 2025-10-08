El restaurant de Barcelona que mai no tanca: obert 24 hores i amb plats complets des de 12 €

Al cor de la plaça d’Espanya, el restaurant Simultáneo, situat a l’entrada de l’Hotel Catalonia, s’ha convertit, gairebé sense proposar-s’ho, en el secret millor guardat de la nit barcelonina. Amb la cuina oberta les 24 hores del dia, preus moderats i un ambient sorprenentment acollidor, és el lloc perfecte per a qui necessita menjar alguna cosa calenta quan ja no queda res obert.
Mentre altres locals baixen la persiana a mitjanit, Simultáneo continua funcionant com un rellotge. I no només serveix cafès: una hamburguesa completa amb patates costa uns 15 euros, i hi ha opcions de menú des de 12 €.
Simultáneo: Un restaurant que mai no dorm
La majoria de restaurants de Barcelona tenen horaris cada cop més restringits. Les normatives municipals, la davallada de locals tradicionals i l’auge del turisme han canviat el ritme nocturn de la ciutat. Per això sorprèn trobar un restaurant que literalment no tanca mai.
Simultáneo es troba al vestíbul de l’Hotel Catalonia, a la plaça d’Espanya, una zona ben comunicada per metro, autobús i taxi. La seva proposta no és gourmet ni pretén ser d’alta cuina, però aquí rau part del seu encant. Funciona com un refugi urbà, disponible sempre per a qui el necessiti. Tant si vens de festa com si estàs a punt d’agafar un vol a les cinc del matí, allà t’hi espera una carta completa, llums càlides i un seient còmode.
Menjar calent a qualsevol hora
A Simultáneo no cal improvisar amb snacks de benzineres ni amb entrepans tristos de màquina. La cuina roman operativa en tot moment, i això vol dir plats calents ben servits. L’hamburguesa “top”, amb guarnició de patates i pa cruixent, ronda els 15 euros. També hi ha amanides, sopes, plats de pasta i esmorzars complets que oscillen entre els 12 i 17 euros, depenent del moment del dia.
La qualitat sorprèn per a un restaurant d’hotel amb cuina non-stop. Sense caure en pretensions, els plats compleixen amb escreix. Són saborosos, ben presentats i suficients per saciar qualsevol estómac trasnochat. A més, l’atenció és discreta i eficient, tant si arribes a les 3 de la tarda com a les 3 de la matinada.
Més que un hotel, un salvavides gastronòmic
L’espai de Simultáneo trenca amb l’estereotip del restaurant d’hotel impersonal. Té taules àmplies, sofàs baixos i una il·luminació suau que convida a quedar-s’hi una estona més. El seu disseny és diàfan però càlid, amb detalls cuidats que el fan ideal tant per esmorzar abans d’un vol com per berenar després d’una nit llarga.
Molts el descobreixen per casualitat: viatgers, treballadors nocturns, músics, infermers, estudiants… Tots aquells que algun cop han arribat famolencs a una Barcelona adormida, hi troben un oasi inesperat. I és que, més enllà del menjar, hi ha alguna cosa reconfortant en saber que existeix un lloc on sempre t’acolliran.
Les butaques àmplies i les taules de fusta conviden a recuperar l’alè. L’ambient és relaxat, gairebé terapèutic, especialment després de recórrer una ciutat vibrant però esgotadora. Allà no cal dissimular el cansament ni abaixar la veu: tothom ve a fer el mateix, a trobar una pausa.
La paradoxa de la Barcelona nocturna
Barcelona va ser, durant anys, sinònim de vida nocturna. Però la pandèmia, les noves regulacions i els canvis en la vida urbana han transformat el seu mapa gastronòmic. Avui dia és gairebé impossible trobar restaurants que funcionin de manera contínua més enllà d’alguns McDonald’s o locals de menjar ràpid.
Per això, Simultáneo es converteix en una raresa valuosa, gairebé una anomalia. Mentre altres bars tanquen d’hora o imposen horaris, aquest lloc manté la cuina encesa sense mirar el rellotge. No n’hi ha cap altre igual a la ciutat, almenys no amb aquesta combinació de qualitat, accessibilitat i disponibilitat constant.
Aquest fenomen també reflecteix una paradoxa: l’únic restaurant realment nocturn de Barcelona no és en un local alternatiu, ni al Raval, ni a Gràcia, sinó dins d’un hotel de cadena. Potser això diu molt sobre com ha canviat la ciutat, i també sobre el que els veïns, i els visitants, realment necessiten.
Menjar bé a qualsevol hora és possible a Barcelona
Potser no ho sabies, però mentre la ciutat dorm o balla, hi ha un menjador que mai no apaga els llums. Un lloc on la gana no espera, on ningú jutja si demanes un cafè amb torrades a mitjanit o una hamburguesa a les sis del matí.
Si algun cop t’has sentit perdut després d’una nit llarga o abans d’un vol d’hora, recorda aquest nom: Simultáneo. No promet miracles, però sí una taula parada, una cuina activa i un moment de calma. Ja en sabies de la seva existència? Comparteix-ho amb qui algun cop ha arribat tard i sense sopar a casa. O simplement, guarda’l per quan més el necessitis.