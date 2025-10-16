A menys de tres hores de Barcelona, un petit poble guarda un spa natural a 25 °C durant tot l’any

Rodejat de muntanyes amb segles geològics d’història i roca calcària, es troba Montanejos, localitat de Castelló, on pots trobar un refugi natural a l’aire lliure i amb un paisatge de postal ideal per desconnectar de l’estrès diari.
En aquest enclavament perfecte per viatjar en família, en parella o en una escapada de retrobament, hi ha la Font dels Banys. Un autèntic spa natural amb aigües a 25 °C fins i tot a l’hivern.
La Font dels Banys i la seva Bandera Blava
La Font dels Banys és una de les belleses turístiques de Montanejos. Aquest brollador natural va ser reconegut per l’Estat espanyol com a d’utilitat pública l’any 1863, gràcies a les seves propietats curatives.
Les seves aigües blaves mantenen una temperatura constant de 25 graus. Per això, és un lloc perfecte per relaxar-se, fins i tot a la tardor i (si ets més atrevit) a l’hivern. El seu alt contingut en bicarbonat i sulfat de magnesi ofereix beneficis per a la pell, el sistema digestiu i el circulatori.
És una gola d’aigua encaixada que brolla de la roca calcària i pot arribar fins als 15 metres d’alçada. Crea un paisatge espectacular on les aigües turqueses i l’escuma blanca conviden a submergir-se. Durant els dies més freds, el contrast tèrmic amb l’aire genera una lleugera boirina sobre la superfície i t’envolta d’un ambient màgic.
Més recentment, a principis de 2025, la Fundació per a l’Educació Ambiental (Foundation for Environmental Education, FEE) va concedir la Bandera Blava a Montanejos. Això li va donar el primer guardó d’aquesta naturalesa a la primera platja continental de Castelló i l’única a Espanya ubicada en un curs termal.
Però, què significa aquest reconeixement? Aquest premi acredita la qualitat de l’aigua, la neteja, la seguretat i la gestió sostenible de l’entorn. En resum, forma part del turisme ecològic i sostenible que ha de ser el futur de tota activitat d’aquest tipus.
Natura viva i patrimoni que deixa empremta
Hi ha molt més per explorar. Els amants de la geologia, la natura i les ciències poden viatjar fins al Neolític, quan els primers pobladors es van assentar a la vora del riu Millars. Amb els segles, la influència i l’herència àrab, el castell, les muralles i les parcel·les, que encara donen forma al paisatge, van deixar una empremta indeleble per a les generacions actuals i futures.
Als turons del voltant trobaràs la fotografia perfecta del teu viatge, ja que tens un mirador natural des d’on apreciar vistes panoràmiques espectaculars com pintades per un artista impressionista.
Un espectacle visual en cada racó
Els qui aprecien la fauna i la flora i els fotògrafs d’animals tenen tot el que necessiten per a les seves lents. El paisatge acull espècies úniques i pròpies. Amb sort i paciència, els animals posaran per a les teves postals. Podràs veure mamífers protegits com guineus, senglars, conills i teixons.
Entre les espècies autòctones és possible escoltar i veure els majestuosos voltors lleonats, les àguiles, els falcons i altres rapinyaires. Mentre que entre els rèptils i amfibis hi ha llangardaixos, serps i granotes a les zones humides.
Madeixes d’arbres entrellaçats en boscos màgics recobreixen amb un sostre natural els teus passeigs. Els pins, alzines, ametllers, oliveres, xops, salzes i canyars van des de la ribera fins als turons, i les plantes aromàtiques i silvestres com el romaní, la farigola i l’espígol deixen la seva olor als senders. Si t’agrada la pesca recreativa, podràs llançar l’ham al riu Millars i pescaràs truites i barbs.
Però si el que t’agrada és l’adrenalina i el risc, hi ha opcions com ràfting, descens de barrancs, escalada o caiac, activitats que tenen gran demanda i oferta gràcies a aquest enclavament privilegiat.
Arquitectura medieval, renaixentista i barroca
L’arquitectura no és aliena a aquest recorregut. El nucli històric manté el seu encant tradicional i l’Església Parroquial de Sant Jaume Apòstol, construïda al segle XVII, és el centre del poble. La construcció combina estil barroc i elements renaixentistes. Això es pot apreciar a la seva façana senzilla però elegant amb un portal d’arc de mig punt i decoració sòbria.
A l’interior podràs veure una única nau, altars laterals ornamentats i retaules. L’església conserva pintures, escultures i elements litúrgics antics. Per la seva banda, els teus ulls es meravellaran amb la Torre de Montanejos, d’època islàmica.
Tindràs al davant una estructura defensiva de pedra que domina el nucli històric. La seva construcció reflecteix arquitectura militar medieval morisca, és a dir, amb murs robustos, posició estratègica i excel·lents vistes panoràmiques del riu Millars i l’entorn muntanyós.
Mira algunes experiències turístiques de la zona a Instagram.