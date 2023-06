Una nova avaria a l’R3 obliga a evacuar 80 passatgers

Rodalies continua sense sorprendre els seus passatgers. Si bé és cert que aquests últims mesos hi ha hagut més incidències de l’habitual, cosa que ha provocat que es tornés a obrir el debat de les competències del sector, els trens continuen jugant males passades als usuaris. Aquest cop, un tren de la línia R3 de Rodalies s’ha avariat a tocar de l’estació de la Molina i ha obligat a evacuar els 80 passatgers del comboi. L’avís de la incidència s’ha rebut a les 09.53 hores després que el tren s’aturés a uns 800 metres de l’estació de la Molina, en direcció Planoles (Ripollès) i just abans de l’entrada al túnel de Toses.

Aquest dissabte al matí, l’ACN ha remès un comunicat oficial de les autoritats que afirmava que un tres de l’R3 ha quedat avariat al mig de les vies, molt a prop de la Molina Protecció Civil ha activat la prealerta del Ferrocat i Adif ha demanat ajuda als Bombers de la Generalitat per evacuar el passatge, majoritàriament gent gran. Cinc dotacions dels Bombers s’han desplaçat a la zona i han ajudat els afectats a recórrer a peu el tram fins a l’estació, situada a 1.420 metres d’altura i dins el terme municipal d’Alp (Cerdanya).

Un tren de Rodalies operat per Renfe a l’estació de Gavà | ACN (Albert Segura)

Sense servei alternatiu per manca de busos

El pitjor de tot, però, ha estat la relocalització dels passatgers, que un cop han arribat a l’estació de la Molina s’han trobat amb el segons problema del dia. Els Bombers han hagut d’utilitzar els seus vehicles per traslladar els 80 passatgers fins al bus habilitat per la companyia ferroviària. La línia R3 es troba interrompuda entre Planoles i Puigcerdà i Renfe està intentant retirar el comboi espatllat, afectat per una “avaria mecànica”. Actualment, no hi ha manera de fer el trajecte, ja que no s’ha pogut habilitar un servei alternatiu per carretera davant la manca de busos en coincidir un cap de setmana amb el festival Primavera Sound, el Gran Premi de Fórmula 1 al Circuit de Montmeló i el pont de la Segona Pasqua, segons ha indicat la companyia ferroviària.