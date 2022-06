TVE cancel·la l’exitós programa en català de Xavier Sardà

TVE continua imparable en el seu desig de renovar-se totalment. La crisi d’audiència que travessa és greu, així que han optat per fer una neteja a fons i canviar més de la meitat de la graella. La primera decisió sorprenent va ser que confirmessin que volen cancel·lar l’icònic Corazón d’Anne Igartiburu entre setmana i també España directo, dos dels programes més característiques de la casa. Doncs bé, ara El Món de la Tele ha sabut que la direcció de la cadena acaba de decidir no renovar el programa que presentava Xavier Sardà en la desconnexió en català de RTVE a Catalunya.

La notícia sorprèn moltíssim, tenint en compte que aquest era un dels espais que més audiència li estava donant a la cadena. Les xifres han estat molt bones des del principi, amb una acollida genial pels teleespectadors que aplaudien la qualitat i els temes que tractaven cada setmana. Sembla que això no ha estat suficient per convèncer la nova directiva, que no volen que continuï a la graella i han comunicat als treballadors que no emetran una nova temporada al setembre.

Si el problema no és l’audiència que fa, en ser el programa en català que més els hi dona, per què han pres aquesta decisió tan radical? El mitjà explica que el passat mes de desembre ja van voler fer fora al presentador català, però que va acabar acceptant una reducció del sou més dràstica i una durada més breu del programa si el mantenien fins aquest estiu. El problema és que el nou director de RTVE no veu bé que s’hagi apostat tant per les desconnexions en català i és per això que prefereix perdre un dels pocs programes bons i exitosos que li quedaven. La decisió no té cap mena de sentit, però sembla que està presa i que no hi ha marxa enrere. L’últim programa s’emetrà el dijous 23 de juny.

El programa d’aquest dijous, ple de tafaneries de famosos

En el programa d’aquesta setmana, en el que no han fet menció a aquesta mala notícia, l’han centrat en l’amor. Volien analitzar què és i com s’aconsegueix una parella ideal. El tema era perfecte tenint en compte que la separació de Shakira i Gerard Piqué ocupa tots els titulars des de fa uns quants dies. Ells que semblaven la parella ideal… tampoc no han arribat a vells junts. La Lorena Vázquez va ser una de les periodistes que va treure a la llum la presumpta infidelitat del futbolista blaugrana, qui ha acudit a plató per donar més informació al respecte. Ha fet un resum de la situació actual entre ells, la que estaria “molt tensa” i ha repetit que Gerard Piqué feia vida de solter des de feia molts mesos i per això va pressionar per fer oficial la separació en un comunicat.

🚨Atenció perquè la @lorena_vazquez explica com estan ara mateix les coses entre @3gerardpique i @shakira i per què van discrepar sobre quan havien de publicar el comunicat de separacióhttps://t.co/uHjnJUvT8S #ObrimFilParella @Laura__Fa pic.twitter.com/eo8nFDSiGq — Obrimfil_TVE (@ObrimFil_TVE) June 9, 2022

També Jorge Javier Vázquez i Julián Contreras han volgut col·laborar en aquest programa, en el que han donat detalls de les seves respectives vides íntimes. El presentador català de Sálvame ha reconegut que busca la parella ideal des de fa molt de temps a través d’apps informàtiques. Fins ara no ha tingut gaire sort, però deixa clar que ho continuarà intentant perquè troba a faltar tenir parella estable. Recordem que el badaloní va tenir una relació de gairebé deu anys amb un home, amb qui continua unit en una relació d’amistat molt maca.

Mentrestant Julián Contreras, fill del torero del mateix nom i Carmen Ordoñez, ha optat per parlar de la seva vida sexual. El noi ha reconegut que, en el seu cas, va començar a tenir parelles quan encara era molt jove. De fet, assegura que va perdre la virginitat amb només 13 anys: “Vaig ser molt precoç en aquest sentit, sí. A més a més que no vaig entendre què estava fent realment fins a la tercera o quarta vegada. En les anteriors no sabia què havia de fer o com, em dedicava a imitar allò que havia vist però sense fer-ho bé”.