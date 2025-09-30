Sembla Miami, però és a Catalunya: canals, platges amb kitesurf i aiguamolls plens de vida

Empuriabrava combina platja, natura i arquitectura aquàtica com cap altre lloc a Catalunya. Situada al golf de Roses, aquesta localitat gironina és una de les urbanitzacions marines més grans d’Europa.
Empuriabrava enlluerna per la seva xarxa de canals, el contacte directe amb la natura i la sensació de viure en un resort flotant. Una raresa urbanística que va sorgir als anys 60 i que avui conviu amb un dels aiguamolls més rics de la Mediterrània: els Aiguamolls de l’Empordà.
Una Venècia moderna en clau mediterrània
Ningú no espera trobar a la Costa Brava una versió catalana de Venècia o de Fort Lauderdale. Tanmateix, només cal arribar a Empuriabrava per sentir que s’ha canviat de continent. Aquesta localitat va ser concebuda als anys seixanta com un ambiciós projecte turístic: transformar antics aiguamolls i camps d’arròs en una xarxa de canals navegables on cada habitatge tingués accés directe al mar.
Amb més de 24 quilòmetres de canals interiors, Empuriabrava permet als seus residents sortir a navegar des del jardí de casa. Les cases, moltes d’estil modern o mediterrani, tenen amarratges privats i vistes a aigües tranquil·les que flueixen entre carrers amb noms nàutics. Passejar pels seus ponts i camins genera la sensació estranya d’estar en una ciutat flotant, dissenyada per viure sobre l’aigua.
Aquest model urbanístic va ser, en el seu moment, revolucionari. Avui, més de mig segle després, s’ha convertit en un exemple insòlit de com combinar turisme residencial i paisatge aquàtic. Tot i que va néixer amb crítiques per alterar l’ecosistema original, el temps ha anat equilibrant aquella transformació.
Platjes obertes, esports aquàtics i vent lliure
La Mediterrània s’obre amb generositat a les platges d’Empuriabrava. Amples, netes, amb dunes i vistes obertes al golf de Roses, aquestes costes també són territori de vent. Per això, la zona ha estat durant anys una destinació popular per a esports aquàtics com el kitesurf, el windsurf o la vela lleugera.
Molt a prop es troba Sant Pere Pescador, una de les meques del kitesurf a Catalunya. Allà, les condicions de vent constant i platges sense obstacles han creat un entorn ideal per lliscar sobre les onades. Això sí, cal tenir en compte la normativa: a la temporada alta (de juny a setembre), només determinades platges autoritzades permeten la pràctica d’aquest esport.
Tot i que Empuriabrava no sempre figura entre els punts permesos per fer kitesurf a l’estiu, la seva proximitat a zones com el golf de Roses ofereix alternatives. A més, fora de temporada, les platges recuperen llibertat i els cels s’omplen de cometes de colors que dibuixen una coreografia aèria sobre el blau del mar.
La joia verda: Aiguamolls de l’Empordà
Però no tot és aigua salada i navegació. A pocs passos dels canals urbans, s’estén un dels pulmons ecològics més importants de Catalunya: el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. Declarat espai protegit l’any 1983, aquest aiguamoll acull més de 4.800 hectàrees de biodiversitat viva.
Entre llacunes, canyissars i pastures, conviuen espècies d’aus migratòries i autòctones. Centenars de cigonyes, bernats pescaires, ànecs i limícoles fan parada aquí en les seves rutes per Europa. És habitual veure-les des dels observatoris repartits pel parc, on el silenci només es trenca pel cant dels ocells o el vent movent la vegetació.
El parc ofereix rutes a peu i en bicicleta, senyalitzades i accessibles, ideals per a famílies i naturalistes. A més, compta amb àrees de descans, centres d’interpretació i una connexió emocional directa amb la terra. Can Comes, una de les seves platges menys freqüentades, permet gaudir del mar dins d’un entorn protegit.
Visitar els Aiguamolls no és només un passeig per la natura: és una lliçó de respecte, observació i connexió amb l’essencial.
Entre el luxe discret i la vida senzilla
A diferència d’altres destinacions costaneres, Empuriabrava no presumeix de luxe ostentós, sinó d’una qualitat de vida pausada. Aquí conviuen jubilats alemanys, famílies catalanes, turistes francesos i esportistes aquàtics. La urbanització està pensada per viure a prop de l’aigua, però sense perdre el ritme humà.
Els matins són tranquils, amb cafès en terrasses al costat del canal. A la tarda, les barques recreatives llisquen lentament mentre els vianants omplen els molls. No és estrany veure bicicletes en lloc de cotxes, i moltes cases tenen un aire acollidor i funcional més que grandiloqüent.
L’estil arquitectònic varia: des de vil·les blanques amb bugenvíl·lees fins a cases modernes de línies rectes i grans finestrals. Però totes comparteixen una mateixa premissa: contacte amb l’aigua i respecte per l’entorn. Alguns visitants venen per curiositat, i acaben tornant per la calma.
Una destinació que no s’assembla a cap altra
Empuriabrava no s’assembla a cap altra localitat catalana. És una excepció feliç, un experiment urbanístic que ha trobat el seu equilibri entre turisme, habitatge i paisatge. Lluny del bullici de les grans ciutats, i també de la massificació d’altres punts de la costa, ofereix una experiència híbrida: viure sobre canals, respirar natura i escoltar ocells en lloc de clàxons.
I aquest equilibri entre urbanisme aquàtic i conservació natural es percep. No es tracta només de passejar en barca o banyar-se en platges netes. És, sobretot, una manera d’habitar el territori amb una mirada més lenta, més conscient.
Empuriabrava demostra que encara és possible sorprendre’s sense creuar oceans. N’hi ha prou amb mirar Catalunya amb uns altres ulls, i descobrir que també aquí existeixen paradisos flotants.
