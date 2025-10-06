Tot sobre el programa de l’IMSERSO: com sol·licitar-lo, terminis i destinacions

El programa de turisme de l’IMSERSO ofereix milers de places per a persones grans a tot Espanya.
Aquí t’expliquem tot el que has de saber per no perdre aquesta oportunitat.
L’Institut de Majors i Serveis Socials (IMSERSO) coordina un dels programes més valorats per la gent gran a Espanya: viatges subvencionats a diferents destinacions turístiques. Aquest servei busca promoure l’envelliment actiu, combatre la solitud i dinamitzar el sector turístic fora de temporada. A continuació, t’expliquem pas a pas com accedir-hi, quins requisits cal complir, i quines són les destinacions i novetats d’aquesta temporada.
Què és el programa de l’IMSERSO i qui el pot sol·licitar?
El programa de turisme de l’IMSERSO està dissenyat per a persones grans, jubilades o pensionistes, que resideixin a Espanya o estiguin vinculades a la Seguretat Social espanyola.
Poden sol·licitar plaça les persones que compleixin alguna d’aquestes condicions:
- Persones jubilades del sistema públic de pensions, amb 65 anys o més.
- Vídues o vidus majors de 55 anys que cobrin pensió per aquest motiu.
- Perceptors de prestacions o subsidis d’atur, amb 60 anys o més.
- Acompanyants (cònjuges o parelles de fet), encara que no compleixin els requisits d’edat.
- Fills amb discapacitat igual o superior al 45 %, si viatgen amb els seus pares.
És imprescindible ser autònom per fer les activitats bàsiques de la vida diària. En cas de discapacitat, es valoren mesures específiques de suport, però sempre s’exigeix una certa autonomia funcional.
Dates clau i com presentar la sol·licitud
La temporada 2025‑2026 obre la seva convocatòria de sol·licituds de l’1 al 23 de juliol de 2025.
Si ja vas participar en anys anteriors, rebràs un document amb les teves dades i preferències. Si vols modificar-les o si és la primera vegada, has de presentar la sol·licitud per alguna d’aquestes vies:
- En línia: mitjançant la seu electrònica de l’IMSERSO.
- Presencialment: a les oficines de l’IMSERSO o registres habilitats.
- Per correu postal: enviant el formulari a l’adreça oficial de Madrid.
L’IMSERSO resoldrà les sol·licituds i assignarà les places segons un barem. Un cop aprovada, podràs reservar el teu viatge entre les opcions disponibles.
Tipus de viatges i destinacions disponibles
El programa es divideix en diversos lots, segons la tipologia del viatge i la destinació.
- Costa peninsular: estades de 8 o 10 dies a Andalusia, Comunitat Valenciana, Catalunya o Múrcia.
- Costa insular: viatges a Balears o Canàries, també de 8 a 10 dies.
- Turisme interior: escapades de 4 a 6 dies a capitals de província, circuits culturals o destinacions com Ceuta i Melilla.
Cada modalitat té diferents dates, durades i serveis inclosos, adaptats a les preferències de la gent gran.
Preus, condicions i formes de pagament
Els preus varien segons el tipus de viatge i la temporada, però sempre són accessibles.
El programa inclou:
- Allotjament en pensió completa o mitja pensió (segons la destinació).
- Transport (quan està inclòs a l’oferta).
- Assegurança col·lectiva de viatge.
- Activitats d’animació i assistència mèdica bàsica.
Condicions econòmiques destacades:
- Tarifa plana de 50 €: per a persones amb ingressos molt baixos (places limitades).
- Suplements per habitació individual o temporada alta (fins a 100 € més).
- Pagament inicial del 20 % en reservar la plaça; la resta, 45 dies abans del viatge.
Si no es fa el pagament a temps, la reserva pot ser cancel·lada sense dret a reemborsament.
Novetats destacades per a aquesta temporada
La campanya 2025‑2026 arriba amb noves condicions pensades per a més confort i accessibilitat.
Entre les principals novetats:
- Possibilitat de viatjar amb animals de companyia de fins a 10 kg (en allotjaments i trajectes específics).
- Més places reservades per a persones amb menys recursos, amb preus reduïts.
- Millora en la digitalització del procés, amb sol·licituds electròniques més senzilles i sense necessitat de certificat digital.
Aquestes millores busquen adaptar el programa a les necessitats reals del col·lectiu sènior.
I si vols viatjar amb la teva mascota?
Per primera vegada, l’IMSERSO permet incloure mascotes en determinades estades.
Serà possible sempre que:
- L’animal pesi menys de 10 kg i viatgi en transportí homologat.
- S’allotgi en hotels que acceptin animals (es detallarà a l’oferta).
- Es pagui el suplement corresponent.
Aquesta novetat ha estat molt ben rebuda per les persones sol·licitants, que ho veuen com una mostra d’empatia i adaptació del programa.
Conclusió: viatjar no és només moure’s, és viure
El turisme de l’IMSERSO és molt més que vacances: és salut emocional, companyia i accés just a la cultura i la natura.
Ja saps on t’agradaria anar aquesta temporada?
Comparteix aquesta informació amb qui la pugui necessitar, i assegura’t de no perdre el termini.
Perquè els anys no treuen les ganes de descobrir, i l’IMSERSO ho sap.