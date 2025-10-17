L&#039;escapadeta
A poc més d’una hora de Barcelona: el poble mariner més autèntic de la Costa Brava navega en goleta i menja ‘km 0’
És el Mediterrani, on el mar s’obre davant nostre amb aquella llum neta, cristal·lina i blava que només existeix al costat de les onades.

Així comença la ruta cap a Palamós, un dels pobles mariners més autèntics, bells i pintorescos de la Costa Brava catalana. En ell, la tradició, la sostenibilitat i el goig dels sentits es fonen en una experiència única entre el mar, el poble i la bona taula.

Al port de Palamós hi ha una empresa anomenada Tela Marinera que es dedica a preservar el patrimoni marítim tradicional de la Costa Brava. Aquesta no ofereix simples passeigs turístics, sinó que proposa navegar per recuperar la memòria i reviure la relació profunda entre l’home i el mar.

Per començar l’aventura, cal pujar a la Jolie Biche, una goleta centenària construïda a l’Algèria i que encara es mou gràcies al seu motor original Badouin de tres cilindres.

A bord, el temps sembla aturar-se. La tramuntana bufa amb força i aroma de mar mentre el vaixell avança entre pins i resseguint la costa, on les cales de pedra són inspiració per a les nostres postals.

Al davant podreu meravellar-vos amb les Formigues. Estareu acompanyats d’un petit grup d’illes davant de Cap Roig que emergeixen de l’aigua com a guardians medievals del litoral.

A la costa s’alcen les casetes blanques dels pescadors de S’Alguer i és impossible no recordar un passat senzill i laboriós de feina i pesca.

Un viatge entre onades, història i sostenibilitat

Durant la travessia us entretinguin les històries dels mariners, que expliquen com funciona la confraria de pescadors de Palamós.

Destaca l’equilibri entre tradició i sostenibilitat que ha de ser exemple del turisme i de l’activitat pesquera mundial.

Per garantir l’equilibri ecològic roten les zones de pesca, les “passades”, per repartir les captures i evitar conflictes entre vaixells. Ells ho anomenen inequívocament “Bon sentit aplicat al mar”.

A mitja matí ja arribareu i fondejareu davant la cala de Castell. Allà l’aigua brilla en totes les gammes del turquesa i les espurnes platejades semblen dansar sobre la superfície.

Alguns no poden evitar la temptació d’un capbussó i es llencen al mar. D’altres, en canvi, esperen a coberta el moment més esperat, que no és altre que degustar la gamba roja de Palamós, a la planxa, amb un toc de sal gruixuda i oli d’oliva verge extra.

La mossegada és delicada, intensa i iodada, i l’acompanyem amb un vi DO Empordà. Mentre, a la falda veïna, ens contempla l’antic Poblat Ibèric de Castell, els seus vestigis mirant silents el mateix blau des de fa més de dos mil anys.

Capvespre rosat sobre el port de Palamós.

Palamós: del port a la taula en plats ‘km 0’

A la tornada, el port bull, però amb calma. Els vaixells descarreguen el fruit del dia, els pescadors i comerciants es mouen com a formiguetes mentre les terrasses s’omplen de veus alegres.

Entre els carrers del nucli antic hi ha una parada imprescindible: La Cort del Mos, un restaurant modest, sense pretensions ni grans luxes, però que ha conquistat cors i paladars gràcies a la seva autenticitat i a la preservació del sabor local de la seva cuina.

A l’interior pots veure, cap a una cuina oberta, com treballen Helena Termes i Jeffrey Ruíz, un tàndem de xefs que combinen tècnica, cultura i sensibilitat.

Tots dos tenen un passat culinari que destaca. Ell va treballar a El Celler de Can Roca i ella a l’Sport & Spa Hermitage d’Andorra.

Es van conèixer al Resort Peralada, sota la guia del xef Paco Pérez. Però van decidir crear el seu propi projecte a Palamós, convençuts que l’Empordà guarda l’essència de la bona vida. I… tenien raó.

La seva filosofia és tan clara com captivadora i sostenible: cuina d’origen, de productors locals, sense artificis. És per això que a La Cort del Mos, el terme “quilòmetre zero” no és una etiqueta, sinó una manera de pensar i de portar delicatessos a la taula.

Cales secretes, aigua turquesa i silenci.

Tot té nom i procedència: pescadors del port, petits agricultors, formatgers, cellers de la zona. Quilòmetre zero vol dir que no hi ha petjada de carboni, doncs tot procedeix de prop, el més a prop possible. Així no tan sols es preserva el medi ambient, sinó que es consolida l’economia local.

Sabors de l’Empordà de mar i horta

Un dels seus col·laboradors més especials és Hidenori, un agricultor japonès establert a Pals, Girona, que cultiva amb tècniques ecològiques i pràctiques biodinàmiques.

Del seu hort arriben carabasses, brots frescos, topinambur, albergínies japoneses i fins a wasabi natural. Tots aquests ingredients aporten matisos a unes propostes que no disfressen, però que no s’allunyen mai del gust autèntic de la Costa Brava.

