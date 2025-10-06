Més de 8.000 places dels viatges de l’IMSERSO a Lleida: com sol·licitar viatges per menys de 50 €

El programa de turisme social es renova amb noves condicions que beneficien especialment aquells que perceben ingressos més baixos.
T’expliquem com accedir a aquesta oferta, els requisits, dates clau i destinacions disponibles. Una combinació de turisme assequible, inclusió social i envelliment actiu. Aquesta és l’essència dels Viatges de l’IMSERSO, i enguany, Lleida es posiciona com una de les províncies amb major oferta del programa.
Amb 8.047 places reservades per a sortides des de la província, l’Institut de Majors i Serveis Socials llança la seva campanya 2025–2026 amb una novetat destacada: una tarifa plana de 50 euros per a pensionistes amb menys recursos econòmics. La xifra no varia segons el destí ni la durada: el que es paga són 50 €, la resta ho assumeix l’Estat. Per a milers de persones grans, això significa molt més que unes vacances. Significa mantenir vincles, viatjar amb dignitat i trencar amb la solitud.
L’IMSERSO amplia la seva oferta a Lleida amb més de 8.000 places
Aquesta temporada, l’IMSERSO ha assignat 8.047 places per a residents de les comarques de Lleida. A això s’hi sumen altres 4.047 places per a aquells que triïn sortir cap a altres destinacions, com circuits culturals o escapades.
D’aquest total, unes 7.447 places estaran disponibles sota una nova modalitat de tarifa plana de 50 euros, dissenyada per a pensionistes que cobren pensions mínimes o no contributives. És la primera vegada que s’ofereix aquesta opció en el marc del programa, fet que ha generat un notable interès des del seu anunci.
Els destins disponibles inclouen la costa peninsular, les Illes Balears, les Illes Canàries, així com rutes culturals per ciutats històriques i entorns naturals de l’interior del país.
Qui pot accedir a la tarifa plana de 50 euros?
La mesura busca reduir desigualtats i assegurar que fins i tot els majors amb ingressos baixos puguin gaudir del turisme organitzat.
Per poder optar a aquesta tarifa, cal complir amb els següents requisits:
- Tenir dret a una pensió del sistema públic espanyol (jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, etc.).
- Percebre ingressos iguals o inferiors als d’una pensió no contributiva, cosa que el 2025 equival a menys de 484 € mensuals per a persones soles.
- Participar en el sistema d’acreditació / baremació de l’IMSERSO: les sol·licituds són valorades segons l’edat, situació personal, ingressos i altres criteris.
Els qui compleixin aquests requisits i obtinguin puntuació suficient podran reservar una de les places amb tarifa reduïda.
Aquesta modalitat representa una oportunitat concreta per a aquells que, any rere any, quedaven exclosos dels viatges per no poder afrontar els preus tradicionals del programa (entre 116 i 435 euros segons el destí i la durada).
Com i quan sol·licitar: calendari i passos
El termini de presentació de sol·licituds per al Programa de Turisme de l’IMSERSO per a la temporada 2025–2026 va ser de l’1 al 23 de juliol de 2025.
L’inici de la comercialització dels viatges per a diverses comunitats, inclosa Catalunya (i per tant Lleida), comença el 6 d’octubre de 2025.
Per reservar, tens dues vies:
- En línia a les pàgines de les empreses adjudicatàries:
- TurismoSocial.es per a costa peninsular i escapades.
- Mundicolor.es per a les illes (Balears / Canàries).
- Agències de viatges autoritzades, presentant el teu DNI i les dades d’acreditació que envia l’IMSERSO.
Aquest mateix any, el Ministeri de Drets Socials ha llançat una campanya informativa perquè els joves ajudin les persones grans a tramitar les sol·licituds, especialment per beneficiar-se de la tarifa de 50 €.
Quins destins i tipus de viatge ofereix el programa?
El programa de viatges de l’IMSERSO no només està pensat per al descans. També s’orienta a la socialització, el benestar físic i emocional, i l’accés a experiències culturals.
Les opcions disponibles inclouen:
- Costa peninsular: estades de 8 a 10 dies en destins com Benidorm, Peníscola, Gandia, Màlaga o Cadis.
- Illes Balears i Canàries: viatges de fins a 9 dies amb vols i trasllats inclosos.
- Circuits culturals: visites a ciutats amb patrimoni històric com Salamanca, Toledo, Mèrida, Lleó, entre d’altres.
- Turisme de natura o escapades rurals: rutes per entorns naturals de l’interior, moltes d’elles adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
Tots els viatges inclouen allotjament en pensió completa, transport d’anada i tornada, assegurança de viatge i activitats culturals. El preu estàndard varia entre 116 i 435 euros, segons el destí, però aquells que accedeixin a la tarifa reduïda només pagaran 50 euros per qualsevol d’ells.
Un viatge que val més que 50 euros
Viatjar a la vellesa no és un luxe: és un dret. I cada plaça de l’IMSERSO és una porta a l’autonomia, la vitalitat i la participació social.
Enguany, més que mai, l’accessibilitat és el focus. La tarifa plana de 50 euros no és només una rebaixa, és una aposta per la igualtat.
Tens un familiar o veí que podria beneficiar-se d’aquesta oportunitat? Ajuda’l a informar-se i reservar. Perquè un viatge pot canviar tot un hivern.
Comparteix aquesta informació. Difon la possibilitat. I si ja tens la teva acreditació, comença a fer la maleta.