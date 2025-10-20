El secret més ben guardat de Catalunya: el poble medieval de Girona famós per les seves pomes que has de visitar a la tardor

Tot i que és petit i amb només 305 habitants, segons l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), podràs gaudir del seu ambient medieval i el tens a pocs quilòmetres de la Costa Brava.
Entre els seus carrers et sentiràs com aturat en el temps. Aquesta localitat és un dels llocs més encantadors i millor conservats de la província de Girona. Podràs gaudir del seu entorn rural, la seva arquitectura de pedra i una història marcada per una forta tradició agrícola que ha donat fama mundial a la regió pel cultiu de les pomes més delicioses de Girona.
Terra de pomes, història i tradicions
L’Empordà, juntament amb el Gironès i la Selva, conforma el triangle fructícola de la província, i aquí les pomes de Girona amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) són un autèntic orgull i tresor local. En una sola mossegada podràs sentir el seu sabor equilibrat, perfecte entre àcid i dolç, i una textura cruixent i sucosa.
Pomes del Mediterrani
Tot el sabor i qualitat del fruit s’atribueix al clima mediterrani temperat i al treball i saber fer de generacions i generacions de pagesos que han creat aquesta delícia.
La combinació de la brisa marina, els vents suaus del Pirineu i un camp llaurat amb esforç i estima creen les condicions ideals per obtenir aquests fruits de qualitat excepcional.
És durant els mesos d’agost a novembre, quan els pomers tenyeixen els camps de l’Empordà amb tons daurats, verds i vermellosos que ens ofereixen un espectacle per als sentits. De lluny veiem un paisatge visual que anuncia l’arribada de la tardor i, endinsant-nos pels camins, podem olorar els pomers.
Aquest paisatge té una bellesa serena i és digne no només d’una postal, sinó que està envoltat d’infraestructura i serveis turístics que l’han convertit en una de les estampes més admirades de Girona i el lloc ideal per a aquells que busquen experiències de vacances rurals autèntiques.
Les pomes de Girona, a més de comptar amb DOP, han rebut un altre reconeixement: la Diputació de Girona els ha concedit el distintiu Girona Excel·lent, un segell que premia els millors productes agroalimentaris del territori i que ha consolidat la reputació de la província com a referent en qualitat gastronòmica.
Palau-sator i el seu tresor medieval
Palau-sator no és només pomes dels seus camps fruiters: és un racó que ens convida a recórrer els seus carrers empedrats i el seu petit recinte emmurallat, declarat Bé Cultural d’Interès Nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 2017.
El millor és començar per la seva entrada més pintoresca, el carrer del Portal, que ens condueix al cor del poble. Allà, la Torre de les Hores, de 20 metres d’alçada, domina el paisatge i encara conserva la seva imponent estructura defensiva medieval.
L’antic castell de Palau-sator és una altra de les joies històriques i arquitectòniques del poble. Els seus orígens es remunten al segle X i també és un Bé Cultural d’Interès Nacional. Pots passejar pels seus voltants i veure les cases de pedra i els portals d’arc que creen una atmosfera de conte de fades i és perfecta per perdre’s sense presses. Si t’agrada la fotografia, tindràs milers d’angles i detalls per emportar-te un bon record del teu passeig.
A més, pots arribar caminant fins a l’ermita de Sant Julià de Boada, que es troba a pocs quilòmetres. Aquest recorregut no és gaire llarg i et condueix a un dels temples preromànics més antics i millor conservats de Catalunya. Sens dubte, testimoni de la profunda empremta històrica que va deixar l’Edat Mitjana en aquesta comarca.
La gastronomia d’una vida tranquil·la
Palau-sator també compta amb una rica tradició gastronòmica basada en productes de quilòmetre zero. És a dir, tots els seus plats es preparen amb productes locals i de temporada que no només afavoreixen els agricultors, ramaders i pescadors de la comarca, sinó que no comporten despeses de transport ni combustible.
Això afavoreix l’economia local i circular, abarateix els costos i disminueix l’empremta de carboni, a més de donar resultats exquisits per la frescor dels ingredients.
Als restaurants com Mas Pou, Sa Torre o Can Bach, és possible assaborir plats elaborats amb ingredients locals, i en molts d’ells, les pomes hi tenen un paper protagonista, tant en receptes dolces com salades.
Entre aquests plats hi ha un ampli ventall que va des d’amanides fresques fins a postres artesanals i chutneys casolans. Podem afirmar sense equivocar-nos que les pomes de Girona han reinventat la cuina local amb creativitat i autenticitat.
Com que l’economia del poble gira principalment entorn de l’agricultura, el turisme rural i la restauració són sectors que han sabut conviure en equilibri i oferir feina a tothom.
Molts dels habitants de Palau-sator treballen en explotacions agrícoles o en petites empreses familiars dedicades al turisme rural i a la gastronomia local.
D’aquí que, si visites el poble, hi trobaràs cases rurals per allotjar-te, tallers artesanals i rutes en bicicleta o a peu que condueixen tant als nuclis urbans i històrics com als camps fruiters. Què esperes per gaudir de la calma i l’aire pur de l’Empordà aquesta tardor?