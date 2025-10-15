El poble medieval de Catalunya que es va salvar d’entregar 100 donzelles als sarraïns i encara recorda el seu miracle

Parlem de Bagà de Pinós, que amb els seus carrers empedrats que serpentegen entre cases i les muralles antigues i centenàries, no només tanquen el poble, sinó que guarden llegendes, secrets, històries i memòries que han sobreviscut els segles amb honor i lleialtat.
Aquest bell poble posseeix la seva pròpia fortalesa: el Palau dels Barons, que domina la vila, majestuós i testimoni guardià d’èpoques passades. Cada pedra, cada racó i les velles muralles segueixen narrant dia rere dia la vida de llinatges que van marcar la història del lloc, on no van faltar actes de valentia i devoció que, encara avui, transcendeixen generacions.
La llegenda de les 100 donzelles i els sarraïns
A Bagà de Pinós les llegendes segueixen vives malgrat els segles. Una de les més emblemàtiques és la del cavaller capturat pels sarraïns i el rescat del qual va costar el sacrifici de tots els vilatans del poble.
Aquesta és la llegenda del cavaller de Bagà i els sarraïns, la constància històrica de la qual se situa al segle XII. Eren temps de la Reconquesta a Catalunya, que entre els segles VIII i XII buscava expulsar els moros de la regió.
Encara que en part història i en part fantasia, el relat data del període històric de les expedicions cap a Almeria i l’activitat de nobles catalans per assolir aquest objectiu, sota el comandament de comtes com Ramon Berenguer IV, que va governar del 1131 al 1162.
La història, plena de misticisme i fantasia, explica que durant l’època turbulenta dels sarraïns, un jove cavaller del llinatge de Pinós va ser capturat i fet presoner juntament amb un dels seus companys més propers.
Va estar diversos anys en captivitat, i aquests van ser durs i plens de penúries i incerteses. Va ser llavors quan la seva família, desesperada, va recórrer a les autoritats per negociar el seu rescat i retornar-lo sa i estalvi a la seva llar a la vila.
Però el preu exigit era exorbitant, i no només implicava grans quantitats d’or, cavalls, bestiar, sinó, a més, 100 donzelles que havien de lliurar-se als vencedors. Davant la impossibilitat de reunir tot el que es demanava, els vilatans del llinatge, commoguts per la situació, van oferir les seves pròpies filles per complir amb la part més dolorosa i indecorosa del pacte.
El miracle
A la vigília del viatge per entregar allò exigit, un fet miraculós va canviar el destí. Va ser Sant Esteve, a qui el cavaller resava amb devoció, qui es va aparèixer a la seva cel·la i el va alliberar juntament amb el seu company. Tots dos van arribar sans i estalvis fins al port des d’on partiria l’expedició amb l’or, el bestiar, els cavalls i les 100 donzelles desesperades.
El cavaller, que hauria viscut anys de reflexió, va atorgar privilegis al seu poble, va alliberar les noies nascudes a la vila de la servitud i va permetre que la història de valentia, lleialtat i sacrifici es transmetés de generació en generació. Tot això va ser mostra d’agraïment i justícia. Avui dia, la seva llegenda segueix viva i és celebrada en relats i festivals que reviuen aquells dies d’heroisme i honor, i mantenen la memòria històrica del poble Bagà de Pinós.
L’edat mitjana es palpa i pots viure-la en ruta
Aquesta bella població catalana només té poc més de 2.000 habitants. Malgrat el pas dels segles, Bagà conserva intacta la seva essència medieval. La podem veure en cada carrer, plaça, racó i, per descomptat, en el seu castell.
La història que ha teixit al llarg dels segles ha modernitzat l’estil de vida, però ha tocat ben poc certes parts del poble. El seu nucli històric, un dels millors conservats del Pirineu català, manté el seu estil de carrers empedrats, muralles del segle XIII i la plaça porxada de Galceran de Pinós, en la qual s’alça imponent l’estàtua del cavaller protagonista de la llegenda.
No podem deixar de mencionar el Palau dels Barons de Pinós, que ocupa el cor de la vila i que va ser la residència de nobles, però que avui és el Centre Medieval i dels Càtars i va ser declarat Bé d’Interès Nacional per l’Ajuntament de Bagà l’any 1990.
Seguint la ruta turística i molt a prop hi ha l’església de Sant Esteve. Un edifici l’estil arquitectònic del qual és testimoni de la transició entre el romànic i el gòtic. En el seu si es guarden retaules i peces que, malgrat les pèrdues sofertes durant la Guerra Civil espanyola, carreguen a les espatlles segles d’art, devoció i memòria.
Més enllà del poble tenim la natura com a part del paisatge, i desplega el seu propi llegat. Té senders que s’endinsen al Parc Natural del Cadí-Moixeró, rutes històriques com les pistes d’esquí de Coll de Pal, el Camí dels Bons Homes, el riu Bastareny, la caminada al Bullidor de la Llet i la seva cascada envoltada de vegetació.
I a tan sols 6 quilòmetres, el túnel del Cadí condueix en mitja hora a la Cerdanya, oferint infinits paisatges i racons per explorar la natura del nord català en una comarca del Pirineu oriental que s’estén entre Espanya i França.