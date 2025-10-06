Todo sobre el programa del IMSERSO: cómo solicitarlo, plazos y destinos

El programa de turismo del IMSERSO ofrece miles de plazas para personas mayores en toda España.

Aquí te explicamos todo lo que necesitas saber para no perder esta oportunidad.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) coordina uno de los programas más valorados por las personas mayores en España: viajes subvencionados a diferentes destinos turísticos. Este servicio busca promover el envejecimiento activo, combatir la soledad y dinamizar el sector turístico fuera de temporada. A continuación, te explicamos paso a paso cómo acceder, qué requisitos debes cumplir, y cuáles son los destinos y novedades de esta temporada.

¿Qué es el programa del IMSERSO y quién lo puede solicitar?

El programa de turismo del IMSERSO está diseñado para personas mayores, jubiladas o pensionistas, que residan en España o estén vinculadas a la Seguridad Social española.

Pueden solicitar plaza las personas que cumplan alguna de estas condiciones:

Personas jubiladas del sistema público de pensiones, con 65 años o más.

Viudos o viudas mayores de 55 años que cobren pensión por este motivo.

Perceptores de prestaciones o subsidios de desempleo, con 60 años o más.

Acompañantes (cónyuges o parejas de hecho), aunque no cumplan los requisitos de edad.

Hijos con discapacidad igual o superior al 45 %, si viajan con sus padres.

Es imprescindible ser autónomo para realizar las actividades básicas de la vida diaria. En caso de discapacidad, se valoran medidas específicas de apoyo, pero siempre se exige una cierta autonomía funcional.

La temporada 2025-2026 abre su convocatoria de solicitudes del 1 al 23 de julio de 2025.

Si ya participaste en años anteriores, recibirás un documento con tus datos y preferencias. Si deseas modificarlos o si es la primera vez, debes presentar la solicitud por alguna de estas vías:

En línea : mediante la sede electrónica del IMSERSO.

: mediante la sede electrónica del IMSERSO. Presencialmente : en las oficinas del IMSERSO o registros habilitados.

: en las oficinas del IMSERSO o registros habilitados. Por correo postal: enviando el formulario a la dirección oficial de Madrid.

El IMSERSO resolverá las solicitudes y asignará las plazas según un baremo. Una vez aprobada, podrás reservar tu viaje entre las opciones disponibles.

Tipos de viajes y destinos disponibles

El programa se divide en varios lotes, según la tipología del viaje y el destino.

Costa peninsular : estancias de 8 o 10 días en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña o Murcia.

: estancias de 8 o 10 días en Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña o Murcia. Costa insular : viajes a Baleares o Canarias, también de 8 a 10 días.

: viajes a Baleares o Canarias, también de 8 a 10 días. Turismo interior: escapadas de 4 a 6 días a capitales de provincia, circuitos culturales o destinos como Ceuta y Melilla.

Cada modalidad tiene diferentes fechas, duraciones y servicios incluidos, adaptados a las preferencias de las personas mayores.

Precios, condiciones y formas de pago

Los precios varían según el tipo de viaje y la temporada, pero siempre son accesibles.

El programa incluye:

Alojamiento en pensión completa o media pensión (según el destino).

Transporte (cuando está incluido en la oferta).

Seguro colectivo de viaje.

Actividades de animación y asistencia médica básica.

Condiciones económicas destacadas:

Tarifa plana de 50 € : para personas con ingresos muy bajos (plazas limitadas).

: para personas con ingresos muy bajos (plazas limitadas). Suplementos por habitación individual o temporada alta (hasta 100 € más).

por habitación individual o temporada alta (hasta 100 € más). Pago inicial del 20 % al reservar la plaza; el resto, 45 días antes del viaje.

Si no se realiza el pago a tiempo, la reserva puede ser cancelada sin derecho a reembolso.

Novedades destacadas para esta temporada

La campaña 2025-2026 llega con nuevas condiciones pensadas para más confort y accesibilidad.

Entre las principales novedades:

Posibilidad de viajar con animales de compañía de hasta 10 kg (en alojamientos y trayectos específicos).

(en alojamientos y trayectos específicos). Más plazas reservadas para personas con menos recursos, con precios reducidos.

Mejora en la digitalización del proceso, con solicitudes electrónicas más sencillas y sin necesidad de certificado digital.

Estas mejoras buscan adaptar el programa a las necesidades reales del colectivo senior.

¿Y si quieres viajar con tu mascota?

Por primera vez, el IMSERSO permite incluir mascotas en determinadas estancias.

Será posible siempre que:

El animal pese menos de 10 kg y viaje en transportín homologado.

y viaje en transportín homologado. Se aloje en hoteles que acepten animales (se detallará en la oferta).

Se pague el suplemento correspondiente.

Esta novedad ha sido muy bien recibida por las personas solicitantes, que lo ven como una muestra de empatía y adaptación del programa.

Conclusión: viajar no es solo moverse, es vivir

El turismo del IMSERSO es mucho más que vacaciones: es salud emocional, compañía y acceso justo a la cultura y la naturaleza.

¿Ya sabes a dónde te gustaría ir esta temporada?

Comparte esta información con quien la pueda necesitar, y asegúrate de no perder el plazo.

Porque los años no quitan las ganas de descubrir, y el IMSERSO lo sabe.