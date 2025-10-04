Aquests són els hotels de l’Imserso a Catalunya per a la temporada 2025-2026: consulta la llista oficial

L’anunci suposa una notícia esperada per milers de pensionistes que viatgen cada any amb el programa de turisme social. Catalunya es manté com una de les destinacions més sol·licitades, gràcies a la combinació de platges mediterrànies, cultura, gastronomia i escapades rurals. La confirmació dels hotels per províncies permet organitzar amb antelació les reserves i triar entre una àmplia oferta adaptada a tots els gustos.
L’anunci de l’Imserso per al 2025-2026
L’organisme ha fet oficial la llista d’establiments participants en la nova temporada, que comença aquesta tardor i s’estendrà fins a la primavera del 2026. L’oferta es reparteix entre programes de costa, turisme d’interior i escapades culturals. A Catalunya, s’han confirmat més d’una trentena d’hotels, repartits entre les províncies de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
L’objectiu continua sent clar: facilitar viatges assequibles als jubilats i dinamitzar el turisme en temporada baixa. Per als hotelers catalans, la notícia és positiva perquè garanteix activitat durant els mesos de menor afluència turística.
Hotels confirmats a la província de Barcelona
La costa barcelonina continua sent un dels pols centrals del programa, especialment en localitats com Calella, Santa Susanna, Malgrat de Mar i Pineda de Mar. Els hotels confirmats inclouen tant opcions de tres com de quatre estrelles.
Entre ells destaquen l’Hotel htop Royal Sun 4* a Santa Susanna, l’Hotel Amaika 4* a Calella, l’htop Pineda Palace 4* a Pineda de Mar i l’Hotel Luna Park Yoga & Spa 3* a Malgrat de Mar. També s’inclouen establiments molt populars entre la gent gran com l’Hotel Florida Park 4* a Santa Susanna i l’Hotel Sorra D’Or Beach Club 3* a Malgrat.
Aquesta oferta assegura que els pensionistes puguin triar entre zones tranquil·les de platja i ambients més animats en centres turístics de la costa del Maresme.
Hotels confirmats a Girona (Costa Brava)
La província de Girona torna a ser un referent del programa gràcies a la varietat de destinacions a la Costa Brava, que combina penya-segats, cales i pobles pescadors amb encant.
La llista inclou hotels com el Gran Garbi 4* i el Surf Mar 4*, tots dos a Lloret de Mar, a més del Tossa Beach Center 4* a Tossa de Mar. També hi figuren l’htop Caleta Palace 4* a Platja d’Aro i l’htop Platja Park 4*. Altres noms destacats són l’Augusta Club & Spa 4* i l’Alegria Plaza París 4*, ubicats a Lloret, juntament amb l’Hotel Flamingo 3* a l’Estartit.
Aquestes opcions permeten als viatgers gaudir de entorns costaners més tranquils o zones turístiques vibrants, amb la possibilitat de combinar el descans amb excursions culturals per Girona i la zona medieval de Besalú o Pals.
Hotels confirmats a Tarragona (Costa Daurada)
La Costa Daurada és una altra de les destinacions preferides dels jubilats, i aquesta temporada comptarà amb una àmplia llista d’hotels disponibles. A Salou, destaquen el Best Oasis Park 4*, el Best Mediterráneo 3*, l’Hotel Cala Font 4*, l’Hotel Las Vegas 4* i el Best San Diego 4*.
A Cambrils, apareix confirmat el Best Cambrils 4*, mentre que a Coma-ruga es mantenen opcions com el 4R Gran Europa 4* i el Natura Park 4*. A Miami Platja, els viatgers podran allotjar-se a l’Hotel Pino Alto 4*, i a Sant Carles de la Ràpita a l’Hotel La Ràpita 4*.
Aquesta oferta referma Tarragona com un dels eixos del turisme de l’Imserso, gràcies a la qualitat de les seves platges, la seva gastronomia mediterrània i la proximitat a atractius com el Delta de l’Ebre i la ciutat històrica de Tarragona.
Hotels a Lleida i interior de Catalunya
A més de la costa, l’Imserso ha inclòs diversos hotels en zones d’interior i muntanya, oferint als jubilats la possibilitat de gaudir d’un turisme diferent. A Lleida capital, apareix confirmat l’Hotel Zenit Lleida 4*, mentre que a la Vall de Boí es podrà triar entre l’Hotel Siente Boí 4* i el Sno Vall de Boí 3*.
Una altra opció interessant és l’Hotel Rocallaura 4*, a Vallbona de les Monges, conegut pel seu balneari i entorn natural. Aquestes propostes responen a una demanda creixent de qui busca tranquil·litat, aire pur i activitats de muntanya.
Com reservar i què han de saber els viatgers
Els viatges de l’Imserso funcionen amb un sistema d’assignació de places. Els pensionistes que ja estan inscrits rebran una carta amb les opcions disponibles i hauran de fer la seva reserva a les agències autoritzades.
És recomanable triar la destinació amb antelació i tenir en compte la categoria de l’hotel, la proximitat a la platja, els serveis inclosos i l’accessibilitat. Molts jubilats opten per viatjar a la tardor o a la primavera, quan hi ha més disponibilitat i els preus són més baixos dins del mateix programa.
A més, la nova temporada inclou millores en accessibilitat i opcions de pensió completa, cosa que facilita l’experiència per a la gent gran.
Impacte en el turisme local
El programa de l’Imserso no només beneficia els jubilats, sinó també l’economia local. Hoteleres i comerciants destaquen que aquest pla ajuda a mantenir l’ocupació en temporada baixa i a mantenir oberts molts establiments que, altrament, tancarien fora de l’estiu.
A Catalunya, els hotels de la costa i de l’interior esperen rebre milers de viatgers en els pròxims mesos, amb un impacte directe en restaurants, transport i comerços locals.
La confirmació de la llista d’hotels a Catalunya per a la temporada 2025-2026 de l’Imserso obre de nou la possibilitat de viatjar a preus assequibles i amb serveis adaptats a la gent gran. La diversitat de destinacions, des de platges mediterrànies fins a escapades rurals a Lleida, garanteix que cada viatger pugui trobar el seu lloc ideal.
Ara la decisió és a les mans dels pensionistes: prefereixes gaudir de la Costa Brava, relaxar-te a la Costa Daurada o viure la tranquil·litat dels Pirineus?
La invitació està feta: comparteix quina destinació de Catalunya escolliries per al teu proper viatge amb l’Imserso.