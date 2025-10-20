Només dos dies i places limitades: el històric Tren Granota torna a circular a Catalunya al novembre i desembre

És que es tracta d’alguna cosa més que un tren. Podem afirmar que és una de les joies del patrimoni de Catalunya. És un convoi històric de color blanc amb franges verd clar i amb dos fars frontals com ulls que observen el camí.
Aquest tren conserva l’aire retro i vintage i va començar a circular el 1944 fins al 1996. Aleshores cobria la línia Barcelona-Vallès, la qual connectava la capital catalana amb localitats com Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa i Sabadell.
De la postguerra fins avui
El Tren Granota té la seva història i, com gairebé tot a Espanya, la Guerra Civil i posteriorment la Segona Guerra Mundial marquen molts dels fets que encara avui vivim.
Corria l’any 1944, amb la II Guerra Mundial a pocs mesos d’arribar a la seva fi i amb les marcades petjades de la guerra civil espanyola, quan els enginyers del taller històric de Sarrià es van posar a la tasca de dissenyar una nova sèrie de trens: la coneguda Sèrie 400, i eren elèctrics.
Ja existia una sèrie de trens elèctrics, la Xarxa Ferrocarril del Vallès, però els Granota tenien un disseny avançat, més confort i capacitat i una estètica molt moderna per a la seva època, la qual cosa va marcar un salt qualitatiu en tecnologia i servei.
El millor del 1944
Tot i que avui el mirem amb ulls nostàlgics, el Tren Granota es va destacar pel seu aspecte modern, luxós i funcional. Només hi havia 14 unitats en servei.
A la primera edició, vuit trens de quatre cotxes cadascun i sis trens de tres cotxes formaven la flota, i estaven compostos per unitats elèctriques amb una capacitat total de fins a 190 passatgers.
El seu disseny innovador es distingia pels grans finestrals panoràmics, una carrosseria blanca amb franges verdes, l’ergonomia dels seients i una aparença única en contrast amb altres trens existents.
L’ocàs i el tancament
Si bé va ser el millor dels anys 40 i 50 del segle XX, el 1996 ja no era suficient. Catalunya havia crescut i s’enfrontava a la obsolescència tècnica del Granota.
Després de més de 50 anys en servei, els seus cotxes havien quedat desfasats respecte als estàndards moderns de seguretat, eficiència i confort.
A més, els sistemes elèctrics i mecànics requerien un manteniment cada vegada més costós i complex, i no menys important era que les línies suburbanes de Barcelona (com la que recorria el Granota) necessitaven un servei més ràpid, amb més capacitat i freqüència.
Aquestes característiques no podien ser satisfetes pels antics trens de la Sèrie 400. Per això, els FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) van treure a les vies unitats més modernes i accessibles.
Totes comptaven amb millors prestacions tècniques, climatització i compatibilitat amb les noves normes europees de transport que el Granota no posseïa.
Només 2 dies per reviure un recorregut màgic
Avui, el 2025, el Tren Granota ha estat fent circulacions especials els primers diumenges de cada mes. Va començar al maig i finalitzarà al desembre.
Aquestes dates, amb l’excepció dels mesos de juliol i agost, en què la calor no va permetre la seva circulació, han garantit un viatge nostàlgic als seus vagons. Els pròxims viatges estan programats per al 2 de novembre i el 7 de desembre, i només tornarà a obrir-se al maig de 2026.
El que has de saber per al teu viatge al passat
Com ja saps, només tens dues dates aquest any per pujar al Granota. Has de fer la teva reserva perquè l’aforament és de 190 persones per trajecte. A més, només pots accedir al recorregut amb un bitllet integrat o amb un títol propi dels FGC.
Viatjar en el Tren Granota és més que un simple trajecte o passeig: és una experiència històrica del que ha estat el transport ferroviari de Catalunya. No et pots perdre aquesta oportunitat única per apreciar l’evolució tecnològica i el llegat cultural que representa.
A més, en recórrer les mateixes rutes que fa dècades, és possible que experimentis la connexió entre el passat i el present d’una manera única, en allò que roman a la memòria col·lectiva dels catalans.