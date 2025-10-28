A 75 minuts de Barcelona: camina descalç per un bosc de Catalunya per menys de 10 €

Al petit poble d’Arbúcies, just al peu del Montseny, és possible viure aquesta experiència sensorial que ens convida a reconectar amb l’essencial, amb la natura, amb la vida.
No calen botes de muntanya ni motxilles, només la curiositat de tornar a tocar la terra com alguna cosa primigènia. Es diu Camina Descalç i ens promet quelcom que pocs recorden: caminar com ho fèiem de nens, lliures, bruts i feliços i per menys de deu euros.
La Selva de l’Aventura: un bosc obert als sentits
A Arbúcies qualsevol pot experimentar aquest recorregut. Allà el fang, l’aigua i les fulles es converteixen en els teus guies. Aquest sender ens recorda que la calma enmig de la natura no es compra, sinó que es trepitja.
Camina Descalç no va més enllà de ser un programa turístic. És més aviat una experiència sensorial per als turistes. Tot i que soni només a semàntica, les diferències són notables.
Es tracta d’una proposta privada i ecològica que és part de l’oferta de turisme sostenible i de natura de la zona i que pots viure dins del parc La Selva de l’Aventura, a Arbúcies.
Et toparàs amb un espai natural en plena comarca de la Selva i a només una mica més d’una hora de Barcelona. La seva proposta és senzilla, però poderosa: només has de treure’t les sabates, deixar el mòbil a la motxilla i recórrer un circuit d’un quilòmetre i mig en el qual cada tram estimula un sentit diferent.
Tot passa al bosc
El recorregut comença amb el tacte. La planta del peu esdevé la brúixola i descobreixes textures que havien quedat oblidades des que eres nen.
El frescor del fang, la suavitat de la sorra, l’aspresa de les escorces i fullaraca o el cosquet fi del molsa.
Al principi els primers en acceptar el repte són els nens que riuen. Mentre, els adults dubten un segon, però aviat s’adonen que a això han vingut i tots avancen amb la mirada en la infància d’antan.
L’olfacte s’estimula amb l’olor de terra mullada, de frescor sense smog i la vista i l’oïda es recreen amb el paisatge, el so del vent i el cant dels ocells que prepara el gust per al menjar que vindrà després del passeig.
Un viatge sota els arbres del Montseny
Al llarg del sender, t’has de deixar guiar pel bosc. En un tram, el so de campanes i pals de pluja acompanyen la teva caminada. Petits racons perfumats amb lavanda, romaní o menta ajuden a despertar la teva memòria amb olors de llar que relaxen el cos.
Aquí no hi ha pressa i cada parada convida a respirar profund i gaudir del present. Al següent revolt.
El circuit acaba en una zona de descans amb bancs de fusta i hamaques orientades que tenen vistes cap al vall.
En aquest emplaçament comprens, per fi, el propòsit del lloc: reconnectar-te amb la terra sense dispositius, sense pantalles i sense horaris.
Una escapada per a tota la família
Aquesta experiència està pensada per a totes les edats. No hi ha cap requisit major que desconnectar de l’estrès i de la vida diària.
A més, no exigeix condició física, ni edat, ni equip especial. Només necessites un temps per allunyar-te de tot el món modern i deixar-te portar per la natura, els seus aromes, paisatges i sons.
Els trams són segurs, ja que el terreny només té poc desnivell, el camí està senyalitzat i hi ha zones amb aigua i ombra per refrescar-te o fer una parada si estàs cansat o, simplement, desitges contemplar el teu voltant.
Es recomana, però, portar una tovallola i roba còmoda. Tot el recorregut és per fer-lo descalç i les xancletes només s’utilitzen en els passos humits.
Camina Descalç costa entre 6 i 8 euros per persona i el seu recorregut dura al voltant d’una hora i mitja.
Aquest lloc és ideal per visitar-lo en família, en parella o en solitari. L’accés és senzill. Has de prendre la C‑25 a la sortida 202 i arribaràs en pocs minuts al centre d’Arbúcies. Allà sabràs com arribar a aquest paradís.