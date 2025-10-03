El bonic poble costaner de Catalunya ideal per passejar a l’octubre i que és a només 30 minuts de Barcelona

L’octubre és el mes perfecte per redescobrir Garraf, un racó amb història, mar i calma. A només mitja hora de Barcelona, sembla aturat en el temps.
Garraf no és només un barri de Sitges: és una postal viva que barreja arquitectura singular, tradició marinera i natura protegida. L’octubre el fa encara més especial, amb menys turistes i més silenci.
Un racó amagat entre penya-segats i mar
Situat estratègicament entre Barcelona i Sitges, Garraf és un nucli petit però amb una identitat pròpia. Tot i formar part del municipi de Sitges, Garraf conserva una essència única, gairebé com si el temps aquí s’hagués aturat. Està envoltat pel Parc Natural del Garraf, fet que li dona un aire d’aïllament encantador.
Arribar-hi és senzill: des de Barcelona, només cal agafar un tren de rodalies (línia R2 Sud) o conduir uns 30 minuts. El més curiós és que, tot i ser tan a prop de la capital catalana, poca gent coneix el seu encant real. Els qui baixen a l’estació del poble es troben, a pocs passos, amb un paisatge que sembla d’un altre temps.
Les casetes verdes que miren al Mediterrani
Un dels símbols més entranyables de Garraf són les seves casetes blanques i verdes alineades davant de la platja. Aquestes construccions de fusta, pintoresques i modestes, daten de principis del segle XX. Van ser construïdes per famílies barcelonines que venien a passar l’estiu, cercant un lloc discret i acollidor a la vora del mar.
S’utilitzaven com a vestidors de platja, espais per canviar-se, guardar estris o senzillament seure a contemplar el Mediterrani. Encara que avui dia ja no fan aquesta funció original, segueixen en peu com a patrimoni sentimental del lloc. Algunes conserven noms escrits a mà, i d’altres estan decorades amb flors o petites banderes marineres.
Passejar davant d’aquestes casetes a l’octubre, amb la platja gairebé buida i la llum daurada de la tardor, és un plaer gairebé nostàlgic. Evocadors d’històries familiars, berenars a l’ombra i estius tranquils que avui només sobreviuen en racons com aquest.
Octubre, el millor mes per passejar per Garraf
L’estiu ja ha acabat, però Garraf continua viu. L’octubre li dona una nova cara, més pausada, més íntima. La calor disminueix, però encara hi ha dies suaus que conviden a caminar descalç per la sorra o seure en una roca a mirar el mar. L’onatge comença a sonar més profund, com si ell també descansés.
Sense les aglomeracions de l’estiu, la platja esdevé un lloc perfecte per llegir, passejar o simplement estar-s’hi. Per a qui li agradi la fotografia, l’octubre ofereix una llum ideal per capturar les textures del mar, la fusta envellida de les casetes i les formacions rocoses dels penya-segats propers.
Molt a prop, comença el Parc del Garraf, amb rutes de senderisme suaus i vistes espectaculars del litoral. Es pot pujar una estona, caminar entre pins i després baixar de nou a la platja per tancar el dia amb els peus dins l’aigua. És un pla sense complicacions, però profundament reconfortant.
Pla perfecte d’un dia des de Barcelona
Si ets a Barcelona i vols desconnectar sense complicar-te la vida, Garraf és un pla ideal per a una escapada d’un dia. Pots sortir a mig matí, agafar el tren des de Sants o Passeig de Gràcia i arribar en menys de 40 minuts. En baixar, estaràs a pocs passos del mar.
Una bona idea és portar un petit pícnic o comprar alguna cosa a Sitges abans d’arribar. Hi ha alguns bars prop de l’estació i, en temporada, un xiringuito que encara pot estar obert els caps de setmana d’octubre. Després de dinar, pots caminar per la sorra, explorar les casetes, fer fotos, o simplement seure i escoltar el mar.
Per als més actius, hi ha rutes que connecten Garraf amb altres punts del litoral, o bé amb el parc natural. Però no cal fer gaire. Garraf es gaudeix més quan es camina a poc a poc, quan un es permet mirar els detalls i deixar que el lloc parli.
Al capvespre, el tren de tornada ofereix una última postal: el sol baixant sobre el Mediterrani, les casetes tenyides de taronja, i la sensació d’haver estat molt lluny sense haver anat gaire lluny.
Garraf: el mar que xiuxiueja històries a la tardor
A l’octubre, quan la majoria busca fulles als boscos, alguns afortunats troben calma a la vora del mar. Garraf, amb les seves casetes blanques i verdes, els seus penya-segats i la seva memòria viva, segueix esperant qui camina sense presses. És un lloc que no necessita cridar per ser escoltat.
T’animes a redescobrir aquest racó costaner? Comparteix aquest pla amb qui mereix una escapada sense presses.