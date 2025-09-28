La ruta familiar que no et pots perdre a prop de Tarragona: Cova Foradada i paisatge de pel·lícula

A només mitja hora de Tarragona i una hora i vint de Barcelona, el Pla de l’Areny ofereix un paisatge que sembla extraterrestre. Entre roques vermelloses i pins alts, la ruta culmina en la Cova Foradada, un arc natural que és alhora mirador i testimoni prehistòric.
Accessible, curta i plena de contrastos, aquesta excursió és perfecta per a famílies amb criatures que busquen natura, història i un record compartit.
Un paisatge que sembla sortit de Mart
Caminar pel Pla de l’Areny, a Mont-roig del Camp, és entrar en un escenari que podria formar part d’una pel·lícula de ciència-ficció. Les roques d’arena rogenca dibuixen un entorn que contrasta amb el verd dels pins i el blau intens del cel mediterrani.
A mesura que avança el dia, els colors canvien: al matí la llum accentua les textures de la pedra, i al capvespre els tons daurats i ataronjats converteixen el camí en un espectacle natural. No sorprèn que Joan Miró trobés en Mont-roig una de les seves grans fonts d’inspiració artística.
Aquest és un dels pocs racons de la Costa Daurada que combina tanta intensitat visual amb la senzillesa d’un recorregut familiar.
De l’ermita a la cova: una ruta per a tothom
L’itinerari comença al santuari de la Mare de Déu de la Roca, un mirador natural sobre el Mediterrani. Des d’aquí, el sender senyalitzat porta al Pla de l’Areny i acaba a la Cova Foradada.
Són uns quatre quilòmetres d’anada i tornada, amb poc desnivell i un temps total d’hora i mitja. La ruta és circular i molt ben indicada, de manera que no hi ha risc de desorientar-se.
Els trams de bosc, els espais oberts i les vistes constants mantenen l’interès dels més petits i conviden a aturar-se per fer fotos o descansar. És una caminada assequible, però amb un premi final que fa que tothom la recordi.
La Cova Foradada: un portal natural i prehistòric
El punt culminant del camí és la Cova Foradada, una obertura gegantina a la roca que emmarca l’horitzó. Des de dins, el contrast entre la pedra vermella i el cel blau crea un efecte visual impressionant.
Però el valor del lloc va més enllà de la seva bellesa: s’hi han trobat restes arqueològiques que confirmen la presència humana des de la prehistòria. Generacions de comunitats van utilitzar la cova com a refugi, aprofitant la seva protecció i la proximitat de recursos naturals.
Avui, visitar-la és sentir aquesta continuïtat històrica i, alhora, gaudir d’un espai que ofereix ombra, frescor i una perspectiva diferent del paisatge.
Mont-roig del Camp: història, patrimoni i identitat
El municipi de Mont-roig del Camp és més que el punt de partida de la ruta. El seu santuari de la Mare de Déu de la Roca va ser centre de peregrinació durant l’edat mitjana i encara avui manté una forta càrrega simbòlica per als veïns.
El conjunt patrimonial i l’entorn natural formen part de la identitat de la Costa Daurada interior. A més, el vincle amb Miró ha convertit Mont-roig en un referent cultural, amb un llegat que explica la relació entre art i paisatge.
Passejar pels carrers del poble, descobrir la seva història i després recórrer el Pla de l’Areny és una manera de connectar amb el territori des de perspectives diferents.
Consells pràctics per a la sortida
- Durada: 1,5–2 hores amb parades.
- Dificultat: baixa, ideal per a famílies.
- Equipament: calçat esportiu o de muntanya, aigua, gorra i crema solar. Un petit pícnic és ideal per gaudir-lo a la cova.
- Millor època: primavera i tardor. A l’estiu, millor evitar les hores centrals del dia.
- Accés: en cotxe per l’AP-7. Des de Barcelona: 1h20 aprox. Des de Tarragona ciutat: 30 minuts.
El vehicle privat és la millor opció, tot i que es pot arribar amb transport públic fins a Mont-roig i continuar a peu o en taxi.
Descobrir més enllà de la ruta
La jornada es pot completar amb altres propostes de la Costa Daurada: una visita a les platges properes, un passeig pel nucli antic de Mont-roig o una parada al centre dedicat a Miró.
D’aquesta manera, l’excursió es converteix en una experiència que combina natura, cultura i gastronomia local.
Una experiència per compartir
El Pla de l’Areny i la Cova Foradada recorden que Catalunya amaga racons on la natura i la història conviuen de manera sorprenent. No cal anar gaire lluny per sentir-se en un altre planeta.
Una caminada breu, assequible i plena de màgia és sovint tot el que cal per crear records en família. T’hi apuntes?