Ni Lloret ni Cadaqués: el poble de la Costa Brava amb el passeig marítim més íntim i un refugi de disseny

Aquest indret es diu Begur i en cada platja hi ha murmuris de pedra, sal i escuma. Matinar en aquest poble és un regal perquè la llum entra obliqua entre les teulades anunciant el nou dia i l’aire fa olor de pi i de mar.
A aquesta primera hora, el poble està adormit excepte pels pescadors que preparen les seves barques i el xiuxiueig del mar.
Per què Begur és una postal?
Els empedrats dels carrers de Begur expliquen històries d’anades i tornades a Amèrica, on els indians van buscar i trobar aventures i riquesa.
Entre aquestes cases indianes queda el record viu d’un destí efímer, perquè és un poble que respira calma, que mira el mar amb paciència i que ha deixat enrere les històries dels emigrants que van tornar d’Amèrica.
Un refugi de calma més que un hotel
Allà, entre la història, l’olor de mar i la brisa suau, hi trobem la Finca Victoria, un veritable refugi que combina exquisidament la senzillesa mediterrània amb el disseny més acurat i glamurós d’un allotjament de luxe.
Els protagonistes són la pedra, la fusta i la llum natural. En conjunt, construeixen un espai on la modernitat no trenca amb la tradició.
Més que un hotel, la Finca Victoria és una casa propera i acollidora davant del mar. Les seves instal·lacions van ser restaurades amb molta cura. Per això conserva les escales de fusta, els patis empedrats i florits, i els desnivells, que lluny de ser un contrast, abracen la llera.
De claustre a restaurant
El seu claustre o pati interior continua sent de pedra i té una olivera al centre que el fa encara més pintoresc.
De dia és el menjador per degustar els plats del restaurant Al Kostat del Mar, entre els quals hi trobem la truita de ceba caramel·litzada, amanida a la brasa, tomàquets amb salpicó de fruits del mar de Sa Riera i els famosos cogolls rostits, paraguaià i recuit de Fonteta.
De nit és un punt de trobada alegre per als hostes, escenari de brases de mar i muntanya i converses tranquil·les.
Els esmorzars reinterpreten la cuina local amb productes de quilòmetre zero i pans artesans. En altres paraules, cada plat respira temporada, proximitat, tradició i paciència.
Habitacions mediterrànies
A les habitacions, els finestrals amplis emmarquen el mar com un quadre viu per mirar sense presses des dels sofàs blancs, amb ceràmiques de La Bisbal i lluminàries de dissenyadors catalans.
Tot en aquest allotjament està pensat perquè l’atenció es centri en l’essencial, i això és la calma, la llum, el paisatge i aquella sensació de llar que tan poques vegades trobem a la Costa Brava plena d’hotels impersonals.
Cales i senders a la versió bucòlica de la Costa Brava
Begur no és només per passejar pels seus carrers i assaborir la seva gastronomia. Un recorregut imprescindible és el que segueix el Camí de Ronda, que connecta Sa Riera amb Aiguafreda i Sa Tuna.
En cada tram pots descobrir un paisatge de penya-segats i cales diminutes que no només són atemporals, sinó que t’ofereixen un bany íntim.
La Illa Roja destaca entre pins i la seva sorra i ens ofereix un indret meravellós on el mar i el cel es fonen en un sol horitzó.
Més enllà, les platges d’Aiguablava i Tamariu s’obren com joies amagades. És un luxe banyar-se en les seves aigües tranquil·les, i per als amants de l’snorkel, hi ha un paradís sota la superfície, entre roques.
En aquest lloc paradisíac, només el vent i el cant dels ocells trenquen el silenci. Fins i tot a la tardor, són espais perfectes per gaudir del sol i la platja.
Cada racó convida a aturar-se i fer una fotografia. Pujar al castell de Begur és un altre imprescindible del passeig, perquè permet contemplar tota la badia i entendre per què aquest poble, amb la seva combinació d’història, natura i disseny, és únic.
Quan el dia s’acaba i cau la tarda, la brisa marina refresca mentre el sol tenyeix de daurat les teulades i els oliverars. No hi ha millor experiència sensorial per gaudir del Mediterrani més autèntic.