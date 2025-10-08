El restaurante del Alt Penedès que conquista con una cocina personal y producto local

Del Tros Vins i Platets no es un restaurante cualquiera. Aquí se come lo que nace cerca, se cocina con intención y se bebe lo que se cultiva.

No te lo puedes perder El restaurante de Barcelona que nunca cierra: abierto 24 horas y con platos completos desde 12 €

Balbina y Toni han unido su pasión por la tierra y la gastronomía en un proyecto que sorprende por su autenticidad, sabor y honestidad. Su carta cambia con el tiempo, el clima y la cosecha. Cada plato tiene raíces; cada vino, una historia.

Del Tros Vins i Platets: filosofía sin artificios

Del Tros Vins i Platets nació como una extensión natural de la vida que Balbina y Toni ya llevaban en Sant Pere de Riudebitlles. Ella, apasionada de la cocina de temporada. Él, viticultor y alma inquieta. La fusión de estos dos mundos dio lugar a una propuesta gastronómica íntima, donde cada ingrediente tiene un origen claro y una razón de ser.

La cocina aquí no se entiende sin el viñedo, sin el huerto, sin el entorno. “No es cocina de autor, es cocina de paisaje”, dicen. Y se nota: desde las infusiones de hierbas recogidas en sus paseos matutinos hasta los vinos que fermentan en pequeñas barricas artesanales.

El restaurante es una prolongación de su casa, y el comensal no es solo cliente: es invitado. No hay artificios ni pretensiones, solo productos frescos, combinaciones genuinas y un respeto profundo por el ritmo natural.

Sabores que cuentan historias: platos que hablan

En Del Tros, la carta no se imprime. Se explica. Balbina la recita con la misma emoción con la que recoge los higos de su jardín. Hoy hay crema de níscalos y rebozuelos con panceta y vino rancio. Mañana, quizás una gallina guisada con jugo de membrillos recién recolectados.

Los platos no solo alimentan: emocionan. El congrio con higos y flor de vid en escabeche recupera sabores olvidados. La vaca Parda de los Pirineos, acompañada con mostaza de higos y kétchup de moras, combina potencia y ternura. Y los postres… helado de yogur con rebozuelos o pastel de queso con lavanda silvestre: pequeños gestos que convierten la cocina en poesía.

Todo está pensado para dialogar con sus vinos. Cada plato se marida con una etiqueta propia de su pequeño viñedo, Vinyes que Atrapen, donde las variedades autóctonas se trabajan con mínima intervención y máxima personalidad.

Un restaurante con alma de hogar

No hay manteles largos ni camareros uniformados. El espacio, acogedor y sencillo, tiene la calidez de una casa de campo vivida, con luz natural que entra entre los viñedos y una cocina abierta que deja ver la esencia de cada plato.

Los comensales lo saben. Muchos llegan por recomendación, otros por casualidad, pero casi todos repiten. La experiencia no es solo gustativa: es emocional. Aquí se come sin prisa, se conversa, se observa el paisaje.

“Es como si comieras en casa de unos amigos que cocinan de maravilla”, comenta un visitante habitual. Y esa sensación de cercanía es uno de los ingredientes secretos de Del Tros.

Más allá del restaurante: sostenibilidad, cultura y comunidad

Del Tros no es solo un restaurante. Es también un proyecto de vida y territorio. Su compromiso con la sostenibilidad va más allá de los ingredientes: cultivan sin pesticidas, cocinan con leña local y aprovechan cada parte del producto.

Además, organizan actividades que refuerzan la relación con la comunidad: visitas al viñedo, talleres de fermentación o catas sensoriales. Todo orientado a compartir conocimientos y revalorizar la cultura rural.

Balbina y Toni también colaboran con productores vecinos, creando una red que fortalece la economía circular del Alt Penedès. No quieren crecer, solo consolidarse. Continuar ofreciendo una cocina honesta y viva, sin perder el contacto con la tierra.

Donde comer es volver a la tierra

Del Tros no pretende revolucionar el mundo gastronómico, solo recordar que la buena cocina empieza con respeto. Respeto por el producto, por el paisaje y por el tiempo. Un pequeño restaurante que invita a saborear lo cercano y auténtico.

¿Y tú? ¿Cuándo fue la última vez que comiste algo realmente local? Comparte este descubrimiento con quien sepa saborear la sencillez.