A poc més d’una hora de Barcelona: el poble mariner més autèntic de la Costa Brava navega en goleta i menja ‘km 0’

És el Mediterrani, on el mar s’obre davant nostre amb aquella llum neta, cristal·lina i blava que només existeix al costat de les onades.
Així comença la ruta cap a Palamós, un dels pobles mariners més autèntics, bells i pintorescos de la Costa Brava catalana. En ell, la tradició, la sostenibilitat i el goig dels sentits es fonen en una experiència única entre el mar, el poble i la bona taula.
Navegar cap als records en goleta
Al port de Palamós hi ha una empresa anomenada Tela Marinera que es dedica a preservar el patrimoni marítim tradicional de la Costa Brava. Aquesta no ofereix simples passeigs turístics, sinó que proposa navegar per recuperar la memòria i reviure la relació profunda entre l’home i el mar.
Per començar l’aventura, cal pujar a la Jolie Biche, una goleta centenària construïda a l’Algèria i que encara es mou gràcies al seu motor original Badouin de tres cilindres.
A bord, el temps sembla aturar-se. La tramuntana bufa amb força i aroma de mar mentre el vaixell avança entre pins i resseguint la costa, on les cales de pedra són inspiració per a les nostres postals.
Al davant podreu meravellar-vos amb les Formigues. Estareu acompanyats d’un petit grup d’illes davant de Cap Roig que emergeixen de l’aigua com a guardians medievals del litoral.
A la costa s’alcen les casetes blanques dels pescadors de S’Alguer i és impossible no recordar un passat senzill i laboriós de feina i pesca.
Un viatge entre onades, història i sostenibilitat
Durant la travessia us entretinguin les històries dels mariners, que expliquen com funciona la confraria de pescadors de Palamós.
Destaca l’equilibri entre tradició i sostenibilitat que ha de ser exemple del turisme i de l’activitat pesquera mundial.
Per garantir l’equilibri ecològic roten les zones de pesca, les “passades”, per repartir les captures i evitar conflictes entre vaixells. Ells ho anomenen inequívocament “Bon sentit aplicat al mar”.
A mitja matí ja arribareu i fondejareu davant la cala de Castell. Allà l’aigua brilla en totes les gammes del turquesa i les espurnes platejades semblen dansar sobre la superfície.
Alguns no poden evitar la temptació d’un capbussó i es llencen al mar. D’altres, en canvi, esperen a coberta el moment més esperat, que no és altre que degustar la gamba roja de Palamós, a la planxa, amb un toc de sal gruixuda i oli d’oliva verge extra.
La mossegada és delicada, intensa i iodada, i l’acompanyem amb un vi DO Empordà. Mentre, a la falda veïna, ens contempla l’antic Poblat Ibèric de Castell, els seus vestigis mirant silents el mateix blau des de fa més de dos mil anys.
Palamós: del port a la taula en plats ‘km 0’
A la tornada, el port bull, però amb calma. Els vaixells descarreguen el fruit del dia, els pescadors i comerciants es mouen com a formiguetes mentre les terrasses s’omplen de veus alegres.
Entre els carrers del nucli antic hi ha una parada imprescindible: La Cort del Mos, un restaurant modest, sense pretensions ni grans luxes, però que ha conquistat cors i paladars gràcies a la seva autenticitat i a la preservació del sabor local de la seva cuina.
A l’interior pots veure, cap a una cuina oberta, com treballen Helena Termes i Jeffrey Ruíz, un tàndem de xefs que combinen tècnica, cultura i sensibilitat.
Tots dos tenen un passat culinari que destaca. Ell va treballar a El Celler de Can Roca i ella a l’Sport & Spa Hermitage d’Andorra.
Es van conèixer al Resort Peralada, sota la guia del xef Paco Pérez. Però van decidir crear el seu propi projecte a Palamós, convençuts que l’Empordà guarda l’essència de la bona vida. I… tenien raó.
La seva filosofia és tan clara com captivadora i sostenible: cuina d’origen, de productors locals, sense artificis. És per això que a La Cort del Mos, el terme “quilòmetre zero” no és una etiqueta, sinó una manera de pensar i de portar delicatessos a la taula.
Tot té nom i procedència: pescadors del port, petits agricultors, formatgers, cellers de la zona. Quilòmetre zero vol dir que no hi ha petjada de carboni, doncs tot procedeix de prop, el més a prop possible. Així no tan sols es preserva el medi ambient, sinó que es consolida l’economia local.
Sabors de l’Empordà de mar i horta
Un dels seus col·laboradors més especials és Hidenori, un agricultor japonès establert a Pals, Girona, que cultiva amb tècniques ecològiques i pràctiques biodinàmiques.
Del seu hort arriben carabasses, brots frescos, topinambur, albergínies japoneses i fins a wasabi natural. Tots aquests ingredients aporten matisos a unes propostes que no disfressen, però que no s’allunyen mai del gust autèntic de la Costa Brava.