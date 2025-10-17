El poble de conte de Catalunya que està conquerint els amants de la neu: carrers empedrats, teulades de pissarra i vistes de somni

Pots viure aquesta temporada en aquest preciós poble català que et regala casetes màgiques, camins que s’obren pas entre les muntanyes i la possibilitat de practicar esports d’hivern.
Si ets dels que trien gaudir de la neu per fer esquí, per la tranquil·litat blanca dels seus paisatges, la natura imponent i la possibilitat de viure experiències úniques, Salardú ha de figurar entre els teus projectes de vacances d’hivern.
No creuràs com de prop estàs d’una escapada d’hivern
Salardú està situat a tan sols quatre quilòmetres de Baqueira Beret, una de les estacions d’esquí més reconegudes de tot Espanya. Per als que estimen els esports d’hivern, els paisatges freds i els pobles bucòlics i tranquils, és el lloc més adequat per desconnectar de la rutina.
A més, ofereix totes les comoditats que busquen els turistes sense perdre l’oportunitat d’admirar la bellesa de la muntanya i participar en les seves activitats.
És la capital del municipi de Naut Aran i és una de les poblacions més boniques i emblemàtiques juntament amb els seus veïns Arties, Bagergue, Garòs, Gessa, Montgarri, Tredòs i Unha.
La bellesa del camí cap a les seves casetes de pedra, els paisatges, la seva arquitectura tradicional, la seva gastronomia i la seva rica història el converteixen en una destinació perfecta tant a l’hivern com a l’estiu.
Però a l’hivern hi ha moltes activitats de neu que són el delit dels més agosarats, i si t’agrada gaudir del menjar típic, has de tastar l’Olha Aranesa, la Truhada, la truita del Garona o el Civet de senglar o de cérvol.
Puja a la màquina del temps!
Com ja t’hem dit, no és una vila de contes de fades. Existeix i la pots veure amb els teus propis ulls. No obstant això, els carrers empedrats i les cases antigues que conserven l’arquitectura ancestral amb teulades de pissarra donen a Salardú un aire de fantasia que et transporta al passat.
A la seva Plaça Major s’aixeca una font del segle XVIII i és el centre del nucli antic. Tot té un aire de màgia i fantasia i està envoltat d’edificacions amb finestrals del segle XVII i detalls típics del Pirineu.
La joia amagada
El veritable tresor del poble, des del punt de vista de les edificacions, és l’Església de Sant Andreu de Salardú, que data del segle XII. Als seus murs es combinen, a causa del pas del temps i de les restauracions, elements romànics i gòtics.
El més imponent que hi veuràs és el seu campanar i la talla romànica del Crist coneguda com la Santa Creu. Tots dos són del segle XV i encarnen els símbols espirituals i artístics del vall.
L’interior del temple guarda un tresor, ja que alberga frescos renaixentistes de prop de 1540, considerats els més antics del Vall d’Aran.
Així mateix, podràs meravellar-te amb un mural de 1584 que representa les Virtuts i escenes de la vida de Sant Andreu. Aquestes obres no tenen autoria confirmada.
No obstant això, els estudiosos de l’art aragonès i català les han atribuït molt possiblement al taller de Joan de Borgunya o a pintors anònims vinculats al que fou el cercle lleidatà del primer Renaixement.
A més, han determinat que aquestes obres van estar influenciades per l’estil dels fresquistes de l’Alt Aragó i la Ribagorça. Gràcies a les restauracions del segle XX avui les pots admirar com a autèntiques joies.
Sortint del poble hi ha un altre punt d’interès: el Molí Era Mòla, que va ser construït l’any 1613. És de pedra, fusta i pissarra. El que és realment sorprenent és que conserva part de la seva estructura original. Però només es pot visitar a l’estiu.
Molt a prop del molí hi ha el Refugi Rosta, que alberga el PyrenMuseu i està completament dedicat a la història del Pirineu. Hi podràs veure fotografies, mapes, documents i objectes dels segles XIX i XX.
Esquí i snowboard per als més atrevits
Salardú es converteix en un punt estratègic per gaudir de l’hivern en tot el seu esplendor gràcies a Baqueira Beret i les seves pistes d’esquí alpí, snowboard o esquí de fons.
Però si vols viure una odissea de pel·lícula has de provar el múixing o un viatge en els tradicionals trineus tirats per gossos.
Si ets més modern, pots decantar-te per fer la ruta en motos de neu cap a Montgarri o viure l’experiència de caminar amb raquetes per paisatges nevats. La teva càmera farà les millors postals del record per a les xarxes socials.