Un dels pobles més bonics de Catalunya amaga un patrimoni romànic únic i set piscines naturals fascinants

Set gorgs d’aigua cristal·lina i un conjunt d’esglésies romàniques converteixen aquest poble en un racó singular de Catalunya. Perfecte per als amants de la natura, la història i les rutes de senderisme.
A pocs minuts de Ripoll, el poble de Campdevànol sorprèn amb una ruta única coneguda com el Camí dels Set Gorgs, un sender que connecta set piscines naturals d’aigües transparents.
Però, a més del bany refrescant, aquesta localitat ofereix un viatge al passat amb ermites i esglésies romàniques que daten del segle XI.
Un poble amagat entre muntanyes
Campdevànol es troba a la comarca del Ripollès, al nord de Catalunya, envoltat pels Pirineus i boscos frondosos.
Amb una població de poc més de 3.000 habitants, conserva la calma i el ritme dels pobles de muntanya.
Tot i la seva mida reduïda, el seu entorn el converteix en un punt de partida ideal per a rutes naturals.
Les temperatures suaus a la primavera i l’estiu fan que cada passeig esdevingui una desconnexió total del món modern.
El Camí dels Set Gorgs: la ruta de les set basses
Un dels tresors naturals més grans de Campdevànol és la ruta del Camí dels Set Gorgs, un sender d’aproximadament 9 quilòmetres.
El recorregut travessa boscos, passarel·les i petites cascades, i connecta set gorgs naturals.
Entre els més visitats hi ha el Gorg de la Cabana, el Gorg de l’Olla i el Gorg del Colomer.
Cadascun ofereix un escenari diferent, des de basses envoltades de roca fins a salts d’aigua ideals per a un bany ràpid.
Durant la temporada alta (de juny a setembre), cal fer una reserva prèvia per accedir al camí i abonar una ecotaxa simbòlica.
L’accés habitual es fa des de l’àrea de la Font del Querol, a uns 3 km del nucli del poble, on també hi ha un aparcament habilitat.
Joies del romànic català
A més de la seva bellesa natural, Campdevànol sorprèn pel seu patrimoni romànic únic.
Als seus voltants es conserven petites esglésies i ermites que daten dels segles XI i XII, moltes d’elles poc conegudes però de gran valor artístic.
Destaca l’Església de Sant Llorenç, una construcció senzilla, d’una sola nau, que encara conserva l’estructura original de pedra.
També es pot visitar Sant Pere d’Aüira, situada en un entorn natural idíl·lic, o la modesta però encantadora ermita de Sant Quintí.
Aquests temples no només ofereixen una experiència espiritual o arquitectònica: molts d’ells es troben dalt de turons, des d’on s’obtenen vistes espectaculars del vall.
Consells per gaudir de l’experiència
Per a aquells que vulguin descobrir Campdevànol a fons, convé preparar la visita amb antelació.
La millor època per recórrer els gorgs és entre maig i juliol, quan el cabal d’aigua és òptim i la calor no és excessiva.
Es recomana portar roba còmoda, calçat de muntanya amb bon adherència i prou aigua per a tota la ruta.
Encara que alguns gorgs conviden al bany, cal respectar les indicacions: en determinades zones està prohibit per seguretat o conservació.
A més, la zona no disposa de serveis al llarg de tot el camí, per la qual cosa portar un petit pícnic pot fer l’experiència encara més agradable.
Això sí, s’ha de complir una norma bàsica: endur-se totes les deixalles.
Turisme sostenible i connexió amb la història
L’auge turístic de Campdevànol ha estat gestionat amb certa responsabilitat per part de les autoritats locals.
L’ecotaxa i la limitació d’accessos han permès conservar l’entorn i evitar massificacions perjudicials.
Molts visitants destaquen l’harmonia entre natura i patrimoni històric, una combinació poc habitual en rutes tan accessibles.
Per a qui busca desconnectar sense perdre el contacte amb la història i la cultura, Campdevànol és una destinació ideal.
Veïns i excursionistes coincideixen: “Aquí pots escoltar el silenci del bosc i l’eco de segles d’història a les pedres”.
Una frase que resumeix bé el que Campdevànol ofereix a qui decideix explorar-lo sense presses.
Campdevànol: on el romànic es banya en aigües pures
Entre pedres mil·lenàries i cascades amagades, Campdevànol ofereix una experiència que pocs llocs poden igualar.
T’atreveixes a seguir el curs de l’aigua i descobrir la història entre gorgs?
Comparteix aquest tresor català amb aquells que busquen natura i cultura sense filtres.