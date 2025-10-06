No et quedis sense plaça a l’IMSERSO: aquestes són les dates clau per sol·licitar-la

El programa estatal de turisme per a gent gran arrenca amb noves dates i condicions. T’expliquem tot el que cal saber per no perdre la plaça.
El termini per presentar sol·licituds està obert des de l’1 fins al 23 de juliol. La venda de places comença a l’octubre, per torns i segons la comunitat. Si ja estàs acreditat, només hauràs d’esperar el teu dia per reservar.
Què és l’IMSERSO i com funciona?
L’IMSERSO (Institut de Majors i Serveis Socials) gestiona des de fa dècades el Programa de Turisme per a persones grans, una iniciativa pública que promou l’envelliment actiu i facilita l’accés a viatges subvencionats arreu d’Espanya.
Aquest programa està adreçat a persones jubilades o pensionistes majors de 65 anys, així com a vidus o persones amb discapacitat reconeguda. L’objectiu principal és millorar la qualitat de vida mitjançant l’oci i el descans, especialment fora de temporada alta.
Els viatges inclouen estades en hotels, transport, pensió completa i activitats culturals o de natura. La participació s’organitza per torns, i els interessats s’han d’inscriure cada any o mantenir les seves dades actualitzades.
Calendari oficial per al 2025-2026
Per a aquesta temporada 2025-2026, l’IMSERSO ha publicat un calendari amb dates clau que tots els interessats han de conèixer:
- 25 de juny de 2025: publicació oficial del programa al Butlletí Oficial de l’Estat.
- De l’1 al 23 de juliol de 2025: termini per presentar noves sol·licituds o modificar dades ja existents. Aquest pas és crucial per a qui no està acreditat o vol actualitzar preferències.
- Del 6 al 9 d’octubre de 2025: comença la venda de places, escalonada per comunitats autònomes i per ordre de preferència.
- Des d’octubre de 2025 fins al juny de 2026: període en què es realitzaran els viatges.
La fase de vendes està organitzada per evitar col·lapses, assignant un dia concret segons la comunitat autònoma i el grau d’acreditació de cada persona.
Qui té prioritat i com es reparteixen les places?
No tots els sol·licitants accedeixen al mateix temps ni amb les mateixes condicions. L’IMSERSO utilitza un sistema de puntuació que dóna prioritat a qui més ho necessita o ha viatjat menys en anys anteriors.
Els usuaris acreditats preferents —aquells que compleixen certs requisits i han estat preseleccionats— tenen prioritat per triar data, destinació i tipus de viatge. Qui ja va participar en temporades anteriors sol rebre per carta o correu electrònic la seva acreditació, sense necessitat de presentar nova sol·licitud.
En canvi, qui no estigui a la base de dades de l’IMSERSO ha de completar el formulari d’inscripció al portal oficial o a través dels serveis socials corresponents abans del 23 de juliol.
També influeix la comunitat autònoma on es resideix, ja que l’assignació de places i dates de reserva varia segons el territori.
Què has de fer ara?
Si vols assegurar-te una plaça, el primer que has de fer és comprovar si estàs acreditat per a aquesta temporada. Si no és així, accedeix com més aviat millor al portal de l’IMSERSO i completa la teva sol·licitud abans del 23 de juliol.
És fonamental tenir a mà:
- El teu número de la Seguretat Social o pensió.
- El número del DNI o NIE.
- Dades personals i de contacte actualitzades.
- Preferències de destinació i dates aproximades.
Si ja vas estar inscrit en anys anteriors i no necessites modificar dades, simplement espera que arribi el teu torn de reserva a l’octubre. Estar preparat aquell dia pot marcar la diferència entre aconseguir la teva destinació ideal o quedar-te sense opcions.
I si, per alguna raó, arribes tard o no aconsegueixes plaça, encara pots optar a vacants d’última hora o apuntar-te a la llista d’espera que s’obre més endavant.
Noves condicions, preus i destinacions
Tot i que els preus de l’IMSERSO són ajustats, cada any poden variar lleugerament segons els contractes amb agències i hotels. Per a la temporada 2025-2026, es mantenen els preus orientatius d’anys anteriors, que oscil·len entre 124 euros per cinc dies en destinacions d’interior i 435 euros per quinze dies a zones costaneres.
Les destinacions inclouen:
- Costa peninsular (Andalusia, Múrcia, Comunitat Valenciana, Catalunya, etc.)
- Illes Balears i Canàries
- Circuits culturals per ciutats històriques
- Turisme de natura en entorns rurals
Els viatges solen incloure transport (autobús o avió), allotjament en hotels de tres o quatre estrelles, pensió completa, assegurança de viatge i activitats.
Aquest any s’han incorporat millores en accessibilitat i atenció per a persones amb mobilitat reduïda o necessitats especials, un aspecte que continua sent prioritari al programa.
No ho deixis per a l’últim moment
“Qui matina, viatja amb l’IMSERSO”, diu amb humor una usuària veterana del programa.
Aquest any, més que mai, el termini importa: prepara la teva documentació i marca l’1 de juliol al calendari.
Coneixes algú que vulgui viatjar? Comparteix aquesta informació i ajuda’l a no quedar-se sense plaça.