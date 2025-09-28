A sólo 90 minutos de Barcelona hay un bocadillo de jamón recién cortado que ya es viral

En solo una hora y media de AVE desde Barcelona puedes probar uno de los bocadillos de jamón más comentados de España: se corta siempre al momento. Zaragoza, ciudad vecina y rival deportiva en muchas ocasiones, ofrece ahora una excusa irresistible para una escapada gastronómica.

La Patilla Jamonería, en el barrio del Actur, se ha ganado la fama de preparar el mejor bocadillo de jamón de la capital aragonesa. Su éxito radica en un detalle que en muchos lugares ya se ha perdido: cada corte se hace delante del cliente, sin prisas, garantizando frescura y sabor. Ahora, esta tradición llega al entorno del Ibercaja Estadio, el nuevo campo del Real Zaragoza.

A una hora y media de tren desde Catalunya

La distancia ya no es un problema. Con el AVE, Barcelona y Zaragoza están conectadas en solo 90 minutos, lo que convierte la visita en una escapada perfecta de ida y vuelta en el mismo día.

Los aficionados catalanes que viajen a ver a sus equipos en el Ibercaja Estadio encontrarán más que fútbol: una oportunidad de probar un bocadillo que ha conquistado a los zaragozanos y que comienza a llamar la atención fuera de Aragón.

El secreto de La Patilla Jamonería

El local se encuentra en la calle Concepción Saiz de Otero, 8, en pleno barrio del Actur. Allí, los vecinos se han acostumbrado a ver colas, especialmente los fines de semana y días de partido.

La oferta no puede ser más directa y eficaz:

Bocadillo de jamón de Teruel por 3 euros.

por 3 euros. Bocadillo de jamón ibérico de cebo por 4 euros.

por 4 euros. Bocadillo de jamón ibérico de bellota por 7 euros.

Los precios, muy por debajo de lo habitual en recintos deportivos o centros turísticos, sorprenden a quienes llegan desde ciudades como Barcelona. Y la sensación de morder un pan crujiente con jamón recién cortado convierte la experiencia en un recuerdo inolvidable.

Gastronomía y fútbol en el nuevo Ibercaja Estadio

La inauguración del Ibercaja Estadio ha puesto a Zaragoza en el mapa de las ciudades con recintos modernos y multifuncionales. Además de fútbol, quiere ofrecer experiencias culturales y gastronómicas.

Dentro del estadio habrá opciones rápidas para consumir durante los partidos, pero muchos aficionados prefieren acercarse a La Patilla antes de entrar. Convertir el bocadillo de jamón en el preludio de cada encuentro comienza a ser un ritual entre la afición local.

Para un visitante de Catalunya, la propuesta se amplía: partido vibrante, ambiente zaragozano y un bocadillo que refleja lo mejor de la cocina sencilla española.

Una escapada para el paladar catalán

Catalunya cuenta con una tradición jamonera y panadera de altísimo nivel, pero lo que ofrece Zaragoza es un contraste interesante: el sabor del jamón de Teruel y del ibérico de bellota servido en un formato popular, asequible y sin pretensiones.

La proximidad geográfica permite plantear un viaje de día completo: salida por la mañana con el AVE desde Sants, paseo por Zaragoza, bocadillo en La Patilla, partido en el estadio y regreso por la noche a Barcelona. Una experiencia completa que une gastronomía, deporte y ocio.

¿Te animas a cruzar el Ebro?

El mejor bocadillo de jamón de Zaragoza está más cerca de lo que parece. A solo 257 kilómetros de Barcelona, te espera una experiencia que combina tradición, sabor y un estadio de última generación.

Ya sea como excusa gastronómica o como parte de una escapada futbolística, probar este bocadillo puede ser el motivo perfecto para descubrir Zaragoza desde otra perspectiva.

La próxima vez que pienses en una escapada rápida desde Catalunya, recuerda que un buen jamón recién cortado puede estar a solo 90 minutos en tren. ¿Te lo vas a perder?