L’illa habitada més petita del Mediterrani reobre el seu hotel: la Casa del Governador reneix en ple 2025

Aquesta és una petita joia històrica i natural situada davant de la costa d’Alacant. Encara que petita i amb pocs habitants, ostenta dos títols singulars: ser l’única illa habitada del País Valencià i l’illa habitada més petita de l’estat.
Més que una simple destinació de platja, Tabarca és un conjunt històric i artístic únic que captiva pel seu passat de corsaris, la seva arquitectura fortificada i el seu paradís submarí. Què esperes per visitar-la?
Un lloc amb història i reserva marina que no has de perdre’t
Hi ha diversos factors que converteixen Tabarca en un lloc que realment val la pena incloure per fer-hi vacances, i és la seva peculiar combinació entre passat històric com a punt estratègic i el seu present ecològic.
Aquesta petita illa va ser concebuda com un lloc de vigilància fortificat i tant els seus primers habitants com les primeres construccions daten del segle XVIII.
Aleshores, el rei Carles III va ordenar que s’hi allotgessin famílies de pescadors genovesos que havien estat rescatades del seu captiveri a la ciutat tunisiana de Tabarka.
Es van establir davant de les costes d’Alacant i la petita illa va prendre el seu nom. Per això avui en dia els cognoms genovesos de molts dels seus pocs residents fixes perduren.
La Reserva Marina de l’Illa de Tabarca és avui dia un dels llocs més atractius i la primera d’aquest tipus declarada a Espanya.
Si viatges a aquest lloc, no et podràs resistir a les seves aigües cristal·lines, llar de praderies extenses de Posidònia Oceànica, planta (i no alga) marina considerada vital per a la biodiversitat del Mediterrani.
Aquesta protecció i característica converteixen Tabarca en una destinació de primer nivell per als estudiosos de la flora i fauna marina i per als amants del submarinisme i l’snorkel: el seu fons marí (d’una claredat i riquesa impressionants) és difícil de trobar en altres destinacions.
De Casa del Governador a Hotel Boutique
La Casa del Governador de Tabarca és un edifici històric i emblemàtic de l’illa. Va ser construït durant la repoblació ordenada pel rei Carles III.
Aquest edifici va ser durant segles el cor administratiu i social de Tabarca. De fet, servia com a residència per al governador que s’encarregava de l’illa.
Avui, la seva ferma arquitectura de pedra resumeix gran part de la seva història i et dona la benvinguda com a complex hoteler, l’Hotel Boutique Illa de Tabarca.
Es tracta d’un establiment que, tot i tenir 3 estrelles, és considerat l’encant de l’illa i t’hi pots allotjar. Però, recorda fer la teva reserva amb temps perquè només compta amb 14 habitacions.
Altres llocs per visitar que no han de faltar en el teu itinerari
Tot i ser una illa petita, Tabarca ens brinda diversos punts d’interès que són accessibles a peu i que no has de deixar d’incloure si la visites.
El Poble Emmurallat del seu Nucli Antic és la primera parada. Aquest punt va ser declarat Conjunt Històric-Artístic i representa part del nucli urbà.
Està envoltat per una sòlida muralla de pedra amb tres imponents portes d’accés d’estil barroc. Aquestes són la Porta de Sant Rafel, la de Sant Miquel i la de Sant Gabriel.
Un altre punt d’interès és l’Església de Sant Pere i Sant Pau, que es troba dins del poble al centre històric.
Es tracta del principal temple religiós i exemple de l’arquitectura defensiva i civil de la repoblació.
És d’estil barroc i va ser construït al segle XVIII com a part del projecte de repoblació de l’illa sota el mandat del rei Carles III. En honor d’aquests dos sants se celebren festes patronals cada 29 de juny.
A l’extrem oposat del poble, trobem el Far de Tabarca, que data del segle XIX. Des del seu cim tindràs les millors vistes panoràmiques de l’illa i és el millor punt per contemplar la posta de sol.
Des del port, en barca o nedant i només per mar, pots arribar a la Cova del Llop Marí. És una concavitat submarina ideal per fer-hi submarinisme i, en visites guiades, podràs escoltar les llegendes del mític monstre que, molt probablement, es deuen al darrer albirament de la foca monjo a mitjan segle XX.
Aquest mamífer marí, tot i que no s’ha extingit, està greument amenaçat i Tabarca va ser antigament la seva llar.
Pel que fa a les platges i cales, doncs, l’illa té desenes de quilòmetres per gaudir de les onades calmes i les aigües turqueses.
Gastronomia amb tradició de mar
La gastronomia és un clar reflex de la seva tradició marinera. Si hi ha un plat que no es pot deixar de tastar, és el Caldero de Tabarca. És un guisat de peix de roca amb patates, nyores i all.
Aquest plat es menja en dos “vuelcos”, ja que primer es menja el peix amb les patates i, a continuació, se serveix l’Arròs a Banda, cuit en el mateix brou. També destaquen la caldereta de llagosta i els peixos frescos a la planxa o a la sal.