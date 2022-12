Renfe perd el seu soci francès i no operarà en els viatges Barcelona-França

La col·laboració ferroviària entre Renfe i SNCF ofereix aquest dissabte els seus últims viatges d’alta velocitat després de nou anys d’operacions conjuntes entre Barcelona i França. Això implicarà que a partir d’aquest dilluns, SNCF exploti en solitari el trajecte entre Barcelona i París mentre que els trens de Renfe no podran creuar la frontera cap a la capital francesa, Lió i Marsella, com fins ara, en no disposar dels certificats de seguretat per part de França, segons ha confirmat l’ACN. La conseqüència d’aquesta ruptura podria estar relacionada amb la competició que ambdues empreses tenen des del maig de l’any passat per operar en el corredor Barcelona-Madrid i més recentment entre Madrid i València. I és que SNCF ja s’ha fet amb part dels usuaris d’aquestes rutes amb els seus combois Ouigo.

Des del desembre el 2013, Elipsos, sota la marca Renfe-SNCF en Cooperació, ha transportat més de 5,5 milions de viatgers entre la capital catalana i Lió i París, i entre Madrid i Marsella via Barcelona. El febrer passat, la companyia francesa va anunciar la intenció de trencar unilateralment la societat mixta Elipsos, formada al 50% per les dues operadores. Renfe va deixar clar que es tractava d’una decisió “unilateral” d’SNCF i recorda que es va produir un cop ja havia “consolidat” el seu servei a l’Estat mentre l’operadora espanyola encara no ha pogut fer el mateix a França.

Un tren AVE de Renfe / ACN

Les dues empreses treballaven conjuntament en l’alta velocitat des del desembre de fa nou anys i l’acord expirava a finals d’aquest any, tot i que a la tardor del 2021 s’entreveia una pròrroga. La principal raó per la quan SNCF va decidir deixar la cooperació fou perquè -segons les declaracions al diari Les Echos– l’empresa no volia “seguir perdent diners”, sobretot després de la caiguda de la demanda per la pandèmia com a conseqüència de les restriccions en la mobilitat internacional. Una opinió que distava molt del que havia dit Renfe, ja que la companyia assegurava que estaven en condicions d’aconseguir un equilibri financer després de la Covid.

Renfe no té permisos per operar a França

El fet que els combois de la companyia espanyola s’hagin d’aturar a Vilafant respon a la falta del certificat de seguretat perquè els trens de Renfe puguin circular per França en solitari. De fet, l’operador presidit per Isaías Taboas disposa d’unes quantes unitats compatibles amb els sistemes de tensió elèctrica i comunicacions del país gal i que són les mateixes amb les quals ha estat enllaçant Barcelona amb Lió i Madrid amb Marsella (amb parada a Sants).

Així doncs, la companyia assegura que hi ha una clara necessitat d’una “reciprocitat desitjable” per tal de poder alliberar el mercat de l’alta velocitat arreu d’Europa en el transport de passatgers. Un cop obtingui el certificat de seguretat, la companyia calcula que podria començar a explotar els serveis en el termini de quatre o cinc mesos com a mínim, però encara no hi ha una data definida perquè Renfe segueix tinguen problemes de personal. De moment, ja està treballant en la incorporació progressiva dels maquinistes i de la resta de treballadors, com l’estructura comercial, operativa i de gestió, i en la confirmació dels solcs fins a Lió i Marsella. Un cas a part és la connexió amb París, ja que, segons Renfe, les autoritats franceses “mai han homologat” els seus trens malgrat ser del fabricant francès Alstom. “En continuem tenint interès”, insisteixen fonts de l’operadora espanyola.

Les freqüències entre Barcelona i Figueres queden intactes

Inicialment, la manca de connexió entre Barcelona amb París, Lió i Marsella a través de la societat mixta també passava a afectar indirectament els viatgers Avant del corredor Barcelona-Figueres. Renfe, però, ja va anunciar fa uns dies que mantindria les freqüències que oferia Renfe-SNCF. En paral·lel, l’operadora també va informar que incrementaria un 15% les places respecte les que hi havia el 2019 -abans de la pandèmia- i que s’arribaria fins a les 42.500 setmanals.