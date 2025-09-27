Aquest poble medieval, amb mercat històric i carrers de conte, és un dels secrets més ben guardats de Catalunya

A pocs quilòmetres de Girona, envoltat de camps i turons suaus, s’alça Monells. Un municipi petit que amaga una història gran, marcada pel seu mercat, les seves muralles i la seva arquitectura. Avui, passejar-hi és com entrar en un llibre d’història viva, on cada pedra sembla voler explicar una història de segles enrere.
El batec medieval de Monells
Monells va néixer i créixer a l’edat mitjana, quan el mercat de la vila es va convertir en un dels més importants de l’Empordà. Les muralles, de les quals encara es conserven trams, testimoniaven la importància estratègica i econòmica d’aquest poble. La seva plaça major, de forma irregular i envoltada d’arcs, era el centre neuràlgic de la vida social i comercial.
Caminar pels seus carrers és fer un viatge en el temps. Les façanes de pedra, els carrerons estrets i les antigues cases nobles evoquen un passat que encara es manté viu. Els visitants sovint descriuen Monells amb la sensació que aquí, d’alguna manera, el rellotge s’ha aturat.
Un mercat que va fer història
Durant segles, el mercat de Monells va ser punt de trobada per a comerciants de tota la regió. S’hi venia de tot: cereals, bestiar, productes agrícoles i objectes d’artesania. Aquest intercanvi constant va convertir el poble en un centre econòmic clau de la zona.
Avui dia, encara que el mercat ja no té la força d’abans, la plaça conserva l’esperit d’aquells intercanvis. Festes locals i activitats culturals intenten reviure aquell ambient, recordant als visitants que el mercat no era només un espai de comerç, sinó també de convivència i de trobada.
Carrers de cinema i essència catalana
Monells no només destaca per la seva història, sinó també per haver estat escenari cinematogràfic. La pel·lícula Ocho apellidos catalanes va convertir la seva plaça en un plató natural, mostrant al gran públic la bellesa d’aquest racó de Girona.
Aquest reconeixement va portar encara més visitants, que arriben atrets tant per la fama cinematogràfica com per l’autenticitat del poble. Però, malgrat la seva projecció, Monells ha sabut conservar el seu ritme tranquil, fidel a la seva identitat rural i catalana.
Passejant-hi, és fàcil trobar petits restaurants familiars que ofereixen plats típics de la cuina empordanesa, amb productes de proximitat. La gastronomia es converteix en un altre vincle amb la tradició, reforçant la sensació que aquí tot manté una harmonia amb el passat.
Un viatge que convida a quedar-s’hi
Visitar Monells és molt més que recórrer un poble bonic. És deixar-se endur per una atmosfera que convida a la calma i a la contemplació. Cada detall, des de les pedres de les muralles fins al silenci dels carrers, ens recorda que hi ha llocs on el temps sembla haver fet una pausa.
Com deia un viatger després de passejar per Monells: “Aquí el present s’assembla massa al passat, i és precisament això el que el fa únic”.
Monells és un record viu de la Catalunya medieval, un poble que ens ensenya que, de vegades, la millor manera d’avançar és saber preservar.
Un lloc per descobrir
Si busques una experiència diferent, allunyada de la pressa i del soroll, Monells t’ofereix la possibilitat de perdre’t entre carrers que conserven l’essència del temps. Potser el rellotge hi ha deixat de girar, però el cor del poble continua bategant amb força.
Et convidem a visitar Monells, a deixar-te sorprendre pel seu mercat i a compartir aquesta experiència amb qui també sàpiga apreciar el valor del temps.