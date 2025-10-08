A menos de una hora de Barcelona: ruta de montaña con paisajes impresionantes a la que puedes llegar en tren

Desde el andén de una estación, con una mochila a la espalda y el corazón abierto, puedes descubrir rincones que parecen inaccesibles. No es necesario viajar horas ni salir de Cataluña para encontrar una ruta que te deje sin palabras. A veces, solo hace falta tomar un tren.

Cuando el camino comienza en la estación

Sube al tren y en menos de una hora, estarás listo para comenzar una de las excursiones más singulares de Cataluña. Sin atascos, sin buscar aparcamiento, sin prisas. Solo tú, el paisaje y un día por delante.

Este tipo de ruta es extraño: próxima, asequible, bien comunicada y, aun así, de una belleza difícil de explicar con palabras. Es el tipo de salida que puedes improvisar un domingo por la mañana o planificar para hacerla con amigos, familia o solo.

La montaña te espera con su silueta imponente, visible desde el tren. Y cuando empieces a subir, te darás cuenta de que todo este entorno es mucho más que un fondo de postal.

Montserrat una montaña llena de misterios y leyendas

El punto de partida es conocido por muchos, pero pocos lo ven como lo que realmente es: una puerta de entrada a un laberinto de senderos, rocas gigantes y silencio. Desde la explanada del Monasterio, puedes adentrarte por una de las rutas más completas y evocadoras: el camino que sube hasta el punto más alto de esta montaña emblemática.

Muntanya de Montserrat

Hay un momento concreto, justo cuando dejas atrás el camino de Sant Miquel y te diriges hacia el pla de les Taràntules, en el que comienzas a sentir que estás dentro de un escenario natural único. Las agujas de piedra te rodean como antiguos guardianes. De vez en cuando, un buitre pasa lentamente por el cielo. Y abajo, el valle se extiende como un mar verde ondulante.

La cima que te regala el mundo a tus pies

Esta excursión culmina en el pico de Sant Jeroni, el más alto de esta montaña, con 1,236 metros de altura. El camino llega por un itinerario circular que combina tramos suaves con subidas sostenidas y senderos más salvajes.

Desde la capilla de Sant Joan hasta la Miranda de Sant Jeroni, el camino serpentea entre paisajes rocosos y vistas infinitas. Una vez arriba, la recompensa es inmensa: una panorámica de 360° que, en días claros, permite ver hasta los Pirineos, el mar y la llanura central catalana.

Es el tipo de momento que pide silencio, una fotografía, o quizá solo una respiración profunda. No hay prisas por bajar cuando tienes el mundo bajo tus pies.

Detalles técnicos para organizar la excursión

Esta es una ruta circular de dificultad media, con una distancia total de 15 km y un desnivel de 681 metros. Se completa en aproximadamente 5 horas (ida y vuelta), sin incluir las paradas para disfrutar del paisaje o comer algo.

La excursión comienza en el Monasterio de Montserrat, al cual puedes llegar fácilmente desde Barcelona con la línea R5 de Ferrocarrils de la Generalitat. Desde Plaça Espanya, tomas el tren hasta Monistrol-Vila, donde puedes subir al cremallera (15 minutos de trayecto) o bien bajar en Monistrol-Aeri y tomar el teleférico (5 minutos). Ambas opciones te dejan cerca del Monasterio.

A pie, el recorrido sigue el Cami de Sant Miquel, sube hacia el Camí de les Ermites, pasa por el pla de les Taràntules, la capilla de Sant Joan, y finalmente sube hasta la cima de Sant Jeroni. El descenso se realiza por el torrent de Santa Maria y se cierra la ruta volviendo al punto de inicio por el Cami Vell de Sant Jeroni.

Es recomendable llevar agua (mínimo 1,5 L por persona), protección solar y buen calzado. Aunque hay puntos de sombra, el recorrido está expuesto en muchos tramos, y en verano puede hacer mucho calor.

Un clásico… que nunca falla

Montserrat no es un secreto, pero tampoco debe serlo. Es de esos lugares que, por muy visitados que estén, siempre tienen algo nuevo que ofrecer. Una luz diferente, un día más limpio, un encuentro inesperado con fauna local… o simplemente, un momento de paz.

La ruta a Sant Jeroni es ideal para redescubrir esta montaña desde una perspectiva menos turística y más aventurera. Es un recorrido para disfrutar sin prisas, sin coche y con todos los sentidos abiertos.

¿Te atreves?

Levántate temprano, toma el tren, y deja que la montaña haga el resto. Quizá hoy no tienes coche, pero sí ganas de escaparte. Y eso, al final, es lo que más importa.

Comparte esta ruta con quien más te inspire a caminar. Y si ya la has hecho, vuelve. Montserrat siempre te recibe con alguna sorpresa nueva.