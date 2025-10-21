Ni Montseny ni Montserrat: 5 racons de tardor a Catalunya que semblen un quadre, a un pas de Barcelona

Quan el clima es torna fresc, les fulles dels arbres apunten cap al capvespre d’un any i la llum daurada banya les valls, aquesta regió ens regala una paleta de colors i experiències úniques.
Lluny de les rutes més transitades i conegudes, et presentem cinc destinacions espectaculars, ideals per als turistes que busquen bellesa, autenticitat, natura i patrimoni. Comencem?
Els 5 destins de tardor de Catalunya
Agafem la motxilla i la càmera i ens anem de ruta pels 5 racons de tardor a Catalunya perquè puguis planificar unes vacances lluny dels llocs que tothom visita, i que et deixaran el gust de la natura, la història i una de les regions més belles d’Espanya.
1. La Garrotxa o la màgia del faig sobre la lava
Comencem per la comarca de la Garrotxa. Aquest és un destí geogràfic i gastronòmic de gran singularitat a Catalunya.
Se l’anomena també la “Terra de Volcans”. La trobaràs viatjant cap a la part nord-oriental de Catalunya, als límits entre el Ripollès, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà, la Selva i Osona.
Un dels seus principals atractius és representat per la Zona Volcànica de la Garrotxa, a la Baixa Garrotxa, on, a més, es concentra la major part de la població.
Allà podràs veure una quarantena de cons volcànics ben conservats, i els més importants són el Croscat, Santa Margarida i la famosa Fageda d’en Jordà, un faig que creix sobre un mar de lava solidificada.
A la tardor, l’alfombra de fulles de faig es torna d’ocres, daurada i rogenca, i crea una atmosfera gairebé onírica, o millor dit, un bosc encantat.
Podràs degustar la “cuina volcànica”, un distintiu de qualitat i autenticitat que reflecteix els productes únics que creixen als seus sòls fèrtils i humits, amb plats elaborats amb Fesols de Santa Pau, fajol, rovellons i trompetes de la mort.
2. El Cadí-Moixeró o la Gran Muralla del Pirineu
El Parc Natural del Cadí-Moixeró és un destí únic i preciós, a mig camí entre les províncies de Lleida i Barcelona.
És el lloc perfecte per als amants de l’alta muntanya i el senderisme, amb vistes meravelloses des dels cims mediterranis.
El punt de partida ideal és la impressionant Serra del Cadí, una muralla de roca calcària que s’eleva més de 2.500 metres sobre el nivell del mar.
Durant la tardor, les valls i els boscos de pins i avets s’omplen d’intensos grocs i taronges.
És una composició marcada per un immens prat als peus de la muralla. Hi pots arribar des del petit poble d’Estana. Hi ha desenes de racons i miradors on aturar-se per aconseguir una vista fotogràfica incomparable.
Els més aventurers i aficionats a l’alpinisme tenen la silueta inconfusible del Pedraforca per escalar per la Via Estasen, una de les rutes més històriques i representatives del massís, i que representa tot un repte.
Si no ets donat a l’escalada, val la pena contemplar-lo des de miradors com el de Gresolet.
3. La Conca de Barberà i la seva història medieval
Ens desplacem ara a la província de Tarragona, on aquesta comarca ofereix una barreja inigualable d’història, vi i natura tranquil·la.
Aquí, patrimoni i natura conflueixen en un viatge ple de màgia. La tardor és, a més, el millor moment per explorar els Boscos de Poblet.
Es tracta d’un immens espai natural protegit que envolta el Monestir de Poblet, declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Tots els senders s’omplen d’aroma d’humitat, de terra de bosc, i una brisa suau acompanya els amants del senderisme tranquil i relaxat.
Entre els seus paisatges i llocs que no et pots perdre hi ha Montblanc, una de les viles medievals emmurallades millor conservades de Catalunya.
Una escapada de tardor a aquest indret espectacular per descobrir-ne les llegendes és un viatge en el temps, ple de misteri i fascinació.
A més, no pots deixar de degustar algun dels seus vins amb DO Conca de Barberà: un plaer que ens ofereix rutes d’enoturisme molt atractives.
4. El romàntic Vall de Boí vestit de tardor
Als Pirineus de Lleida trobem la Vall de Boí, un paradís que combina un patrimoni romànic inavaluable amb la majestuositat del parc nacional que acull.
És el lloc perfecte on cultura i natura s’entrellacen en un paisatge pirinenc. Aquest vall és famosa per les seves esglésies romàniques declarades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.
Històriques i silencioses, s’alcen Sant Climent i Santa Maria de Taüll. En ambdues edificacions, les seves torres destaquen sobre un teló de fons de muntanyes tenyides d’ocres de tardor.
En aquesta època, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici és màgic. Si bé el llac de Sant Maurici és una joia dins del parc, pots gaudir d’una natura igual de captivadora explorant l’entorn de l’Embassament de Cavallers.
Els boscos de ribera plens de làrixs es vesteixen d’una paleta daurada, coure, groga i rogenca abans de l’arribada de la neu. No oblidis fer-te una selfie amb aquest fons!
5. El Priorat per al millor enoturisme
El Priorat, a Tarragona, és un enclavament conegut mundialment pels seus vins de prestigi. Tot i això, és a la tardor quan el seu paisatge de vinyes convida a un viatge inimitable.
És el millor escenari per fer enoturisme, ja que, després de la verema, les ceps en les vessants pissarroses de la comarca, formades per la famosa roca sedimentària “licorella”, adquireixen tons rosats i daurats que ofereixen un paisatge espectacular.
Aquesta regió amb Denominació d’Origen vinícola és el delit dels amants del vi, dels fotògrafs i de tots els visitants.
Una parada imprescindible és gaudir d’una posta de sol a Siurana, amb els seus cingles amb vistes al pantà i a la històrica Cartoixa d’Escaladei.
És, a més, el lloc idoni per fer oleoturisme, visitar molins d’oli, participar en tastos en cellers familiars o, simplement, perdre’s en els propis pensaments gaudint del clima agradable abans que arribi l’hivern fred.