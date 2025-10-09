El poble medieval de Catalunya que va evitar lliurar 100 donzelles per pactar un rescat

De vegades, els relats més fascinants no es troben als grans llibres d’història, sinó a les tradicions populars que sobreviuen entre pedres centenàries, campanars romànics i places empedrades.
Aquest és el cas de Tremp, un poble del Pallars Jussà, al Pirineu català, la llegenda del qual es remunta a una època de conflictes, invasions i pactes impensables.
Una proposta inacceptable: cent donzelles com a tribut
Explica la tradició que, durant una incursió musulmana a terres catalanes, els atacants van proposar un tracte al comte de la zona: alliberar els captius cristians a canvi de cent donzelles verges del poble. Una oferta que, en aquell temps, podria haver estat considerada una sortida “raonable” per evitar un vessament de sang. Però els habitants de Tremp no estaven disposats a cedir davant d’una humiliació semblant.
La rebel·lió d’un poble
Luny d’acceptar el xantatge, la comunitat es va organitzar. Els homes es van armar, les dones van resistir i, segons la llegenda, fins i tot les mateixes donzelles estaven disposades a lluitar abans que ser lliurades com a moneda de canvi. Allò que semblava un poble indefens es va convertir en una resistència inesperada que va aconseguir rebutjar l’atac i defensar la seva dignitat.
Un símbol d’identitat col·lectiva
Aquest episodi, encara que no documentat oficialment als arxius històrics, es manté viu en la memòria popular com a símbol de valentia i cohesió comunitària. Alguns historiadors suggereixen que aquest tipus de llegendes podrien estar inspirades en fets reals distorsionats amb el pas del temps, com les incursions sarraïnes que van assolar els comtats catalans entre els segles VIII i XI.
La història de Tremp s’uneix així a altres llegendes similars de l’àmbit ibèric, com la de les “Cent Donzelles” de Lleó, però amb un desenllaç molt diferent. A Catalunya, el mite es transforma en resistència, en orgull d’identitat local i en una manera d’explicar el caràcter ferm de la seva gent.
Turisme amb història
Avui dia, Tremp és una destinació que conserva el seu aire medieval entre carrerons i antics portals. Tot i que el poble s’ha modernitzat, el seu passat batega a cada racó, i aquesta llegenda continua sent explicada a festes populars, activitats escolars i rutes històriques.
Una parada obligada per a aquells que busquen alguna cosa més que paisatges: un lloc on els relats antics prenen vida i ens recorden que la història no només s’escriu amb guerres i conquestes, sinó també amb gestos de coratge col·lectiu.