A només 90 minuts de Barcelona hi ha un entrepà de pernil acabat de tallar que ja és viral

En només una hora i mitja d’AVE des de Barcelona pots tastar un dels entrepans de pernil més comentats d’Espanya: es talla sempre al moment. Saragossa, ciutat veïna i rival esportiva en moltes ocasions, ofereix ara una excusa irresistible per a una escapada gastronòmica.
La Patilla Jamonería, al barri de l’Actur, s’ha guanyat la fama de preparar el millor entrepà de pernil de la capital aragonesa. El seu èxit rau en un detall que en molts llocs ja s’ha perdut: cada tall es fa davant del client, sense presses, garantint frescor i sabor. Ara, aquesta tradició arriba a l’entorn de l’Ibercaja Estadio, el nou camp del Reial Saragossa.
A una hora i mitja de tren des de Catalunya
La distància ja no és un problema. Amb l’AVE, Barcelona i Saragossa estan connectades en només 90 minuts, cosa que converteix la visita en una escapada perfecta d’anada i tornada en el mateix dia.
Els aficionats catalans que viatgin a veure els seus equips a l’Ibercaja Estadio hi trobaran més que futbol: una oportunitat de tastar un entrepà que ha conquerit els saragossans i que comença a cridar l’atenció fora d’Aragó.
El secret de La Patilla Jamonería
El local es troba al carrer Concepción Saiz de Otero, 8, en ple barri de l’Actur. Allà, els veïns s’han acostumat a veure-hi cues, especialment els caps de setmana i dies de partit.
L’oferta no pot ser més directa i eficaç:
- Entrepà de pernil de Terol per 3 euros.
- Entrepà de pernil ibèric de cebo per 4 euros.
- Entrepà de pernil ibèric de gla per 7 euros.
Els preus, molt per sota del que és habitual en recintes esportius o centres turístics, sorprenen als qui arriben des de ciutats com Barcelona. I la sensació de mossegar un pa cruixent amb pernil acabat de tallar converteix l’experiència en un record inoblidable.
Gastronomia i futbol al nou Ibercaja Estadio
L’estrena de l’Ibercaja Estadio ha posat Saragossa al mapa de les ciutats amb recintes moderns i multifuncionals. A més de futbol, vol oferir experiències culturals i gastronòmiques.
Dins l’estadi hi haurà opcions ràpides per consumir durant els partits, però molts aficionats prefereixen acostar-se a La Patilla abans d’entrar. Convertir l’entrepà de pernil en el preludi de cada encontre comença a ser un ritual entre l’afició local.
Per a un visitant de Catalunya, la proposta s’amplia: partit vibrant, ambient saragossà i un entrepà que reflecteix el millor de la cuina senzilla espanyola.
Una escapada per al paladar català
Catalunya compta amb una tradició pernilaire i flequera d’altíssim nivell, però el que ofereix Saragossa és un contrast interessant: el sabor del pernil de Terol i de l’ibèric de gla servit en un format popular, assequible i sense pretensions.
La proximitat geogràfica permet plantejar un viatge de dia complet: sortida al matí amb l’AVE des de Sants, passeig per Saragossa, entrepà a La Patilla, partit a l’estadi i tornada a la nit a Barcelona. Una experiència completa que uneix gastronomia, esport i lleure.
T’animes a creuar l’Ebre?
El millor entrepà de pernil de Saragossa és més a prop del que sembla. A només 257 quilòmetres de Barcelona, t’espera una experiència que combina tradició, sabor i un estadi d’última generació.
Ja sigui com a excusa gastronòmica o com a part d’una escapada futbolera, tastar aquest entrepà pot ser el motiu perfecte per descobrir Saragossa des d’una altra perspectiva.
La pròxima vegada que pensis en una escapada ràpida des de Catalunya, recorda que un bon pernil acabat de tallar pot estar a només 90 minuts en tren. T’ho perdràs?