Tardor a prop de casa: aquest és el poble més bonic a 1 hora de Lleida, segons National Geographic

Es tracta d’un lloc on la història i l’aventura al cor de la Serra de Guara es combinen amb el bon menjar i el vi local.
Està situat al Parc Natural de la Serra i Canons de Guara i Alquézar s’ha convertit en una destinació ideal si el que busques en una escapada de tardor és combinar el gust per la natura, la fotografia, la història, la bona gastronomia i l’adrenalina de l’escalada i l’alpinisme.
Per què Alquézar és un enclavament màgic a la tardor?
Aquest petit poble es troba a la comarca del Somontano, a Osca. S’assembla a molts altres pobles propers, però destaca per la seva fortalesa-col·legiata, els seus carrerons empedrats, les casetes blanques i el paisatge.
Tot en ell convida a perdre’s en un laberint d’història i arquitectura. Els miradors sobre la gorja del riu Vero són un dels atractius i ens ofereixen vistes espectaculars.
Una passejada per segles d’història
Les passarel·les que recorren el canó són un bon lloc per començar la travessia. Valen molt la pena i permeten un recorregut accessible per a tothom que uneix natura i aventura en un mateix camí.
Alquézar té arrels històriques que es remunten al segle IX. En aquell moment, es va construir el seu castell per protegir la regió.
Arquitectura per viure
La col·legiata de Santa Maria la Major, situada al centre del poble, és un altre punt històric, ja que es tracta d’una església fortificada construïda sobre un antic castell medieval per complir, alhora, funcions defensives i religioses.
Ambdós edificis són un exemple excepcional d’arquitectura medieval. Els seus capitells, encara en peu, ens mostren escenes bíbliques i la inconfusible barreja d’estils romànic i gòtic tardà.
Els visitants que estimen la història i l’arquitectura poden explorar els callissos, uns passadissos estrets que connecten habitatges en el pendent del poble.
La plaça Rafael Ayerbe ens rep com un espai a cel obert. Té segles de tradició en fires i mercats i continua sent, encara avui, un lloc de trobada que reflecteix la vida quotidiana i la història de la comunitat.
Art rupestre per viatjar a la prehistòria
A més, la comarca alberga mostres d’art rupestre prehistòric. De fet, aquí hi trobem el Centre d’Art Rupestre de Colungo.
Aquesta institució organitza visites guiades a llocs que guarden un secret: pintures de més de 20.000 anys, declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 1998, que són testimoni d’un llegat cultural i històric sorprenent enmig de la natura.
Aventura de muntanya en plena natura
Els més agosarats poden deixar enrere la vida bucòlica del poble i viure l’experiència que ofereix la Serra de Guara, un autèntic paradís per als amants de l’aventura.
Aquí podem practicar barranquisme i escalada, fer rutes de senderisme i trekking, o caminades tranquil·les al peu de la muntanya si no ets gaire atlètic i prefereixes la contemplació del magnífic espai natural.
Aquesta regió ofereix experiències per a tots els nivells i gustos. Les passarel·les sobre la gorja del riu Vero, a més de la seva bellesa, fan possible recórrer zones de paisatges espectaculars de forma segura i sense necessitat de ser atleta.
Vi i gastronomia per completar l’experiència
La comarca del Somontano, on es troba Alquézar, és reconeguda per la seva producció vinícola. Un dels grans atractius és completar la seva Ruta del Vi.
En aquest recorregut guiat podràs visitar cellers com Viñas del Vero i Bodegas Enate. A tots dos s’hi fan tastos i recorreguts per les instal·lacions.
El llegat són els vins amb DO Somontano. Dins les copes de vidre, representen un acompanyament perfecte per a la gastronomia local.
I aquí arribem a la millor part: el menjar. No pots deixar de tastar alguna de les propostes amb tòfona, xai, carns de caça i els seus olis d’oliva.
Si parlem de restaurants, et recomanem dos: Barbastro i Adahuesca, que ofereixen menús que destaquen els sabors autòctons amb productes locals i de temporada, i que mariden a la perfecció amb els vins més exquisits de la regió.
Encara et preguntes per què National Geographic considera Alquézar un dels pobles més bonics d’Espanya?