Aquestes són les 8 illes que l’Imserso posa a l’abast dels viatgers el 2025

Què inclou el viatge, quant costa i quines novetats hi ha enguany? T’ho expliquem.
El programa de viatges de l’Imserso torna amb força el 2025–2026, mantenint les seves destinacions insulars clàssiques i afegint millores importants.
Les illes Balears i Canàries es consoliden com els llocs més sol·licitats pel seu clima temperat i bona infraestructura.
Enguany, a més, s’hi incorpora La Palma i es flexibilitzen les condicions per a persones amb mascotes o amb rendes més baixes.
Les 8 illes de l’Imserso el 2025: destinacions per a tots els gustos
La nova campanya de l’Imserso contempla vuit illes principals, distribuïdes entre la Mediterrània i l’Atlàntic. Cadascuna ofereix paisatges, climes i experiències diferents, adaptades als gustos dels viatgers sèniors.
Mallorca continua sent l’estrella de les Balears, amb la seva combinació de platges, cultura i bona gastronomia.
Menorca, més tranquil·la, conquista amb les seves cales amagades i ambient relaxat.
Eivissa, lluny del turisme de festa, es redescobreix com un refugi natural i ple d’història.
A les Canàries, les destinacions més demanades no es queden enrere.
Tenerife i Gran Canària ofereixen diversitat de climes, natura i una bona xarxa hotelera.
Lanzarote atrau amb els seus paisatges volcànics únics i el seu patrimoni cultural.
Fuerteventura, per la seva banda, és l’escollida per aquells que busquen àmplies platges i un entorn serè.
La gran novetat d’aquest any és La Palma, que s’incorpora al programa després d’anys d’espera. Coneguda com “l’illa bonica”, destaca pels seus senders, miradors i riquesa ecològica. Una aposta ideal per a qui busca turisme de natura.
Quina durada tenen els viatges i quan es poden reservar?
Els viatges de l’Imserso en modalitat de costa insular tenen una durada de 8 o 10 dies, segons la destinació i la disponibilitat. L’estada inclou entre 7 i 9 nits, la qual cosa permet al viatger relaxar-se sense presses i gaudir plenament de l’entorn.
La temporada comprèn des de l’octubre del 2025 fins al juny del 2026, així que hi ha opcions per viatjar a la tardor, hivern o primavera. A més, les reserves s’organitzen de forma esglaonada per comunitats autònomes, prioritzant les persones amb acreditació preferent o amb menor renda.
Es recomana estar atent al calendari oficial i a les comunicacions de l’Imserso o de l’agència adjudicatària, ja que les places a les illes solen esgotar-se ràpidament.
Preus orientatius i què inclouen els viatges
Els preus varien en funció de la destinació, la durada del viatge, si s’hi inclou transport i si és temporada alta o baixa. A tall orientatiu:
- Viatges a Canàries amb transport inclòs (10 dies): entre 464 i 565 euros.
- Canàries sense transport: des de 270 euros.
- Viatges a Balears amb transport: entre 353 i 453 euros.
- Balears sense transport: des de 270 euros.
Aquests imports poden augmentar si es sol·licita habitació individual (amb suplement diari d’entre 22 i 26 euros). També s’aplica un suplement de 100 euros si el viatge es realitza en temporada alta. A més, si es vol fer un segon viatge durant la mateixa campanya, pot haver-hi un recàrrec addicional.
En tots els casos, el preu inclou:
- Allotjament en hotels concertats amb bona accessibilitat.
- Règim de pensió completa (esmorzar, dinar i sopar).
- Transport d’anada i tornada, si s’ha contractat.
- Assegurança de viatge, assistència sanitària i cobertura en cas d’incidències.
- Activitats d’animació i lleure, organitzades als propis allotjaments.
Novetats clau: mascotes, tarifa plana i més
Una de les principals novetats d’aquesta edició és la possibilitat de viatjar amb mascotes. Algunes places estaran reservades per a hotels que accepten animals de companyia, facilitant així la participació de persones que no volen deixar enrere els seus companys peluts.
També s’estrena una tarifa plana de 50 euros per a més de 7.400 places, destinades a pensionistes amb rendes iguals o inferiors a les no contributives. Aquesta mesura vol garantir que tothom pugui accedir al programa, independentment de la seva situació econòmica.
A més, s’ha millorat el procés de reserves amb més digitalització i eines d’atenció al client. Les dates d’inscripció també s’han escalonat per evitar col·lapses i permetre que cada usuari hi accedeixi amb més comoditat.
Com preparar-te per al teu proper viatge de l’Imserso
Si estàs pensant a apuntar-te a un viatge a les illes, convé tenir en compte alguns consells pràctics:
- Revisa la teva documentació: assegura’t de tenir l’acreditació vigent de l’Imserso i, si escau, les teves dades actualitzades.
- Planifica la teva destinació: tria l’illa segons els teus gustos. Busques platja, senderisme, cultura, tranquil·litat?
- Prepara l’equipatge amb roba lleugera però també peces d’abric, sobretot si viatges a l’hivern.
- Consulta amb antelació les dates de reserva que corresponen a la teva comunitat autònoma i el teu nivell de prioritat.
- Segueix les indicacions de l’agència o la web oficial per assegurar la teva plaça i resoldre qualsevol incidència.
Viatjar amb l’Imserso no només és una opció econòmica, sinó també una manera de mantenir-se actiu, conèixer llocs nous i socialitzar amb altres persones.
Un viatge, vuit possibilitats i un mateix destí: gaudir
Mallorca o Tenerife? Eivissa o La Palma? L’important no és només el destí, sinó animar-se a viatjar, conèixer i compartir.
Amb aquesta oferta, l’Imserso torna a apropar el turisme a tota la gent gran, promovent el benestar i l’autonomia.
Ja saps quina serà la teva pròxima illa? Comparteix-ho o consulta amb altres viatgers de l’Imserso!