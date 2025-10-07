El mejor plato de callos del mundo se cocina en L’Hospitalet: gana un concurso internacional con sabor a tradición

El reconocimiento llegó a San Sebastián, dentro del prestigioso congreso San Sebastián Gastronomika, donde se celebró la octava edición del Campeonato del Mundo de Callos. En medio de una competencia de alto nivel, L’Artesana Santa Eulàlia logró seducir al jurado con un guiso que combina fluidez, melosidad y un punto picante perfecto, según la valoración de los expertos. Detrás de los fogones, Romina Reyes, Pau Pons y Héctor Barbero recibieron el aplauso de una sala llena de chefs y periodistas culinarios.

Un triunfo cocinado a fuego lento

L’Artesana Santa Eulàlia es una de esas casas de comidas que reviven el espíritu de la cocina casera. Abrió sus puertas hace pocos meses en el barrio de Santa Eulàlia, en L’Hospitalet de Llobregat, como hermana pequeña de L’Artesana del Poblenou, también conocida por sus platos tradicionales y menús de mediodía.

Su objetivo era claro: ofrecer platos de siempre con una mirada actual, respetando el producto y las raíces. “Queríamos recuperar el espíritu de los bares de barrio, donde la comida tiene alma y tiempo”, explican sus responsables. Y así, con paciencia y dedicación, su guiso de callos se convirtió en la estrella de la casa.

No es una receta improvisada. Es el resultado de años de probar, degustar y perfeccionar un plato que exige horas y amor. “Un buen callos debe hablar por sí solo, sin maquillaje. Es textura, equilibrio y memoria”, dicen desde el restaurante. Esta filosofía los ha llevado hasta la cima mundial.

La receta que conquistó al jurado

El plato ganador no solo destaca por su sabor sino también por su personalidad. Los callos de L’Artesana Santa Eulàlia mezclan tradición riojana y esencia catalana, con ingredientes como el cap i pota —morro, careta y pie de vaca— y un detalle que sorprendió al jurado: la presencia de garbanzos.

En un concurso donde la mayoría de los participantes presentaron recetas más clásicas, el equipo de L’Hospitalet apostó por una versión con carácter propio. El resultado es un guiso denso pero suave, con un equilibrio impecable entre picante y dulzura.

Los miembros del jurado destacaron la textura melosa y la manera en que cada ingrediente mantiene su identidad dentro del plato. No hay excesos, solo una armonía construida con fuego lento, como marca la tradición de los buenos guisos. “Es un plato que recuerda a casa, pero también tiene una elegancia moderna”, afirmó uno de los catadores.

De barrio humilde a vitrina mundial

La noticia del triunfo fue recibida con entusiasmo en L’Hospitalet. Los vecinos del barrio de Santa Eulàlia, acostumbrados a ver el restaurante lleno durante los mediodías, celebraron la victoria como propia. “Es un orgullo para todos nosotros. Aquí siempre hemos comido bien, pero esto es ponernos en el mapa del mundo”, comentaba una clienta habitual.

El local, sencillo y acogedor, tiene el olor de sofrito y vino tinto que llena la sala y recuerda las cocinas de antes. No hay artificios, solo platos hechos con paciencia y productos honestos. “Cuando cocinamos, pensamos en la gente del barrio, no en concursos. Pero si lo que hacemos llega tan lejos, significa que la comida sincera aún emociona”, aseguran los chefs.

Este espíritu de proximidad es, probablemente, el secreto de su éxito. En una época en la que muchos restaurantes buscan sorprender con técnicas o decoraciones extravagantes, L’Artesana Santa Eulàlia ha demostrado que la sencillez también puede ganar campeonatos.

Un plato que une tradición y orgullo

Los callos no son solo un plato; son una historia de supervivencia gastronómica. Nacidos como un guiso de aprovechamiento, se han convertido en un símbolo de la cocina popular española y catalana. En cada región tienen su acento, pero todos comparten el mismo espíritu: transformar la humildad en placer.

Con este premio, L’Artesana Santa Eulàlia ha conseguido reivindicar este patrimonio y recordar que la cocina de barrio también puede ser alta gastronomía. Su éxito es un mensaje de esperanza para muchos otros cocineros que, desde pequeñas cocinas, mantienen viva la tradición.

Como dice Romina Reyes, una de las fundadoras, “si un plato hecho con amor y tiempo puede llegar tan lejos, significa que todavía hay espacio para la verdad en la cocina”.

Los callos que saben a barrio y a mundo

El triunfo de L’Artesana Santa Eulàlia es más que un premio; es una reivindicación del valor del trabajo diario, del respeto por el producto y del orgullo de cocinar con alma. En L’Hospitalet, un barrio lleno de vida y de gente trabajadora, este reconocimiento suena como una victoria colectiva.

Quizás sea hora de mirar hacia nuestras propias calles para descubrir que la mejor cocina no siempre se esconde detrás de estrellas Michelin, sino en aquellos lugares donde el fuego nunca se apaga y la comida se hace con corazón.

Si pasas por L’Hospitalet, entra a L’Artesana Santa Eulàlia. Quizás no solo pruebes los mejores callos del mundo, sino también un poco de su espíritu: el de un barrio que cocina por orgullo y por amor.