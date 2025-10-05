Aquest poble medieval de Catalunya es converteix en la capital de les galetes durant el cap de setmana

Aquest cap de setmana, Camprodon es transforma en la capital catalana de la galeta. L’encantador poble del Ripollès celebra una nova edició de la Fira de la Galeta, un homenatge a la seva tradició més dolça, a la seva història artesanal i a les aromes que l’han fet famós més enllà del Pirineu.
Més de 50 varietats de galetes artesanes, concerts, màgia i tallers familiars ompliran els carrers empedrats d’aquest municipi medieval. Darrere d’aquesta cita hi ha Galetes Birba, la històrica fàbrica fundada al segle XIX que, des de fa més de cent anys, endolceix els records de generacions senceres. Aquest cap de setmana, la fàbrica, el poble i la seva història es tornaran a fondre en una sola aroma: la de la mantega acabada de fornejar.
Camprodon, un escenari medieval per a una cita molt dolça
Camprodon és un d’aquells pobles que semblen aturats en el temps. El seu pont romànic sobre el riu Ter, els seus carrers estrets i les seves façanes de pedra li donen un encant singular que, a la tardor, es multiplica amb els tons daurats dels arbres del Pirineu. Enmig d’aquest escenari de conte, l’aire s’impregna aquests dies d’una olor que el fa encara més acollidor: la de les galetes que es preparen per a la gran fira anual.
Durant tot el cap de setmana, el nucli antic s’omplirà de parades decorades amb cintes i capses de galetes, amb famílies i visitants que passegen entre forns, obradors i botigues locals. Els infants gaudeixen pastant les seves pròpies galetes als tallers, mentre els adults tasten les varietats clàssiques i en descobreixen de noves, elaborades per mestres pastissers d’arreu de Catalunya. L’ambient, entre festiu i familiar, converteix Camprodon en un petit paradís per als amants del dolç.
Birba: més d’un segle d’història i de sabor
La història de Galetes Birba és també la història de Camprodon. Fundada l’any 1893, la marca va néixer com un petit obrador familiar que elaborava galetes amb ingredients naturals: mantega, farina, sucre i ous. Res més. Aquesta recepta senzilla, sense conservants ni additius, continua sent la base dels seus productes més emblemàtics més d’un segle després.
“El poble i la galeta van créixer junts”, se sol dir entre els veïns. I no és una exageració. La fàbrica Birba ha donat feina a generacions de camprodonins i s’ha convertit en un símbol d’identitat. El seu logotip, amb el característic dibuix del pont vell, és gairebé un emblema del municipi. Molts visitants aprofiten la fira per comprar les tradicionals capses metàl·liques, autèntiques peces de col·lecció que guarden en el seu interior el sabor de la infantesa.
Amb motiu de la Fira de la Galeta, Birba obrirà les seves portes al públic amb visites guiades limitades, on s’explicarà l’evolució de l’empresa i el seu compromís per mantenir la producció artesanal. És una oportunitat única per conèixer de prop un patrimoni industrial que continua viu i que s’ha adaptat al segle XXI sense renunciar a la seva essència.
Fira de la Galeta 2025: activitats, aromes i tradició
La Fira de la Galeta 2025 reunirà més de 50 productors i artesans del dolç. Hi haurà degustacions, demostracions en directe i un mercat gastronòmic amb productes locals com mel, xocolata, pa de muntanya i embotits tradicionals. A la plaça Major, un escenari acollirà actuacions musicals, espectacles de màgia i activitats infantils durant tot el cap de setmana.
Segons l’Ajuntament, s’esperen més de 10.000 visitants entre dissabte i diumenge. “Volem que Camprodon faci olor de galeta durant tot el cap de setmana”, va afirmar la regidora de Promoció Local durant la presentació. “És una festa per als sentits i una manera de retre homenatge a la feina artesanal que defineix el nostre poble”.
Els horaris són amplis: de 10:00 a 20:00 hores, amb entrada gratuïta a totes les activitats, encara que algunes requereixen inscripció prèvia. La combinació de tradició, música i rebosteria converteix aquesta fira en una cita imprescindible del calendari tardorenc català.
Un homenatge al patrimoni local i a la vida de poble
La Fira de la Galeta no només celebra un producte, sinó també una manera de viure. En una època en què la producció industrial domina el mercat, Camprodon defensa la importància de l’artesania, d’allò fet a mà i amb cura. Cada galeta és un símbol d’aquesta resistència tranquil·la, d’aquesta manera d’entendre la qualitat com alguna cosa que no es pot fabricar en massa.
Els comerciants del poble viuen aquests dies amb il·lusió. Alguns decoren els seus aparadors amb motius galleters, d’altres ofereixen promocions especials, i tots coincideixen que la fira és una oportunitat per reivindicar el valor del petit comerç. “Aquí les coses es fan a poc a poc, però es fan bé”, comenta una flequera local mentre ofereix mostres de les seves galetes de civada. “Aquesta és la nostra manera de competir amb les grans marques”.
Aquest esperit col·lectiu converteix la fira en molt més que un esdeveniment gastronòmic: és una celebració de la comunitat, de la feina compartida i de la tradició que uneix generacions.
La màgia de l’octubre al Pirineu català
L’octubre és un mes màgic al Pirineu de Girona. El fred comença a fer-se notar, les muntanyes es tenyeixen de coure i les xemeneies tornen a encendre’s. En aquest paisatge, Camprodon es presenta com un destí ideal per a una escapada de cap de setmana. A més de la fira, els visitants poden recórrer el monestir de Sant Pere, el passeig Maristany o els senders que condueixen al vall de Molló i Setcases.
Mentre cau la tarda i el sol s’amaga darrere les muntanyes, l’olor de galeta continua flotant a l’aire. Els músics afinen els instruments a la plaça, els infants corren amb una galeta a la mà, i els grans seuen a conversar amb una tassa de xocolata calenta. Tot sembla encaixar: el sabor, la història i la calma d’un poble que conserva la seva essència.
Camprodon, on la història fa olor de mantega
En temps de presses i pantalles, Camprodon recorda que les coses més senzilles —com una galeta acabada de fornejar— poden despertar emocions profundes. La Fira de la Galeta no només celebra un producte, sinó una manera de viure el passat sense deixar de mirar cap al futur.
Així, aquest cap de setmana, entre muntanyes i carrers empedrats, el poble medieval del Ripollès es convertirà en un lloc on cada racó explica una història… i cada aroma convida a quedar-s’hi una mica més.
Visita’l, prova’l, i deixa que el sabor d’una galeta et porti al passat.