Un petit tresor del Moianès amb menys de 100 habitants i molt d’encant per a la teva escapada de cap de setmana perfecta

Perfecta per a escapades de cap de setmana sense multituds.
Dalt d’un massís boscós i coronat per un castell medieval, Granera conserva intacte el seu encant rural. Passejar pels seus carrers empedrats o veure la posta de sol des del mirador de Can Cucut és redescobrir la calma. Aquest petit poble català és, sens dubte, una escapada de veritat.
Un poble diminut amb ànima de gegant
Situat a més de 800 metres d’altitud, Granera s’assenta sobre un promontori rocós que regala vistes sorprenents del Moianès. Aquest poble, amb només 79 habitants permanents, conserva una estructura dividida en dos barris: el del Castell i el de l’Església.
Al primer, destaquen les ruïnes del castell medieval del segle XI, que encara domina el paisatge des de la roca més elevada. Tot i que el seu interior no sempre és accessible, els seus murs exteriors i la capella annexa poden observar-se des del carrer principal. Als seus peus, les cases rurals amb balcons de pedra evoquen segles de vida agrícola i ramadera.
Al segon, l’església de Sant Martí, d’origen romànic i construïda al segle XIII, és el cor espiritual de la comunitat. Els seus murs, sobris però ferms, emmarquen una plaça on tot sembla aturat en el temps. Aquí, cada racó respira memòria i senzillesa.
Rutes, miradors i tresors ocults
Un dels grans atractius de Granera és el seu entorn natural. Envoltada de boscos espessos i turons suaus, el paisatge convida a explorar-lo sense presses. El millor punt per a una primera presa de contacte és el mirador de Can Cucut, des d’on es pot observar Montserrat, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, i fins i tot els perfils llunyans del Pirineu.
Des d’allà, s’obren múltiples opcions de ruta. Una de les més recomanables és la circular al Còdol del Castellar, una formació rocosa inclosa al llistat “100 Cims” pel seu valor paisatgístic. El recorregut, d’uns 10 km, travessa boscos, antics camins i llocs singulars com la Cova de les Tutes, una petita cova amb dues entrades que es pot explorar amb precaució.
A mig camí, sorprenen detalls com la Tomba del Moro, una sepultura medieval excavada directament a la roca, i les restes del Forn del Girabau, vestigi de l’antiga activitat agrícola de la zona. Aquests elements, poc senyalitzats però de gran interès, converteixen l’excursió en una veritable caça del tresor rural.
Dormir, menjar i viure sense presses
L’experiència a Granera no està completa sense una nit en alguna de les seves masies rurals. Les opcions d’allotjament no són moltes, però totes comparteixen l’encant de la pedra, els interiors càlids i el silenci absolut. Algunes fins i tot ofereixen esmorzar amb productes de proximitat.
Per menjar, la referència indiscutible és L’Esclopet, un restaurant on la cuina catalana pren protagonisme amb plats senzills però saborosos: estofats, carns a la brasa, formatges del Moianès o embotits artesanals. El tracte familiar i l’ambient sense pretensions completen una experiència honesta i reconfortant.
Passar la nit a Granera és reconnectar amb l’essencial. No hi ha sorolls, no hi ha presses. Només el cant dels grills, el cel ple d’estrelles i la sensació, poc habitual, d’estar realment lluny del món.
Com organitzar la teva escapada perfecta
Granera és ideal per a una escapada de 2 dies i 1 nit, especialment a la tardor, quan els boscos del Moianès es tenyeixen d’ocres i el clima permet gaudir de l’aire lliure sense calor excessiva. A continuació, un pla bàsic que pots adaptar al teu ritme:
Dia 1:
- Arribada al matí, instal·lació a l’allotjament rural.
- Passeig pel nucli del poble: església, barri del Castell, primeres fotos.
- Dinar a L’Esclopet.
- Pujada al mirador de Can Cucut al capvespre.
- Sopar tranquil i nit de descans.
Dia 2:
- Ruta de senderisme per l’entorn: Còdol del Castellar, cova, ermita de Santa Cecília.
- Picnic o dinar lleuger al camp.
- Visita a les restes del forn i la tomba excavada a la roca.
- Passeig final pel poble i comiat.
Alguns consells pràctics:
- Porta calçat còmode i aigua suficient si vols fer rutes.
- Consulta el temps: en dies de pluja els camins poden complicar-se.
- En temporada baixa, reserva amb antelació per dormir o menjar.
- Porta alguna guia o mapa descarregat, ja que la cobertura pot fallar.
Granera: silenci, pedra i cel obert
En un món cada cop més ràpid, pobles com Granera ens recorden que l’encant no està en allò nou, sinó en allò que perdura. Passejar pels seus carrers, pujar al castell o aturar-se a contemplar un horitzó net de sorolls, és més que una visita: és una manera de recuperar l’alè.
I tu? Quan va ser l’última vegada que vas escoltar el silenci?
Comparteix aquest lloc si creus que mereix no ser oblidat.