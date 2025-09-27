Ni Barcelona ni Girona: el mercat de Nadal més bonic és en aquesta ciutat europea￼￼￼

Sense necessitat de viatjar a Centreeuropa, aquest hivern a Espanya es podrà passejar per un mercat de Nadal de conte. A la Corunya, la plaça de María Pita es transformarà en un escenari màgic que promet rivalitzar amb les postals més idíl·liques d’Alemanya o Àustria.
Del 5 de desembre al 5 de gener, la ciutat gallega es vestirà de llums, música i tradició, acollint un esdeveniment que vol convertir-se en el mercat de Nadal més bonic del país.
La Corunya es vesteix de conte
La plaça de María Pita, cor de la ciutat, serà l’escenari d’aquesta transformació nadalenca. Al voltant de la seva emblemàtica arquitectura, s’aixecaran casetes de fusta decorades amb garlandes, llums càlides i corones d’avet, evocant l’estil dels mercats centreeuropeus més reconeguts.
Al centre, un gran arbre de Nadal il·luminat s’alçarà com a símbol de la celebració, convertint-se en punt de trobada per a famílies i visitants. La pista de gel, els cavallets i els espectacles de llum completaran un paisatge que promet sorprendre tant a infants com a adults.
L’ambient es reforçarà amb música en directe i activitats pensades per a tothom, des de tallers infantils fins a concerts a l’aire lliure. La idea és que cada passeig pel mercat sigui una experiència sensorial completa, on les olors, els sons i les imatges es fonguin en un record inoblidable.
Inspiració centreeuropea en ple Atlàntic
Qui hagi visitat alguna vegada els mercats de Viena, Salzburg o Nuremberg reconeixerà l’esperit que inspira aquesta iniciativa. L’estètica de les casetes de fusta, l’aroma dels dolços recentment fornejats i la combinació de llums càlides amb façanes històriques són elements que la Corunya ha volgut reproduir amb fidelitat.
Però no es tracta només d’imitació. El mercat gallec vol reinterpretar aquestes tradicions amb un toc propi, unint l’essència dels mercats alemanys i austríacs amb la identitat cultural i festiva de Galícia. El resultat és una proposta híbrida: europea en aparença, però profundament espanyola en el seu caràcter.
D’aquesta manera, aquells que normalment somien a volar a Centreeuropa per gaudir d’aquests ambients trobaran aquí una alternativa accessible, sense renunciar a l’encant original. És la prova que la màgia nadalenca també pot escriure’s en clau atlàntica.
Gastronomia i artesania per a tothom
Un dels grans atractius de qualsevol mercat de Nadal és la seva oferta gastronòmica, i el de la Corunya no en serà l’excepció. Entre les seves parades es podran degustar dolços típics gallecs, xocolates calentes, castanyes torrades i propostes gurmet que mariden tradició amb innovació.
A més, la presència de productes artesanals donarà un valor afegit. Hi haurà espai per a la ceràmica gallega, peces de fusta treballades a mà, joieria local i decoracions nadalenques fetes amb cura. Cada parada explicarà una història diferent, unint comerç amb cultura.
La diversitat de l’oferta assegura que tant els visitants que busquen un regal original com els que només volen gaudir d’una mossegada especial hi trobaran quelcom a mida. La gastronomia i l’artesania es converteixen, així, en motors d’un esdeveniment que no es limita al que és visual, sinó que conquista tots els sentits.
Una destinació turística que vol brillar
Més enllà del seu caràcter festiu, aquest mercat es planteja com un reclam turístic de primer ordre. La Corunya, amb la seva ubicació estratègica i la seva tradició acollidora, vol consolidar-se com a referència nadalenca a Espanya. L’aposta és clara: competir en atractiu amb ciutats que històricament han liderat aquestes celebracions.
Les autoritats locals esperen que la iniciativa atragui no només gallecs, sinó també visitants d’altres comunitats i turistes estrangers. La projecció internacional és una de les metes, ja que el mercat es concep com un aparador cultural i turístic de la ciutat.
Amb aquesta aposta, la Corunya se suma a la tendència de les grans ciutats europees que converteixen el Nadal en un motor econòmic i social. Si l’experiència compleix amb les expectatives, podria marcar un abans i un després en la manera com Espanya celebra aquestes dates.
Un Nadal per recordar
El mercat de Nadal de la Corunya no serà simplement un conjunt de parades: serà un viatge emocional que transportarà els visitants a mons de conte. Entre llums, aromes i melodies, cada racó de la plaça de María Pita recordarà que el Nadal és, sobretot, una oportunitat per retrobar-se, celebrar i somiar.
No caldrà viatjar a Alemanya o Àustria per viure la màgia d’un mercat de Nadal autèntic. Aquest any, Espanya en tindrà un dels més bonics, i estarà a Galícia, a la vora de l’Atlàntic.
I tu? T’animes a descobrir-lo i a compartir l’experiència amb aquells que més estimes? Perquè de vegades, els viatges més màgics comencen molt més a prop del que imaginem.