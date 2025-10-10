Escápate por la ciudad de Barcelona y disfruta del primer festival gastronómico chino: 20 puestos, comida auténtica y acceso gratuito

El evento, que se celebra en el Port Fòrum, promete una inmersión cultural completa entre sabores, espectáculos y talleres. El acceso es libre y abierto a todo el público.

Con más de 30 actividades y espacios temáticos, el festival reúne lo mejor de la gastronomía china: desde dumplings hasta danzas del dragón.

El público también podrá disfrutar de demostraciones en vivo, espectáculos tradicionales y talleres culturales, todo en un mismo recinto.

Organizado por el Instituto Confucio, la propuesta busca acercar la cultura china de forma participativa y gratuita.

Una cita para los cinco sentidos

Al llegar al Port Fòrum, el visitante es recibido por una sinfonía de aromas intensos: aceite de sésamo, jengibre fresco y fideos salteados al wok.

Los sonidos de los tambores y los pasos rítmicos de la danza del dragón se mezclan con los murmullos de los asistentes que recorren cada puesto.

Es un viaje a través de los sentidos, donde cada bocado, sonido y color cuenta una historia.

Lejos de ser solo un evento culinario, el festival quiere ofrecer una experiencia completa: saborear, ver, tocar y participar.

Niños, familias, amantes de la comida y curiosos culturales encuentran un espacio para descubrir y compartir.

Dónde y cuándo se celebra el festival

El festival se celebra en la Marina del Port Fòrum, en Sant Adrià de Besòs, un espacio al aire libre ideal para este tipo de actividades.

Tendrá lugar durante el fin de semana del 11 y 12 de octubre, con los siguientes horarios:

Sábado : apertura oficial a las 10:00 h; acceso al público general a partir de las 11:00 y hasta las 20:00 h

: apertura oficial a las 10:00 h; acceso al público general a partir de las 11:00 y hasta las 20:00 h Domingo: abierto de 11:00 a 17:00 h

La entrada es totalmente gratuita y no se necesita inscripción previa.

Hay zonas habilitadas para sentarse, espacios de descanso, baños y acceso para personas con movilidad reducida.

Se recomienda llegar temprano para evitar aglomeraciones y aprovechar mejor la programación.

Gastronomía china auténtica en cada rincón

Uno de los principales atractivos son los más de 20 puestos de comida china tradicional.

Los asistentes podrán degustar platos representativos de diversas regiones del país, desde el norte picante hasta el sur más dulce y aromático.

Algunas especialidades destacadas:

Dumplings y jiaozi al vapor o a la plancha

al vapor o a la plancha Fideos artesanales salteados al momento

salteados al momento Baos esponjosos rellenos de cerdo o verduras

rellenos de cerdo o verduras Brochetas estilo Sichuan , picantes y especiadas

, picantes y especiadas Bebidas tradicionales como el té de jazmín o el bubble tea artesanal

Además de la degustación, algunos puestos ofrecen pequeñas charlas con los cocineros, que explican el origen y el proceso de cada receta.

Muchos de ellos forman parte de restaurantes chinos de Barcelona y alrededores, seleccionados por su autenticidad.

Mucho más que comida: cultura y tradición

El Festival Gastronómico de China no solo alimenta el estómago, también nutre la curiosidad y el espíritu.

Durante los dos días habrá espectáculos tradicionales como la danza del dragón, exhibiciones de cambio de máscaras y actuaciones musicales con instrumentos clásicos.

También se podrá participar en:

Talleres de caligrafía china y pintura

Actividades de bienestar inspiradas en prácticas orientales

Demostraciones en vivo de cómo se preparan los fideos chinos

Zonas para probarse el hanfu, el traje tradicional chino

Tanto niños como adultos podrán disfrutarlo. Hay espacios familiares y muchas de las actividades son aptas para todas las edades.

Lo que no te puedes perder (ni dejar para última hora)

Para aprovechar al máximo el festival, aquí tienes cinco imprescindibles:

Probar un bao recién hecho, caliente y lleno de sabor Ver de cerca la danza del dragón, con sus giros y tambores enérgicos Participar en el taller de caligrafía y llevarte un recuerdo personalizado Probarse un hanfu y hacerse una foto entre farolillos rojos Observar la elaboración artesanal de fideos, una técnica ancestral

Consejo práctico: lleva calzado cómodo, algo de efectivo (aunque muchos puestos aceptan tarjeta) y una botella reutilizable.

Como es un evento al aire libre, también es recomendable llevar protección solar.

Y sobre todo, mucho apetito y ganas de descubrir.

Una fiesta china en el corazón de Barcelona

Entre aromas de Sichuan y tambores de danza del dragón, este festival no es solo una cita gastronómica, sino una invitación a viajar sin salir de la ciudad.

Una oportunidad única para acercarse a una de las culturas más ricas y diversas del mundo, desde el paladar hasta la tradición.

¿Ya sabes qué plato probarás primero? Comparte esta guía y organiza tu escapada con amigos o familia.

Barcelona te espera este fin de semana con los brazos —y los palillos— abiertos.